США: Якщо Україна припинить воювати - не буде незалежної країни. Якщо Росія припинить воювати - не буде війни

Одним з найбільших порушників релігійних свобод у світі Державний департамент США назвав Китай за переслідування мільйонів мусульман.

«Китай продовжує геноцид і пригнічення переважно мусульманських уйгурів та інших релігійних меншин», – сказав державний секретар Ентоні Блінкен, представляючи звіт про міжнародну релігійну свободу за 2021 рік

«З квітня 2017 року понад мільйон уйгурів, етнічних казахів, киргизів та інших утримувалося в таборах для інтернованих у Сіньцзяні», – мовиться у звіті, опеблікованому у четвер у Вашингтоні.

Афганістан також повертається до чорного списку після виведення військ США. У звіті наголошується, що релігійна свобода погіршилася після того, як таліби відновили контроль над Афганістаном у 2021 році.

«Режим Талібану та конкуруюче збройне угрупування ІДІЛ К затримують, залякують, погрожують та нападають на членів релігійних меншин», – сказав спеціальний посол у справах міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн.

Серед грубих порушників релігійних свобод у звіті за 2021 рік, де аналізується майже 200 країн світу, названо і Росію. Ця країна з минулого року визначена як держава, що викликає особливе занепокоєння. Незважаючи на це, Росія посилила брутальність переслідувань за релігійною ознакою.

Російські суди присуджують надмірні терміни ув’язнення людям за те, що вони сповідують свою релігію. Щороку Росія отримує зауваження за переслідування Свідків Єгови.

«Російська влада проводить сотні обшуків у помешканні підозрюваних в екстремізмі, що часто супроводжуються насильством», – сказав представник Державного департаменту.

Посол США з питань міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн стверджує, що Росія посилила кількість порушень після вторгнення в Україну в березні.

«Президент Путін намагався виправдати неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну відверто фальшивим приводом денацифікації», – сказав американський дипломат.

«Світ бачить цю брехню і настомість є свідком російського брутального переслідування релігійних лідерів та руйнування релігійних об’єктів», – сказав Керівник офісу Міжнародної релігійної свободи.

Українська влада «балансувала» між двома православними церквами в 2021 році

Щодо самої України, то в звіті, що був укладений за минулий 2021 рік, відзначені як позитивні тенденції, такі як ухвалення закону, що дає визначення антисемітизму та визначає покарання за нього, так і негативні – триваючі утиски Свідків Єгови, які повідомляють про те, що напади на них залишаються безкарними, а рішення Європейського суду з прав людини не виконуються. Також вони скаржаться на затримання у зв’язку з відмовою служити в армії з релігійних переконань.

У звіті згадуються скарги Духовного управління мусульман України щодо Державної міграційної служби та поліції на те, що правоохоронці відстежують і перевіряють тих, хто приходить на п’ятничну молитву в одній із найбільших мечетей Києва. МВС пообіцяло дотримуватися рекомендацій Європейської комісії проти расизму та нетерпимості. Серед позитивних зрушень названо і ухвалення парламентом у листопаді закону про військове капеланство, який визначає критерії відбору священнослужителів на посаду капелана.

У розділі про Україну, у звіті мовиться, що уряд намагається зменшувати тертя між двома православними церквами – Православною церквою України, що отримала автокефалію від Константинополя та Українською православною церквою, що залишається у єдності з Московським патріархатом. Це при тому, що за повідомленнями ЗМІ, «російський уряд продовжував використовувати кампанію дезінформації, щоб розпалити розбрат між двома церквами».

Найбільше порушень релігійних свобод – на територіях підконтрольних РФ

Найгірша ситуація з релігійними свободами на 2021 рік складалася на територіях, підконтрольних Росії, мовиться у звіті.

«Джерела у ЗМІ, активісти релігійної свободи, вірні ПЦУ, мусульмани, протестантські церкви та Свідки Єгови заявили, що підтримувана Росією «влада» в підконтрольних Росії районах Донецької та Луганської областей продовжує чинити тиск на релігійні меншини», – наголошує звіт.

Маріонеткова влада на окупованих частинах Донбасу, що називала себе «ЛНР» та «ДНР», забороняє Свідків Єгови як «екстремістську» організацію. Окупаційна влада вимагає від усіх релігійних організацій, крім УПЦ МП, проходити «державну релігієзнавчу експертизу» та перереєструватися у них.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), більшість релігійних груп, визнаних українським законодавством, продовжували бути не в змозі перереєструватися через суворі законодавчі вимоги російського законодавства, які перешкоджають перереєстрації або не стимулюють її. Багато релігійних груп продовжували відмовлятися від перереєстрації, оскільки не визнавали встановлену Росією «владу» в Донецьку та Луганську.

У своєму усному звіті про Україну в жовтні УВКПЛ також наголосило, що самопроголошені «республіки» продовжують обмежувати свободу релігії, зокрема євангельських християнських конфесій. У підконтрольному Росії Донецьку залишилися закритими всі мечеті, крім однієї. Очолювані Росією сили продовжували використовувати культові споруди релігійних меншин, у тому числі протестантів та Свідків Єгови, як військові об’єкти.

Представник державного департаменту Рашад Хуссейн сказав, що завдяки технологіям і соцмережам США мають більше союзників у боротьбі з порушниками релігійної свободи, ніж будь-коли раніше.

«У нас є механізми, щоб пролити світло на зловживання, які відбуваються, і ми маємо засоби для притягнення винних до відповідальності», – заявив Хусейн.

Щорічний звіт про релігійну свободу Держдепартамент США публікує з 1998 року, коли Америка на законодавчому рівні закріпила за собою обов’язок захищати свободу віросповідання в світі.

Протягом календарного року американські посольства збирають інформацію у приблизно 200 країнах світу, консультуються з місцевими експертами, державними діячами, вивчають соціологічні дослідження. Вони передають звіт до Вашингтону, де Державний департамент обробляє інформацію та видає офіційний звіт з рекомендаціями для найбільших порушників релігійної свободи.