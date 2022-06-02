Блінкен: Все більше країн розуміють, що їхні проблеми зростають, через російську агресію проти України

Світ зіткнувся з глобальною продовольчою невизначеністю і навіть кризою і все більше країн розуміють, що їхні проблеми зростають, через російську агресію проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен

"Продовольство, зокрема з деяких житниць світу, включаючи Україну та власне Росію, недоступне через агресію Росії. В результаті цього, ціни на наявне продовольство зросли", - наголосив головний американський дипломат під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу.

Він вказав, що дії Росії, які спричинили до нестачі продовольства в світі, шкодять міжнародній політиці Кремля, адже Росія прагне "налагодити стосунки з країнами в світі, включаючи країни, які стали жертвами російської агресії, через зростання невизначеності з продовольством, до якої призвела ця агресія".

У минулі роки, від нестачі продовольства страждало приблизно 100 мільйонів людей в світі, перед російською агресією, через пандемію, ця цифра збільшилась до 160 мільйонів. Тепер ще приблизно 60 мільйонів додалось до кількості людей, які, за експертними оцінками, страждатимуть від нестачі продовольства безпосередньо через російську агресію, додав посадовець.

Він вказав, що 20-25 мільйонів тонн зерна наразі перебуває на елеваторах поблизу Одеси і не можуть бути перевезені до кораблів, частково тому, що десятки кораблів вже заповнені зерном і не можуть відправитись до споживачів, через фактичну блокаду Росією портів.

Світова увага до продовольчої кризи є надзвичайною. В середу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що перебуває в "інтенсивному контакті" з Росією, Туреччиною, Україною, США та Європейським Союзом задля відновлення експорту зерна з України. Про увагу до питання розблокування поставок зерна говорили і посадовці ЄС та Великої Британії. Туреччина заявила про намір вести перемовини з Росією задля досягнення миру та припинення блокади порту Одеси. Однак у своєму виступі перед журналістами Defense Writers Group в середу, посол США в НАТО Джуліанна Сміт відзначила, що НАТО не очікують значного прогресу від зусиль Анкари. "Ми сумніваємся, що на даному етапі це призведе до прориву. Немає жодних ознак, що Росія сприймає це серйозно, або веде добросовісні перемовини", - заявила Сміт.

Росія звинувачує в продовольчій кризі західну політику санкцій. США відкидають такі звинувачення. "Для тих, хто вважає, що наші санкції проти Росії якимось чином перешкоджають поставкам продовольства, то це просто не відповідає дійсності. Санкції мають виключення щодо продовольства та послуг необхідних для його руху, включаючи банківські послуги", - заявив Блінкен.