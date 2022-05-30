Французький репортер став 32-ю жертвою російської агресії серед журналсітів – ІМІ

За даними Інституту масової інформації , станом на 30 травня в Україні загинуло 32 іноземних та українських журналіста, при чому 8 під час виконання професійних обов’язків.

Ці дані у розмові з Голосом Америки підтвердила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.

Останнім серед загиблих журналістів від початку воєнного вторгнння Росії 24 лютого став журналіст французького телеканалу BFM TV Фредерік Леклерк-Імхофф, який загинув внаслідок обстрілу евакуаційної колони, в якій він їхав разом з колегами-журналістами та українськими біженцями в районі Сєвєродонецька на Луганщині. Його колеги, громадянка України та громадянин Франції, отримали поранення та контузії.

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму Twitter-повідомленні наголосив, що російський обстріл вівся по цивільних, які «намагалися втікати від російських бомб».

«Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф приїхав в Україну, щоб показати реальність війни. Він був смертельно поранений, перебуваючи у гуманітарному транспорті разом із цивільними, які були змушені тікати, рятуючись від російських бомб», – мовиться у повідомленні президента Франції.

Французькому журналістові було 32 роки і він працював на кабельний новинний телеканал BFM TV.

«Фредерік був веселим, сповненим ентузіазму, турботливим, сміливим та чудовим журналістом. Він помер, виконуючи свою роботу як репортер, на місці подій, щоб показати реальність цього конфлікту», – мовиться у повідомленні редакції.

Редакція телеканалу підтвердила смерть журналіста, але помилково повідомила, що його колеги не постраждали. Як уточнили в українському Інституті масової інформації з посиланням на Генеральну прокуратуру, фіксерка, українська громадянка Оксана Леута, яка їхала в цьому ж автомобілі, отримала контузію. Французький громадянин, співробітник телеканалу BFM TV Максім Брандстетер отримав осколкове ураження лівого стегна та контузію.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, осколки снарядів, якими обстрілювали російські війська, «пробили броню машини», в якій їхав журналіст зі своїми колегами та українським поліцейським.

«Смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска», – повідомив Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.

Президент Макрон висловив співчуття родині та підтвердв «беззастережну підтримку Франції» журналістам, які ризикують своїм життям заради виконання «складної місії інформування у театрі воєнних дій».

«Я поділяю біль родини, родичів та колег Фредеріка Леклерка-Імхоффа, яким висловлюю свої співчуття. Тим, хто виконує складну місію інформування у театрі воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції», – наголосив президент Франції.

Про загибель французького журналіста офіційно повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в мережі Twitter. Він наголосив, що це вбивство «розширює перелік осійських злочинів проти представників ЗМІ».

«Російська армія обстріляла машину, яка мала евакуювати мирних жителів із зони бойових дій під Сєвєродонецьком. Французький журналіст, який висвітлював місію, був убитий. Ми рішуче засуджуємо це вбивство. Перелік російських злочинів проти працівників ЗМІ в Україні продовжує розширюватися», – мовиться у Twitter-повідомленні.

У зв’язку із загибеллю журналіста, незалежна американська правозахисна організація «Комітет захисту журналістів», CPJ, звернулася «до російської та української влади» із закликом провести ретельне розслідування обставин смерті журналіста.

«Його вбивство є ще одним прикладом жахливих втрат, завданих некомбатантам війною Росії проти України. Журналісти — це цивільні особи, які демонструють особливу сміливість, повідомляючи з зон бойових дій, і ніколи не повинні ставати мішенню через свою роботу», – заявив виконавчий директор CPJ Роберт Магоні.