Ціни на нафту коливаються, на тлі повідомлень про можливий розрив ОПЕК та Росії

Ціни на нафту знизились приблизно на 1% після відкриття торгів в Азії, повідомляють ЗМІ. Зниження пов'язують з повідомленнями про те, що деякі країни ОПЕК розглядають можливість усунути Росію із минулорічної домовленості щодо координації видобутку нафти. Про це першим повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на делегатів ОПЕК. 13 країн ОПЕК та 10 країн-виробників нафти, куди входить Росія, планують провести зустріч 2 червня.

Усунення Росії від цілей ОПЕК може розблокувати шлях до збільшення поставок нафти Саудівською Аравією, ОАЕ та іншими країнами ОПЕК, пише Reuters. Раніше США та країни "Групи Семи" закликали ОПЕК збільшити поставки нафти, щоб знизити напругу на ринку.

Напередодні, у вівторок, ціни на нафту зросли після того, як країни ЄС оголосили про часткову заборону на імпорт російської нафти, що вступає в дію з кінця цього року. "Домовленість заборонити експорт російської нафти до ЄС, - твітував в понеділок голова Європейської Ради Шарль Мішель, - одразу торкнеться більше 2/3 імпорту з Росії і відріже значне джерело фінансування її воєнної машини".

Виключення із заборони на імпорт російської нафти стосується поставок нафти трубопроводом через південь Європи, що дозволить Угорщині, Словаччині та Чехії продовжувати отримувати російський газ.

США привітали рішення ЄС щодо заборони імпорту нафти. "Ми єдині в цілі продовжувати тиск на президента Путіна та всіх відповідальних за розв'язання цієї війни", - заявив речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу у вівторок. Він відзначив, що 8 травня країни G7 взяли на себе зобов'язання заборонити, або поступово скасувати імпорт російської нафти.

Російський представник в міжнародних організаціях у Відні Ульянов заявив, що нафтове ембарго матиме негативний вплив на ЄС і вказав, що Росія зможе знайти інших імпортерів нафти.

США, Канада та Велика Британія вже запровадили ембарго на російську нафту. А от Індія, збільшила імпорт російської нафти вдев'ятеро у травні, порівняно з середньомісячними поставками 2021 року, пише агенція Refinitiv. Агенція вказує на те, що російська нафта продається із значними знижками. Росія зможе перенаправити через Китай лише 20-40% в 2022 році, через обмеження в інфраструктурі, згідно з оцінками Міжнародного інституту фінансів.