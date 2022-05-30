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Французький репортер став 32-ю жертвою російської агресії серед журналсітів – ІМІ
За даними Інституту масової інформації, станом на 30 травня в Україні загинуло 32 іноземних та українських журналіста, при чому 8 під час виконання професійних обов’язків.
Ці дані у розмові з Голосом Америки підтвердила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.
Останнім серед загиблих журналістів від початку воєнного вторгнння Росії 24 лютого став журналіст французького телеканалу BFM TV Фредерік Леклерк-Імхофф, який загинув внаслідок обстрілу евакуаційної колони, в якій він їхав разом з колегами-журналістами та українськими біженцями в районі Сєвєродонецька на Луганщині. Його колеги, громадянка України та громадянин Франції, отримали поранення та контузії.
Президент Франції Еммануель Макрон у своєму Twitter-повідомленні наголосив, що російський обстріл вівся по цивільних, які «намагалися втікати від російських бомб».
«Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф приїхав в Україну, щоб показати реальність війни. Він був смертельно поранений, перебуваючи у гуманітарному транспорті разом із цивільними, які були змушені тікати, рятуючись від російських бомб», – мовиться у повідомленні президента Франції.
Французькому журналістові було 32 роки і він працював на кабельний новинний телеканал BFM TV.
«Фредерік був веселим, сповненим ентузіазму, турботливим, сміливим та чудовим журналістом. Він помер, виконуючи свою роботу як репортер, на місці подій, щоб показати реальність цього конфлікту», – мовиться у повідомленні редакції.
Редакція телеканалу підтвердила смерть журналіста, але помилково повідомила, що його колеги не постраждали. Як уточнили в українському Інституті масової інформації з посиланням на Генеральну прокуратуру, фіксерка, українська громадянка Оксана Леута, яка їхала в цьому ж автомобілі, отримала контузію. Французький громадянин, співробітник телеканалу BFM TV Максім Брандстетер отримав осколкове ураження лівого стегна та контузію.
Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, осколки снарядів, якими обстрілювали російські війська, «пробили броню машини», в якій їхав журналіст зі своїми колегами та українським поліцейським.
«Смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска», – повідомив Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.
Президент Макрон висловив співчуття родині та підтвердв «беззастережну підтримку Франції» журналістам, які ризикують своїм життям заради виконання «складної місії інформування у театрі воєнних дій».
«Я поділяю біль родини, родичів та колег Фредеріка Леклерка-Імхоффа, яким висловлюю свої співчуття. Тим, хто виконує складну місію інформування у театрі воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції», – наголосив президент Франції.
Про загибель французького журналіста офіційно повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в мережі Twitter. Він наголосив, що це вбивство «розширює перелік осійських злочинів проти представників ЗМІ».
«Російська армія обстріляла машину, яка мала евакуювати мирних жителів із зони бойових дій під Сєвєродонецьком. Французький журналіст, який висвітлював місію, був убитий. Ми рішуче засуджуємо це вбивство. Перелік російських злочинів проти працівників ЗМІ в Україні продовжує розширюватися», – мовиться у Twitter-повідомленні.
У зв’язку із загибеллю журналіста, незалежна американська правозахисна організація «Комітет захисту журналістів», CPJ, звернулася «до російської та української влади» із закликом провести ретельне розслідування обставин смерті журналіста.
«Його вбивство є ще одним прикладом жахливих втрат, завданих некомбатантам війною Росії проти України. Журналісти — це цивільні особи, які демонструють особливу сміливість, повідомляючи з зон бойових дій, і ніколи не повинні ставати мішенню через свою роботу», – заявив виконавчий директор CPJ Роберт Магоні.
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- Голос Америки
Естонія, Латвія та Словаччина приєдналися до розслідування російських злочинів в Україні
Ще три країни у вівторок, 31 травня, приєдналися до міжнародної слідчої групи, яка розслідує військові злочини в Україні, повідомляє Associated Press. Естонія, Латвія та Словаччина приєдналися до спільної слідчої групи, в яку вже входять Україна, Польща та Литва, підписавши відповідну угоду в Гаазі, що допоможе координувати обмін доказами злочинів через агенцію судового співробітництва Європейського Союзу Eurojust.
Того ж дня, на брифінгу в Києві прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив про план відкрити офіс в Києві. За даними Reuters, в Україні працюють 42 слідчих, криміналістів та персоналу підтримки з МКС.
Минулої середи, 25 травня, Сполучені Штати разом з Європейським Союзом і Великою Британією створили Консультативну групу з питань жорстоких злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group), з метою допомоги підрозділу з питань воєнних злочинів Генеральної прокуратури України (ГПУ) документувати, зберігати та аналізувати докази воєнних злочинів та інших звірств, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності, повідомляється у прес-релізі Державного департаменту США.
Перед тим, 20 травня, генеральні прокурори Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії заявили про підтримку та співпрацю із ГПУ "у забезпеченні відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російського вторгнення".
«Я думаю, що це свідчить про те, що існує загальний фронт законності, який є абсолютно важливим не тільки для України, але й для продовження миру та безпеки в усьому світі», – сказав у вівторок, 31 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, за повідомленням AP.
Російських військових звинувачують у вбивствах, тортурах та зґвалтуваннях мирних жителів, атаках на цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні, школи, багатоповерхівки. ГПУ повідомляє, що наразі зафіксувано близько 15 тисяч фактів воєнних злочинів. Попри численні свідчення, Росія відкидає звинувачення на адресу своїх військових у скоєнні воєнних злочинів.
У статті використано інформацію Reuters, Associated Press, Радіо свободи.
Байден: з масовими вбивствами навіть противники контролю над зброєю хочуть нових обмежень
Президент США Джо Байден заявив у понеділок, 30 травня, що масові стрілянини в Сполучених Штатах «стали настільки серйозними», що навіть ті, хто виступає проти обмежень на продаж зброї, стали більш «раціональними».
Наступного дня після емоційного візиту до початкової школи Техасу, де минулого тижня озброєний чоловік убив 19 дітей і двох вчителів, Байден відновив зусилля, щоб змусити Конгрес ухвалити новий закон про контроль над зброєю, який, можливо, розширить перевірку даних щодо більшої кількості покупців зброї та включатиме інші заходи.
Ключові сенатори-демократи, які довгий час домагалися посилення контролю над зброєю, кажуть, що законодавці від Республіканської партії, що раніше виступали проти обмежень, розглядаючи їх як посягання на особисту свободу, тепер залучені до дискусій щодо заходів із обмеження, наскільки б скромними вони не були, які можуть отримати схвалення Конгресу.
У минулому, наскільки б жахливими не були масові вбивства, члени Конгресу засуджували бійню, але не робили жодних кроків, аби спробувати запобігти наступному нападу.
Але зараз, як сказав американський президент, "справи стають настільки поганими, що всі ставляться до цього більш раціонально."
Втім, Конгрес навряд чи заборонить продаж штурмової зброї. За даними поліції, стрілець в Увальді, штат Техас, здійснив напад минулого тижня саме з такою зброєю, AR-15, яку він придбав через кілька днів після свого 18-річчя на початку травня.
У США продаж штурмової зброї було заборонено з 1994 по 2004 рік, але потім Конгрес заблокував поновлення закону. Наразі Байден хотів би знову ввести заборону.
«Ідея цієї висококаліберної зброї — для неї просто немає раціональної основи з точки зору самозахисту, полювання», — сказав Байден журналістам у Білому домі.
Коли Байден сів у свій лімузин у неділю в Увальді, він почув, як один із перехожих кричав: «Зробіть щось!»
Байден узяв паузу, став на дверну коробку автомобіля і присягнувся: "Ми зробимо. Ми зробимо".
Семигодинний візит Байдена до техаського міста – це вже друге відвідування місця масової стрілянини лише у травні. Раніше він подорожував до міста Баффало, штат Нью-Йорк, аби висловити співчуття родичам 10 чорношкірих людей, які були вбиті у продуктовій крамниці підлітком, імовірно з расистських мотивів.
У Техасі Байден у супроводі першої леді Джилл Байден пройшов повз квітів, які поклали біля початкової школи на вшанування жертв, часто зупиняючись, щоб доторкнутися до картонних зображень із вирізами кожної з 21 жертви й прочитати їхні імена.
Міністерство юстиції США також оголосило, що на прохання мера Увальді Дона Маклафліна воно проведе розслідування дій поліції у відповідь на напад минулого вівторка на школу, «щоб зробити висновки та встановити найкращі практики, аби допомогти службам швидкого реагування підготуватися до актів стрілянини та реакції на них."
Співробітників правоохоронних органів міста Увальді різко критикують за те, що вони витратили більше години, аби зупинити Сальвадора Рамоса, який в цей час розстрілював дітей та вчителів у школі.
За останні кілька днів правоохоронні органи Техасу змінили свої звіти про те, як саме розгорталася різанина у початковій школі та свою відповідь на неї. Навіть коли діти, заблоковані в класі зі стрілком, викликали невідкладну допомогу, благаючи поліцію врятувати їх, командир загону поліції на місці події, начальник поліції шкіл Увальді, зробив помилковий висновок, що це нападник забарикадувався у класі та вже не становить загрози. У результаті командир загону Піт Арредондо не відразу наказав поліцейським увійти в клас, щоб припинити хаос, що могло б врятувати життя. Зрештою, до школи прибули агенти прикордонного патруля США, увірвалися в клас і вбили Рамоса.
Начальник Департаменту громадської безпеки Техасу Стівен Маккроу заявив у п'ятницю, що з огляду на аналіз подій, чекати, щоб протистояти стрілку, "було неправильним рішенням".
Одного з працівників СММ ОБСЄ звільнили, ще троє лишаються в полоні – Шмід
Одного зі співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вдалося звільнити з полону російських військ – про це повідомила 31 травня генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід.
«Велике полегшення викликає звільнення одного з членів національної місії СММ ОБСЄ», – повідомила вона в своєму твітері.
Вона додала, втім, що ще троє працівників місії лишаються на окупованій території.
«Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються затриманими в (окупованих Росією – ред.) Донецьку та Луганську і невтомно працюватиму, аби вони негайно повернулися до своїх рідних», – заявила Шмід.
23 квітня ОБСЄ повідомила, що кілька її співробітників опинилися в полоні в окупованих Донецьку та Луганську.
7 березня у зв’язку з бойовими діями ОБСЄ вирішила тимчасово евакуювати співробітників міжнародних місій організації з України.
СММ ОБСЄ була створена 21 березня 2014 року. Спостерігачі СММ працювали без зброї, місія звітувала про безпекову ситуацію, інформувала про гуманітарну ситуацію на основі власних спостережень.
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ЄС каже, що угорський компроміс щодо ембарго на російську нафту тимчасовий
Керівники Європейського Союзу оголосили 30 травня про досягнення компромісу, який дозволяє впровадити шостий пакет санкцій стосовно Росії у відповідь на російську війну проти України.
Найважливішою частиною нових європейських санкцій є значне скорочення закупівлі російської нафти й нафтопродуктів, що для Росії разом з продажем газу є головним джерелом фінансових надходжень.
Ми хочемо зупинити російську машину війни.Шарль Мішель
США ще на початку березня оголосили ембарго на російської нафти, газу й вугілля, а Велика Британія заявила, що повністю припинить імпорт російської нафти до кінця року.
«Впровадженням цих санкцій з тиском на Кремль, ми хочемо зупинити російську машину війни і припинити фінансування російських військових потужностей», - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за результатами кількатижневих складних переговорів, які досягли кульмінації на зустрічі керівників держав ЄС увечері 30 травня.
ЄС не прийматиме морські танкери з російською нафтою, які досі постачали дві третини нафтового імпорту з Росії.
Європейські лідери були вимушені піти на компроміс, зробивши те, що вони називають «тимчасовими» винятками для таких країн як Угорщина, а також для Словаччини й Чехії, які залежать від постачань російської нафти південною гілкою трубопроводу Дружба, що пролягає через Україну.
Польща та Німеччина, які отримують частину нафти з Росії через північну гілку Дружби, заявили, що не будуть користуватися правом на виняток і відмовляться від російської нафти повністю.
«Це означає, що обмеження стосуватимуться 75% російської нафти негайно. А до кінця року ці обмеження стосуватимуться майже 90% російської нафти, яку зараз імпортують на європейському рівні», - сказав Шарль Мішель.
Вважаю, що Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти, нафтопродуктів. Бо це – про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн «останні 10-11% становить нафта з південної гілки трубопроводу Дружба», і вона наголосила, що ЄС «повернеться до теми якомога швидше в той чи інший спосіб».
Коментатори й посадовці у Європі визнають, що жорсткіші санкцій щодо Росії вимагатимуть більших пожертв і будуть випробуванням для одностайності ЄС.
«Звичайно перші п’ять пакетів вже були величезними, і цей шостий пакет великий, якщо не сказати, що велетенський. Але тепер з потенційним сьомим пакетом буде ще важче», - сказав у Брюсселі прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Український президент Володимир Зеленський промовляв до учасників саміту ЄС 30 травня з допомогою відеозв’язку і використав нагоду, щоб закликати європейців зберігати єдність у протидії російській агресії.
Він також натякнув, що Київ сподівається від західних партнерів більшого.
«Я хочу, щоб ви мене зрозуміли: я не звинувачую нікого з вас. Провина за все, що відбувається, – тільки на російській державі. Але я впевнений, що для кожного, кожної з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно», - сказав Зеленський.
Що ще у шостому пакеті санкцій ЄС?
Керівники Євросоюзу вирішили додати найбільший банк Росії Сбербанк до списку російських банків, яким відмовлено у доступі до Swift, механізму оповіщення в системі швидких міжбанківських фінансових трансакцій.
У ЄС заборонено діяльність ще трьох контрольованих російським урядом медіакомпаній.
Розширено список російських юридичних та фізичних «осіб відповідальних за воєнні злочини в Україні».
«Добре, що ми відлучили Сбербанк від SWIFT. Заборонено страхування російських суден європейськими компаніями. Заборонено надавати російським компаніям цілий набір послуг. І дуже важливою є заборона на мовлення у ЄС ще трьох державних російських компаній, які зазвичай поширювали загальну дезінформацію, як ми це бачили в останні тижні і місяці», - сказала Урсула фон дер Ляєн.
- Голос Америки
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