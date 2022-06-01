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ООН: в Україні щодня гине двоє дітей, четверо зазнають поранення
Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ.
За даними організації, майже 100 днів повномасштабної війни Росії проти України призвели до того, що 5,2 мільйона дітей потребують гуманітарної допомоги.
«Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей у таких масштабах і темпах, яких не було від часів Другої світової війни. Три мільйони дітей в Україні й понад 2,2 мільйона дітей у країнах, які приймають біженців, зараз потребують гуманітарної допомоги. Майже двоє з трьох дітей були переміщені в результаті бойових дій», – йдеться в повідомленні.
В ЮНІСЕФ закликали до негайного припинення вогню в Україні та захисту всіх дітей від небезпеки.
«Це передбачає припинення використання вибухової зброї у населених пунктах і нападів на цивільну інфраструктуру. ЮНІСЕФ закликає забезпечити повний гуманітарний доступ, щоб безпечно й швидко дістатися до дітей, які потребують допомоги, де б вони не перебували», – йдеться в повідомленні.
ЮНІСЕФ оголосив про збір коштів у сумі 624,2 мільйона доларів на підтримку гуманітарної діяльності в Україні та 324,7 мільйона доларів – на допомогу в країнах, які приймають біженців.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 30 травня підтвердило 9029 жертв серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Як повідомили в організації, серед загиблих – 264 дітей.
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Щодня в Україні через повномасштабну війну Росії гине двоє дітей, ще четверо зазнають поранення – ЮНІСЕФ. Відео
Щодня в Україні через повномасштабну війну Росії гине двоє дітей, ще четверо зазнають поранення - здебільшого через використання вибухової зброї в населених пунктах. Такими є зведені дані дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, оприлюднені у міжнародний день захисту дітей 1 червня.
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«Батьків убила війна». Акція у Берліні. Відео
У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.
«Батьків убила війна». Акцію під такою назвою провели представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні
Представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні провели акції до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня.
У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.
«Ми вийшли з цими плакатами, тому що діти, які мали родини, залишилися сиротами. І ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї проблеми», - каже одна з учасниць акції.
«Оць ці 24 футболки, на них 24 імені. За кожним з цих імен стоїть чиясь зламана доля. Реальні історії дітей, які стали сиротами через цю війну», - додає Регіна Кошова з благодійного фонду «Майбутнє для України».
Представниця цього ж фонду Анастасія Махньова зазначає: «Ця акція до Дня захисту дітей. Сьогодні 1 червня, і ми хочемо звернути увагу на те, що сталося з нашими дітьми, з нашим народом».
Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Радіо Свобода.
«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ.
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