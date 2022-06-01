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"Вступивши в НАТО, вони посилять НАТО" - Блінкен про Фінляндію та Швецію
Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що США повністю підтримують заявку на вступ до НАТО від Фінляндії та Швеції.
«Обидві країни більш ніж відповідають критеріям для того, щоб стати повноправними членами Альянсу якомога швидше. Вступивши в НАТО, вони посилять НАТО», – наголосив голова американської дипломатії під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у середу у Вашингтоні.
Столтенберг заявив, що найближчими днями скличе зустріч у Брюсселі за участі високопоставлених посадовців Швеції, Фінляндії та Туреччини, щоб обговорити протидію Туреччини вступу Швеції та Фінляндії до оборонного альянсу.
«Я є в тісному контакті з президентом Туреччини Ердоганом і з лідерами Фінляндії та Швеції», – сказав Столтенберг на прес-конференції у Вашингтоні після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
У травні Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО, сподіваючись стати членами НАТО на наступному самміті Альянсу, що відбудеться в Мадриді наприкінці червня.
Але Туреччина виступила проти їхнього членства, звинувативши північноєвропейські країни у підтримці груп, які вона вважає терористами.
Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб дати свою згоду на членство Швеції та Фінляндії. Але, за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, станом на 1 червня Туреччина ще не отримала жодних конкретних пропозицій у відповідь на своє занепокоєння.
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У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.
«Батьків убила війна». Акцію під такою назвою провели представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні
Представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні провели акції до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня.
У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.
«Ми вийшли з цими плакатами, тому що діти, які мали родини, залишилися сиротами. І ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї проблеми», - каже одна з учасниць акції.
«Оць ці 24 футболки, на них 24 імені. За кожним з цих імен стоїть чиясь зламана доля. Реальні історії дітей, які стали сиротами через цю війну», - додає Регіна Кошова з благодійного фонду «Майбутнє для України».
Представниця цього ж фонду Анастасія Махньова зазначає: «Ця акція до Дня захисту дітей. Сьогодні 1 червня, і ми хочемо звернути увагу на те, що сталося з нашими дітьми, з нашим народом».
Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Радіо Свобода.
«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ.
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