Німеччина обіцяє надати сучасну зброю Україні

Німеччина надасть Україні сучасні гаубиці та систему протиповітряної оборони а також радари. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час дебатів в німецькому парламенті в середу.

"Нещодавно уряд вирішив, що ми надамо найбільш сучасну систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині - IRIS-T", - наводить Reuters слова Шольца. Така система дозволить Україні захистити ціле місто від нападів російської авівації, заявив німецький посадовець.

Шольц також заявив про поставку сучасних радарів, "здатних виявити ворожі гаубиці, міномети та ракетну артилерію".

Німеччина разом з Нідерландами планує надати Украні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 в найближчі тижні, вказав посадовець.

У відповідь на критику опозиції щодо недостатніх поставок Україні зброї, Шольц вказав, що Німеччина "постійно з початку війни" надає поставки для України, включаючи 15 мільйонів раундів боєприпасів, 100 000 ручних гранат та більше 5 000 протитанкових мін.

Шольц наголосив, що поставки відбуваються у тісній координації зі США. В середу президент США Джо Байден оголосив про надання Україні сучасної зброї.

"Ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати важливі цілі на полі бою в Україні", - цитує Байдена посол США в Україні Бріджит Брінк.

Раніше Байден заявляв, що США не будуть слати Україні "ракетні системи, здатні стріляти по території Росії".

Український президент Володимир Зеленський запевнив в інтерв'ю Newsmax, що Україна не планує атакувати російські території з американських систем залпового вогню.