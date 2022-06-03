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США: Якщо Україна припинить воювати - не буде незалежної країни. Якщо Росія припинить воювати - не буде війни
100 днів минуло з початку повномасштабної російської агресії проти України. Коментуючи хід війни, в Держдепі США ще раз наголосили на тому, що винуватцем цього конфлікту є Росія.
"Якщо Україна припинить воювати сьогодні, завтра не буде суверенної незалежної країни України. Якщо Росія припинить воювати сьогодні - не буде війни", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час прес-конференції в четвер.
У США та в Британії вказують - Росії не вдалось втілити свої початкові плани швидкого захоплення України.
100 днів війни показали, що сподівання Кремля на швидке захоплення України не справдились, вказав Прайс. "Наші українські партнери виграли битву за Київ, вони змусили Росію звузити свої воєнні цілі, - заявив американський посадовець. - Звичайно битва зараз точиться на пвдні та сході. Зараз на Донбасі Російська Федерація коїть надзвичайне насильство проти народу України, включаючи українскі сили а також цивільних".
Росії не вдалось втілити свій початковий план і захопити українці центри командування, заявили в Міністерстві оборони Великої Британії 3 червня. "Якщо порівнювати з початковим планом Росії, жодної із стратегічних цілей досягнуто не було, - йдеться в соцмедійному дописі британського відомства, - щоб досягнути успіху в будь-якій формі, потрібні будуть надзвичайні інвестиції людських ресурсів та обладнання і ,ймовірно, істотний час". Провал початкового плану змусив Росію переорієнтуватись на Донбас, де вона досягає тактичних успіхів, вказали у Міністерстві.
У своєму зверненні на сотий день війни, український президент Зеленський поділився сподіваннями на перемогу. "Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами", – сказав Зеленський у відеозверненні.
Речник Кремля Песков заявив, що "певних результатів" було досягнуто в ході війни, зокрема на Донбасі.
В заяві до 100 днів війни президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що хоробрість українців викликає повагу та захват. "ЄС підтримують Україну", - наголосила вона.
Україна - це Європа, йдеться в дописі уряду Литви в 100-тий день повномасштабної війни Росії проти України.
"Захищаючи свою країну, українці також захищають своє законне рішення бути частиною європейської сім'ї", - твітують литовські урядовці.
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Китай, Росія – серед найбільших порушників релігійних свобод. В Україні РФ застосовує релігійні споруди як військові об’єкти – звіт Держдепу
Одним з найбільших порушників релігійних свобод у світі Державний департамент США назвав Китай за переслідування мільйонів мусульман.«Китай продовжує геноцид і пригнічення переважно мусульманських уйгурів та інших релігійних меншин», – сказав державний секретар Ентоні Блінкен, представляючи звіт про міжнародну релігійну свободу за 2021 рік.
«З квітня 2017 року понад мільйон уйгурів, етнічних казахів, киргизів та інших утримувалося в таборах для інтернованих у Сіньцзяні», – мовиться у звіті, опеблікованому у четвер у Вашингтоні.
Афганістан також повертається до чорного списку після виведення військ США. У звіті наголошується, що релігійна свобода погіршилася після того, як таліби відновили контроль над Афганістаном у 2021 році.
«Режим Талібану та конкуруюче збройне угрупування ІДІЛ К затримують, залякують, погрожують та нападають на членів релігійних меншин», – сказав спеціальний посол у справах міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн.
Серед грубих порушників релігійних свобод у звіті за 2021 рік, де аналізується майже 200 країн світу, названо і Росію. Ця країна з минулого року визначена як держава, що викликає особливе занепокоєння. Незважаючи на це, Росія посилила брутальність переслідувань за релігійною ознакою.
Російські суди присуджують надмірні терміни ув’язнення людям за те, що вони сповідують свою релігію. Щороку Росія отримує зауваження за переслідування Свідків Єгови.
«Російська влада проводить сотні обшуків у помешканні підозрюваних в екстремізмі, що часто супроводжуються насильством», – сказав представник Державного департаменту.
Посол США з питань міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн стверджує, що Росія посилила кількість порушень після вторгнення в Україну в березні.
«Президент Путін намагався виправдати неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну відверто фальшивим приводом денацифікації», – сказав американський дипломат.
«Світ бачить цю брехню і настомість є свідком російського брутального переслідування релігійних лідерів та руйнування релігійних об’єктів», – сказав Керівник офісу Міжнародної релігійної свободи.
Українська влада «балансувала» між двома православними церквами в 2021 році
Щодо самої України, то в звіті, що був укладений за минулий 2021 рік, відзначені як позитивні тенденції, такі як ухвалення закону, що дає визначення антисемітизму та визначає покарання за нього, так і негативні – триваючі утиски Свідків Єгови, які повідомляють про те, що напади на них залишаються безкарними, а рішення Європейського суду з прав людини не виконуються. Також вони скаржаться на затримання у зв’язку з відмовою служити в армії з релігійних переконань.
У звіті згадуються скарги Духовного управління мусульман України щодо Державної міграційної служби та поліції на те, що правоохоронці відстежують і перевіряють тих, хто приходить на п’ятничну молитву в одній із найбільших мечетей Києва. МВС пообіцяло дотримуватися рекомендацій Європейської комісії проти расизму та нетерпимості. Серед позитивних зрушень названо і ухвалення парламентом у листопаді закону про військове капеланство, який визначає критерії відбору священнослужителів на посаду капелана.
У розділі про Україну, у звіті мовиться, що уряд намагається зменшувати тертя між двома православними церквами – Православною церквою України, що отримала автокефалію від Константинополя та Українською православною церквою, що залишається у єдності з Московським патріархатом. Це при тому, що за повідомленнями ЗМІ, «російський уряд продовжував використовувати кампанію дезінформації, щоб розпалити розбрат між двома церквами».
Найбільше порушень релігійних свобод – на територіях підконтрольних РФ
Найгірша ситуація з релігійними свободами на 2021 рік складалася на територіях, підконтрольних Росії, мовиться у звіті.
«Джерела у ЗМІ, активісти релігійної свободи, вірні ПЦУ, мусульмани, протестантські церкви та Свідки Єгови заявили, що підтримувана Росією «влада» в підконтрольних Росії районах Донецької та Луганської областей продовжує чинити тиск на релігійні меншини», – наголошує звіт.
Маріонеткова влада на окупованих частинах Донбасу, що називала себе «ЛНР» та «ДНР», забороняє Свідків Єгови як «екстремістську» організацію. Окупаційна влада вимагає від усіх релігійних організацій, крім УПЦ МП, проходити «державну релігієзнавчу експертизу» та перереєструватися у них.
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), більшість релігійних груп, визнаних українським законодавством, продовжували бути не в змозі перереєструватися через суворі законодавчі вимоги російського законодавства, які перешкоджають перереєстрації або не стимулюють її. Багато релігійних груп продовжували відмовлятися від перереєстрації, оскільки не визнавали встановлену Росією «владу» в Донецьку та Луганську.
У своєму усному звіті про Україну в жовтні УВКПЛ також наголосило, що самопроголошені «республіки» продовжують обмежувати свободу релігії, зокрема євангельських християнських конфесій. У підконтрольному Росії Донецьку залишилися закритими всі мечеті, крім однієї. Очолювані Росією сили продовжували використовувати культові споруди релігійних меншин, у тому числі протестантів та Свідків Єгови, як військові об’єкти.
Представник державного департаменту Рашад Хуссейн сказав, що завдяки технологіям і соцмережам США мають більше союзників у боротьбі з порушниками релігійної свободи, ніж будь-коли раніше.
«У нас є механізми, щоб пролити світло на зловживання, які відбуваються, і ми маємо засоби для притягнення винних до відповідальності», – заявив Хусейн.
Щорічний звіт про релігійну свободу Держдепартамент США публікує з 1998 року, коли Америка на законодавчому рівні закріпила за собою обов’язок захищати свободу віросповідання в світі.
Протягом календарного року американські посольства збирають інформацію у приблизно 200 країнах світу, консультуються з місцевими експертами, державними діячами, вивчають соціологічні дослідження. Вони передають звіт до Вашингтону, де Державний департамент обробляє інформацію та видає офіційний звіт з рекомендаціями для найбільших порушників релігійної свободи.
ООН до 100 днів війни: В цій війні немає і не буде переможця
100 днів минуло з початку повномасштабного російського вторгнення до України. Війна Росії в Україні є порушенням територіальної цілісності країни та Статуту ООН, заявив антикризовий координатор ООН з питань України Амін Авад. "Більш за все нам потрібен мир. Війна має зупинитись зараз", - вказав посадовець в заяві, виданій до 100 днів з початку війни.
Він наголосив на жертвах і збитках, які принесла ця війна: "В цій війні немає і не буде переможця. Ми 100 днів бачимо втрати: життів, осель, робочих місць та перспектив".
14 мільйонів українців були змушені полишити свої оселі, підкреслив Авад, більше 3 мільйонів дітей призупинили освіту, сотні тисяч людей не мають води та електроенергії, 15,7 млн людей потребують гуманітарної підтримки.
У Всесвітній організації ООН з охорони здоров'я, закликали розслідувати напади на медичні установи в Україні. За заними ВООЗ, за 100 днів війни достовірно відомо про більш ніж 260 нападів на систему охорони здоров'я.
"Ми закликаємо Російську Федерацію припинити цю війну", - вказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус. Він додав, що ВООЗ робить все можливе, щоб підтримати українське Міністерство охорони здоров'я в доставці життєво необхідних медичних поставок та обладнання.
"Однак єдині ліки, яких Україна потребує найбільше, ВООЗ не може надати - це мир", - наголосив посадовець.
«Обмежуємо здатність Кремля фінансувати війну» – Боррель про затверджений ЄС шостий пакет санкцій
Постійні представники країн-членів ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Як прокоментував рішення представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, це обмежить здатність Кремля фінансувати війну.
«Сьогоднішнім пакетом ми посилюємо обмеження здатності Кремля фінансувати війну, запроваджуючи додаткові економічні санкції. Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також запроваджуємо санкції проти тих, хто несе відповідальність за звірства, що мали місце в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна», – заявив Жозеп Боррель.
Санкції ЄС передбачають часткове ембарго на нафту, відключення від SWIFT «Ощадбанку», «Россільгоспбанку», МКЛ та Білоруського банку розвитку та реконструкції. ЄС також відключає від мовлення на своїй території телеканали «Росія-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». Шостий пакет санкцій ЄС також містить заборону на консалтингові, аудиторські та піар-послуги для РФ, що обмежує надання хмарних сервісів, додали в Раді ЄС.
31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії. Передбачена ним часткова заборона на експорт російської нафти не стосується однак нафти, що постачається трубопроводами. Проте, як кажуть експерти, імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.
Раніше також повідомлялося, що деякі країни-члени ОПЕК розглядають можливість призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти.
- Голос Америки
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