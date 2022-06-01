"Вступивши в НАТО, вони посилять НАТО" - Блінкен про Фінляндію та Швецію

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що США повністю підтримують заявку на вступ до НАТО від Фінляндії та Швеції.

«Обидві країни більш ніж відповідають критеріям для того, щоб стати повноправними членами Альянсу якомога швидше. Вступивши в НАТО, вони посилять НАТО», – наголосив голова американської дипломатії під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у середу у Вашингтоні.

Столтенберг заявив, що найближчими днями скличе зустріч у Брюсселі за участі високопоставлених посадовців Швеції, Фінляндії та Туреччини, щоб обговорити протидію Туреччини вступу Швеції та Фінляндії до оборонного альянсу.

«Я є в тісному контакті з президентом Туреччини Ердоганом і з лідерами Фінляндії та Швеції», – сказав Столтенберг на прес-конференції у Вашингтоні після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

У травні Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО, сподіваючись стати членами НАТО на наступному самміті Альянсу, що відбудеться в Мадриді наприкінці червня.

Але Туреччина виступила проти їхнього членства, звинувативши північноєвропейські країни у підтримці груп, які вона вважає терористами.

Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб дати свою згоду на членство Швеції та Фінляндії. Але, за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, станом на 1 червня Туреччина ще не отримала жодних конкретних пропозицій у відповідь на своє занепокоєння.

