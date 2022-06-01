ООН: в Україні щодня гине двоє дітей, четверо зазнають поранення

Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ.

За даними організації, майже 100 днів повномасштабної війни Росії проти України призвели до того, що 5,2 мільйона дітей потребують гуманітарної допомоги.

«Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей у таких масштабах і темпах, яких не було від часів Другої світової війни. Три мільйони дітей в Україні й понад 2,2 мільйона дітей у країнах, які приймають біженців, зараз потребують гуманітарної допомоги. Майже двоє з трьох дітей були переміщені в результаті бойових дій», – йдеться в повідомленні.

В ЮНІСЕФ закликали до негайного припинення вогню в Україні та захисту всіх дітей від небезпеки.

«Це передбачає припинення використання вибухової зброї у населених пунктах і нападів на цивільну інфраструктуру. ЮНІСЕФ закликає забезпечити повний гуманітарний доступ, щоб безпечно й швидко дістатися до дітей, які потребують допомоги, де б вони не перебували», – йдеться в повідомленні.

ЮНІСЕФ оголосив про збір коштів у сумі 624,2 мільйона доларів на підтримку гуманітарної діяльності в Україні та 324,7 мільйона доларів – на допомогу в країнах, які приймають біженців.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 30 травня підтвердило 9029 жертв серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Як повідомили в організації, серед загиблих – 264 дітей.