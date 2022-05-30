Підтримка демократії в світі зросла на тлі війни РФ в Україні - Опитування

Люди в світі все більше цінують демократію, на тлі війни Росії в Україні. Про це свідчать результати масштабного міжнародного опитування "Індекс сприйняття демократії". Опитування охопило більше 52 тисяч респондентів в 53 країнах і проводилось з 10 березня по 30 травня. Дослідники вказують - в опитуванні представлено 75% населення Землі.

Рекордна кількість опитуваних (84%) в 53 країнах вважають, що в їхніх країнах важливо мати демократію.

"Вторгнення Путіна до України переорієнтувало думки людей і показало, що ми не можемо сприймати наші свободи як даність", - заявив Андерс Расмуссен, голова Фундації "Альянс за демократію", яка проводила опитування.

"Люди, які живуть в демократичних країнах, хочуть бачити більше єдності, щоб протистояти посиленню автократичних сил і вимагають від урядів робити більше, щоб допомогти українцям боротись за демократичне майбутнє", - додав він.

Більшість опитаних в 31 з 52 країн підтримують розрив стосунків з Росією, через вторгнення до України. Найбільше підтримують розрив зв'язків в Європі, США, Канаді, Японії та Південній Кореї, йдеться в результатах дослідження. З європейських країн лише в Греції та Угорщині більше опитуваних висловились за збереження відносин з Росією, ніж за їхній розрив. В багатьох країнах Азії, Північної Африки та Близького Сходу виступають за збереження зв'язків з Росією.

ЄС, США та НАТО недостатньо роблять для допомоги Україні в протистоянні російській агресії, вказали 46% респондентів, 43% вважають, що робиться достатньо, а 11% заявили, що робиться забагато.

Негативне ставлення до Росії обмежене Європою та іншими ліберальними демократіями, робить висновок з опитування The Guardian. Видання вказує, що позитивне ставлення до Росії переважає в Китаї, Індонезії, Єгипті, В'єтнамі, Алжирі, Марокко, Малайзії, Пакистані та Саудівській Аравії.

Ставлення опитаних в Китаї та Росії дуже позитивні до обох країн відповідно і до збереження економічних зв'язків між країнами. Також люди в цих країнах негативно ставляться до США і здебільшого негативно до ЄС.