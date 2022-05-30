Байден: Україна та її народ - на передовій боротьби за демократію та свободу в світі

"Свобода варта пожертви. Демократія ніколи не була досконалою, але за неї варто боротись". З такими словами президент США Джо Байден звернувся до американців в День пам'яті, який відзначають у США 30 травня.

У своєму виступі на Арлінгтонському кладовищі поблизу Вашингтона, Байден вшанував пам'ять полеглих американських військових і наголосив на тому, що демократичні цінності варті боротьби. Він вказав, що Україна перебуває на передовій у битві за свободу та демократію в світі.

"Сьогодні у вічній боротьбі за демократію та свободу, Україна та її народ - на передовій у битві за власну країну", - виголосив він.

Байден назвав боротьбу українців частиною "більшої боротьби, що об'єднує всі народи".

"Це боротьба багатьох патріотів, похованих у цій священній землі, - боротьба між демократією та автократією, між свободою та опресією, між забаганками та бажанням декількох домінувати та свободою багатьох. Боротьба за основні демократичні принципи: верховенство права, вільні та чесні вибори, свободу говорити і писати, свободу релігії, свободу преси, принципи, основоположні для вільного суспільства", - вказав американський президент.

Байден підкреслив агресивний характер російської війни. "Росія знову веде агресивну війну, щоб забрати свободу, демократію і власне культурну ідентичність сусідньої України", - проголосив президент США.

Про Україну в своєму виступі на Арлінгтонському цвинтарі згадав і очільник Пентагону США Ллойд Остін.

"Сьогодні на полях бою в Україні світ знову бачить силу громадян демократії та військових в спротиві агресії, жорстокості та тиранії", - заявив Остін.

30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам'яті. В цей день американці вшановують пам‘ять військовослужбовців загиблих у війнах. Байден та віце-президентка США Камала Гарріс поклали квіти до Могили невідомого солдата на Арлінгтонському цвинтарі.

Після церемонії президент Байден та перша леді Джилл Байден разом з родинами полеглих військовослужбовців США садитимуть дерева магнолій в саду Білого дому.