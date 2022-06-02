Актуально
Звіт Держдепу США про релігійні свободи звинувачує Росію у «переслідуванні релігійних лідерів та руйнуванні релігійних об’єктів» в Україні
Росія посилила переслідування за релігійною ознакою, замість того, щоб припинити їх, сказав на презентації Доповіді Державного департаменту про свободу релігії у свті за 2021 рік спеціальний посол США у справах міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн.
Він наголосив, що минулого року Росія була визначена у звіті як держава, що викликає особливе занепокоєння, і незважаючи на це, Росія посилила брутальність переслідувань за релігійною ознакою в тому числі на теренах України.
«Президент Путін намагався виправдати безпідставний і неспровокований напад на Україну кричуще брехливим приводом – денацифікацією. Світ бачить цю брехню і настомість є свідком російського брутального переслідування релігійних лідерів та руйнування релігійних об’єктів», – сказав Керівник офісу Міжнародної релігійної свободи Рашад Хуссейн.
Російські суди присуджують надмірні терміни ув’язнення людям за те, що вони сповідують свою релігію. Щороку Росія отримує зауваження за переслідування «Свідків Єгови».
«Російська влада проводить сотні обшуків у помешканні підозрюваних в екстремізмі, що часто супроводжуються насильством», – сказав представник Державного департаменту.
Щорічний звіт про релігійну свободу представляв у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен, який сказав під час презентації, що релігійна свобода є одним з базових прав людини, і для Америки є пріорітетом зовнішньої політики.
З 1998 року Держдепартамент США публікує щорічний звіт про релігійну свободу. Тоді Америка на законодавчому рівні закріпила за собою обов’язок захищати свободу віросповідання в світі.
Протягом календарного року американські посольства збирають інформацію у приблизно 200 країнах світу, консультуються з місцевими експертами, державними діячами, вивчають соціологічні дослідження. Вони передають звіт у Вашингтон, де Державний департамент США обробляє інформацію та видає офіційний звіт з рекомендаціями для найбільших порушників релігійної свободи.
Всі новини дня
«Наше послання російському керівництву: світ спостерігає за вами, і ви понесете відповідальність», - заступниця держсекретаря США
У Раді Безпеки ООН відбулися відкриті дебати щодо посилення відповідальності за порушення міжнародного права та скоєння воєнних злочинів.
Зокрема серед питань, які обговорювали під час заходу, мова йшла про те, як Рада Безпеки могла би зміцнити захист міжнародних принципів підзвітності, щоб вони мали реальний вплив на практиці; а також посилити відповідальність, в тому числі шляхом створення мережі підзвітності між Міжнародним судом ООН, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, а також іншими регіональними установами юстиції.
Захід ініціювала Албанія, яка 1 червня розпочала своє головування у Раді Безпеки. Головував на засіданні прем’єр-міністр країни Еді Рама.
Питання притягнення до відповідальності за порушення міжнародного права знову привернуло особливу увагу міжнародної спільноти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За останні місяці з’явилася низка доповідей щодо можливих випадків порушень міжнародного права в Україні. Наприклад, звіт Human Rights Watch задокументував низку можливих випадків скоєння російськими військовими злочинів проти мирного населення в Чернігівській, Харківській та Київській областях України, у тому числі випадки зґвалтувань, розстрілів та насильства.
Головними доповідачами на дебатах були очільниця Міжнародного суду ООН Джоан Донаг'ю, а також Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле. Зокрема Башеле пояснила значення Ради ООН з прав людини та її служби у притягненні до відповідальності винуватців воєнних злочинів. За її словами, Рада ООН з прав людини активізувала свою роботу, аби надати відповідь на серйозні порушення прав людини, «які також можуть бути визнаними, як міжнародні злочини».
Від США у дебатах взяла участь Узра Зея, заступниця державного секретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини. За її словами, Європейська ініціатива демократичної стійкості, про створення якої ще у кінці березня повідомив президент США Джо Байден, надасть $320 млн для підтримки стійкості суспільства та захисту прав людини в Україні. Особливий акцент в цьому буде зроблено на притягненні до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, скоєні російськими військами в Україні. Крім того, 25 травня Сполучені Штати в партнерстві з Великою Британією та Європейським Союзом оголосили про створення Консультативної групи з питань жорстоких злочинів для ефективної координації зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у злочинах.
Вона також додала, що США мають достовірні дані про те, що російські війська катували та вбивали людей у стилі страти зі зв’язаними руками за спиною, а також інформацію про публічне зґвалтування жінок і дівчат, а також про вивезення українських дітей до Росії.
«Ми знаємо, що російські війська продовжують перешкоджати безпечному проходу цивільним особам, які рятуються від насильства, і гуманітарним організаціям, які намагаються дістатися тих, хто потребує допомоги. Ті, хто вчинив ці злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності. Наше послання російському військовому та політичному керівництву наступне - світ спостерігає за вами, і ви понесете відповідальність», - додала заступниця держсекретаря.
Українські вболівальники – про матч Україна-Шотландія. Відео
«Україна – найкраща!» Українські вболівальники – про матч Україна-Шотландія.
США ввели санкції проти речниці МЗС Росії Захарової, російських мільярдерів
США оголосили новий раунд санкцій проти Росії. Нові санкції, запроваджені Державним департаментом США, спрямовані проти п'ятьох осіб, яких вважають близькими до Путіна. Це, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, Олесій Мордашов, очільник "Сєвєргруп", якого в Білому домі назвали "одним із найзаможніших мільярдерів Росії" а також Год Нізанов, який, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, є "одним із найзаможніших людей в Європі і який близько пов'язаний з декількома російськими посадовцями".
"Війна президента Путіна проти України також є нападом на принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплених в Статуті ООН, - заявив Блінкен. - Україна відважно бореться, щоб захистити свій народ та незалежність і має безпрецедентну допомогу від Сполучених Штатів та країн по всьому світу. Сполучені Штати продовжать підтримувати народ України і притягувати до відповідальності президента Путіна та тих, хто робить російську агресію можливою".
В середу Міністерство фінансів США оголосило санкції проти російських бізнесменів, управлінців розкішними активами та тих, хто, за цінками відомства, допомагає кремлівській еліті уникати санкцій.
Міністерство торгівлі США додало до пакету санкцій 71 компанію, розташовану в Росії та Білорусі, з метою обмежити доступ Росії до військових технологій.
Сполучені Штати та більш ніж 30 інших країн запровадити "безпрецедентні санкції та заходи експортного контролю, щоб притягнути президента Путіна до відповідальності за його війну проти України, обмежити доступ Росії до критично важливих технологій, які їй потрібні, щоб фінансувати воєнну машину і щоб перетворити Росію на державу-парію в світі", йдеться в повідомленні Білого дому.
Захарова назвала санкції проти себе "перфомансом" і зауважила в соцмедійному дописі, що вважала себе давно у "стоп-переліку".
"Управляючий грошима Путіна", яхти, літаки - під новими санкціями США
США запровадили нові санкції проти представників кремлівської еліти та тих, хто, на переконання Міністерства фінансів США, намагається створити можливість для Путіна та його оточення переховувати гроші від санкцій і анонімно використовувати предмети розкоші.
"Російські еліти включно з президентом Путіним спираються на складну мережу, щоб ховати, переміщувати та утримувати статки та розкішні активи, - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон. - Сьогоднішні дії демонструють, що Міністерство фінансів США здатне і буде переслідувати відповідальних за приховування та утримання цих капіталів, здобутих нечесним шляхом. Ми продовжимо забезпечувати виконання наших санкцій і виносити на світло корумповану систему, завдяки якій збагачуються президент Путін та його еліти".
Яхтклуб, пов'язаний з Кремлем, декілька впливових російських урядовців а також наближений до Путіна Сергій Ролдугін, якого уряд США вважає управляючим грошима Путіна і зберігачем путінських активів за кордоном, потрапили під нові американські санкції. Також запроваджуються обмеження на діяльність низки яхт та літаків, які перебувають у власності російських еліт, йдеться в повідомленні американського відомства.
Зокрема Міністерство фінансів США ввело обмеження на взаємодію американців щодо яхтклубу в Монако Imperial Yachts та чотирьох яхт, пов'язаних з Путіним. Серед них яхта Graceful, яка ходить під прапором РФ, та Olympiа, під прапором Кайманських островів.
Також запроваджено обмеження на базовану в Сан-Маріно авіаційну компанію Skyline за її діяльність в Криму а також на літак Т7-ОКУ, яким ця компанія володіє.
Сьогодні ж Державний департамент США ввів санкції проти п'ятьох росіян, включно з Марією Захаровою, речницею російського МЗС, мільярдером Олексієм Мордашовим, керівником "Сєвергруп".
Міністерство торгівлі США додало до пакету санкцій 71 компанію, розташовану в Росії та Білорусі, з метою обмежити доступ Росії до військових технологій.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum