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Ціни на нафту коливаються, на тлі повідомлень про можливий розрив ОПЕК та Росії
Ціни на нафту знизились приблизно на 1% після відкриття торгів в Азії, повідомляють ЗМІ. Зниження пов'язують з повідомленнями про те, що деякі країни ОПЕК розглядають можливість усунути Росію із минулорічної домовленості щодо координації видобутку нафти. Про це першим повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на делегатів ОПЕК. 13 країн ОПЕК та 10 країн-виробників нафти, куди входить Росія, планують провести зустріч 2 червня.
Усунення Росії від цілей ОПЕК може розблокувати шлях до збільшення поставок нафти Саудівською Аравією, ОАЕ та іншими країнами ОПЕК, пише Reuters. Раніше США та країни "Групи Семи" закликали ОПЕК збільшити поставки нафти, щоб знизити напругу на ринку.
Напередодні, у вівторок, ціни на нафту зросли після того, як країни ЄС оголосили про часткову заборону на імпорт російської нафти, що вступає в дію з кінця цього року. "Домовленість заборонити експорт російської нафти до ЄС, - твітував в понеділок голова Європейської Ради Шарль Мішель, - одразу торкнеться більше 2/3 імпорту з Росії і відріже значне джерело фінансування її воєнної машини".
Виключення із заборони на імпорт російської нафти стосується поставок нафти трубопроводом через південь Європи, що дозволить Угорщині, Словаччині та Чехії продовжувати отримувати російський газ.
США привітали рішення ЄС щодо заборони імпорту нафти. "Ми єдині в цілі продовжувати тиск на президента Путіна та всіх відповідальних за розв'язання цієї війни", - заявив речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу у вівторок. Він відзначив, що 8 травня країни G7 взяли на себе зобов'язання заборонити, або поступово скасувати імпорт російської нафти.
Російський представник в міжнародних організаціях у Відні Ульянов заявив, що нафтове ембарго матиме негативний вплив на ЄС і вказав, що Росія зможе знайти інших імпортерів нафти.
США, Канада та Велика Британія вже запровадили ембарго на російську нафту. А от Індія, збільшила імпорт російської нафти вдев'ятеро у травні, порівняно з середньомісячними поставками 2021 року, пише агенція Refinitiv. Агенція вказує на те, що російська нафта продається із значними знижками. Росія зможе перенаправити через Китай лише 20-40% в 2022 році, через обмеження в інфраструктурі, згідно з оцінками Міжнародного інституту фінансів.
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Німеччина обіцяє надати сучасну зброю Україні
Німеччина надасть Україні сучасні гаубиці та систему протиповітряної оборони а також радари. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час дебатів в німецькому парламенті в середу.
"Нещодавно уряд вирішив, що ми надамо найбільш сучасну систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині - IRIS-T", - наводить Reuters слова Шольца. Така система дозволить Україні захистити ціле місто від нападів російської авівації, заявив німецький посадовець.
Шольц також заявив про поставку сучасних радарів, "здатних виявити ворожі гаубиці, міномети та ракетну артилерію".
Німеччина разом з Нідерландами планує надати Украні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 в найближчі тижні, вказав посадовець.
У відповідь на критику опозиції щодо недостатніх поставок Україні зброї, Шольц вказав, що Німеччина "постійно з початку війни" надає поставки для України, включаючи 15 мільйонів раундів боєприпасів, 100 000 ручних гранат та більше 5 000 протитанкових мін.
Шольц наголосив, що поставки відбуваються у тісній координації зі США. В середу президент США Джо Байден оголосив про надання Україні сучасної зброї.
"Ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати важливі цілі на полі бою в Україні", - цитує Байдена посол США в Україні Бріджит Брінк.
Раніше Байден заявляв, що США не будуть слати Україні "ракетні системи, здатні стріляти по території Росії".
Український президент Володимир Зеленський запевнив в інтерв'ю Newsmax, що Україна не планує атакувати російські території з американських систем залпового вогню.
- Голос Америки
- Богдан Цюпин
США нададуть Україні ракетні системи, каже Байден
Президент США Джо Байден повідомив 31 травня, що він схвалив надання Україні «більш передових ракетних систем і боєприпасів» у межах американської допомоги українській обороні від російського вторгнення, яке триває вже четвертий місяць.
Україна наполегливо закликає західних партнерів надати їй більш потужну і далекобійну зброю, зокрема системи залпового ракетного вогню (СЗРВ), щоб відбити вторгнення російської армії, яка використовує свою перевагу в ракетній артилерії та інших наступальних озброєннях.
Офіційних подробиць рішення Байдена очікують 1 червня, але агентство Associated Press, посилаючись на двох чільних представників Білого дому, повідомило напередодні, що йдеться про «невелику кількість високотехнологічних ракетних систем середньої дальності» в межах чергового набору оборонної допомоги США Україні на $700 мільйонів, що включатиме гелікоптери, антитанкові ракети джавелін, тактичні автомобілі, запчастини й іншу зброю та спорядження.
Ми не заохочуємо і не створюємо можливості для України, щоб вона завдавали ударів поза своїми кордонами.
Оголошення Вашингтона з’явилося в той час, як російська армія, застосовуючи руйнівний ракетно артилерійський вогонь та удари з повітря, на сході України змогла потіснити українську армію у деяких місцях на Донбасі.
Байден обґрунтував своє рішення в публікації у часописі The New York Times тим, що американська зброя посилить обороноздатність України, а також українські позиції на майбутніх мирних переговорах з Росією.
«Неспровокована агресія, бомбардування пологових лікарень, будинків культури і вигнання мільйонів людей з домівок зробили війну в Україні на глибокоморальним питанням», - написав Байден.
Президент наголосив у статті: «Мета Америки відверта - ми хочемо, щоб Україна була демократична, незалежна, суверенна і заможна та володіла засобами, щоб захищатися й надалі стримувати агресії».
Рішення адміністрації Байдена було схвалене після певних вагань стосовно того, чи надавати Україні новітню наступальну зброю.
Напередодні Байден вважав за потрібне зауважити, що США не надаватимуть українцям ракет, «які могли б завдавати ударів у Росії».
В газетній статті президент написав, що він не хоче війни з Росією.
«Хоча я не погоджуюсь з Путіним і вважаю обурливими його дії, США не будуть намагатися усунути його від влади в Москві», - зауважив Байден, додавши, що «допоки США і наші союзники не є об'єктом нападу, ми не будемо безпосередньо брати участь у конфлікті - не будемо надсилати американських військових воювати в Україні, чи нападати на російські сили. Ми не заохочуємо і не створюємо можливості для України, щоб вона завдавали ударів поза своїми кордонами».
Associated Press пише, що за словами представників адміністрації Байдена «українці запевнили США, що не запускатимуть ракети по російській території».
Агентство переповідає слова американських посадовців про те, що передові ракетні системи дадуть можливість українським військовим прицільніше вражати скупчення російських військ, які наступають в Україні.
Чого очікувати від США у наступних поставках допомоги Україні? Відео
Речник Державного департаменту США Нед Прайс: вже незабаром будуть оголошені нові партії військової допомоги Україні. Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.
Міністр економіки Німеччини розкритикував позицію Угорщини щодо санкцій ЄС проти російської нафти. Відео
Лідери країн ЄС узгодили 6 пакет санкцій щодо Росії. Найважливішою частиною нових європейських санкцій є значне скорочення закупівлі російської нафти й нафтопродуктів. Втім, лідери були вимушені піти на компроміс, зробивши «тимчасові» винятки для Угорщини, Словаччини й Чехії.
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