Україна отримує зброю для захисту і обіцяє не використовувати її на території Росії – Блінкен 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Україна дала запевнення, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності, надані Вашингтоном, проти цілей на території Росії.

На спільній прес-конференції після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні Блінкена запитали, що можна зробити, щоб мінімізувати ризики ескалації, оскільки Сполучені Штати надають Україні системи озброєння великої дальності.

Голова американської дипломатії нагадав, що не Україна розпочала цю війну, і що лише Росія може її зупинити своїм рішенням.

«Найкращим способом уникнути ескалації для Росії є припинити агресію та війну, яку вона розпочала», – сказав Білнкен.

На зустрічі у Вашингтоні Єнс Столтенберг привітав наступний пакет військової допомоги США для України, який допоможе забезпечити, що «брутальна агресія президента Путіна не буде винагороджена, а Україна переможе».

Учора, виступаючи перед журналістами, речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що кураїнська держава матиме всі необхідні засоби для того, щоб захиститися від агресії з боку Росії та «залишитися демократичною, незалежною, суверенною та процвітаючою державою».

«Ми впевнені у тому, що наші українські партнери матимуть все необхідне для того, щоб організувати ефективний захист від російської агресії. І, що найважливіше, коли все це закінчиться, Україна залишиться демократичною, незалежною та процвітаючою державою. І США залишатимуться партнерами України на кожному етапі цього процесу», – казав Нед Прайс під час брифінгу в вівторок, 31 травня.

Він додав, що форма цього партнерства змінюватиметься, в залежності від актуальних потреб.

Президент США Джо Байден 21 травня підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії.

А Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило деталі нового пакету військової допомоги для України на 100 мільйонів доларів. Цей пакет допомоги мав забезпечити критичні потреби України для боротьби на сході та півдні України.

Як зазначають у Пентагоні, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.