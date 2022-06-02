Звіт Держдепу США про релігійні свободи звинувачує Росію у «переслідуванні релігійних лідерів та руйнуванні релігійних об’єктів» в Україні

Росія посилила переслідування за релігійною ознакою, замість того, щоб припинити їх, сказав на презентації Доповіді Державного департаменту про свободу релігії у свті за 2021 рік спеціальний посол США у справах міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн.

Він наголосив, що минулого року Росія була визначена у звіті як держава, що викликає особливе занепокоєння, і незважаючи на це, Росія посилила брутальність переслідувань за релігійною ознакою в тому числі на теренах України.

«Президент Путін намагався виправдати безпідставний і неспровокований напад на Україну кричуще брехливим приводом – денацифікацією. Світ бачить цю брехню і настомість є свідком російського брутального переслідування релігійних лідерів та руйнування релігійних об’єктів», – сказав Керівник офісу Міжнародної релігійної свободи Рашад Хуссейн.

Російські суди присуджують надмірні терміни ув’язнення людям за те, що вони сповідують свою релігію. Щороку Росія отримує зауваження за переслідування «Свідків Єгови».

«Російська влада проводить сотні обшуків у помешканні підозрюваних в екстремізмі, що часто супроводжуються насильством», – сказав представник Державного департаменту.

Щорічний звіт про релігійну свободу представляв у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен, який сказав під час презентації, що релігійна свобода є одним з базових прав людини, і для Америки є пріорітетом зовнішньої політики.

З 1998 року Держдепартамент США публікує щорічний звіт про релігійну свободу. Тоді Америка на законодавчому рівні закріпила за собою обов’язок захищати свободу віросповідання в світі.

Протягом календарного року американські посольства збирають інформацію у приблизно 200 країнах світу, консультуються з місцевими експертами, державними діячами, вивчають соціологічні дослідження. Вони передають звіт у Вашингтон, де Державний департамент США обробляє інформацію та видає офіційний звіт з рекомендаціями для найбільших порушників релігійної свободи.