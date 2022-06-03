Актуально
Понад 6 500 українців в‘їхало до США за програмою "Єднання заради України" - CBS
За американською програмою допомоги «Єднання заради України», трохи більше 6500 українців прибули до США станом на 1 червня. Про це повідомляє CBS News з посиланням на дані, які американський телеканал отримав від Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS).
Заявки на прийом українців, переміщених через війну, подали понад 45 тисяч американців, яким потрібно було взяти на себе фінансові зобов’язання за утримання запрошених з України. Це – наймасштабніша за останні десятиліття програма приватного спонсорства США для біженців.
Як повідомили CBS News в офісі Департаменту внутрішньої безпеки США, представники імміграційної служби США також дозволили прибути до Америки ще 27 тисячам українців, запрошених американськими спонсорами.
21 квітня 2022 року Сполучені Штати оголосили програму допомоги, яка є виконанням зобов’язання президента США Джозефа Байдена про прийом українців, які рятуються від російського вторгнення. «Єднання заради України» та інші програми надають можливість прийняти до 100 тисяч громадян України у США та найближчих членів їхніх сімей. На момент подачі заявки вони мають перебувати за межами Сполучених Штатів. Згідно з програмою, вони можуть приїхати до США і тимчасово залишатися в країні протягом двох років дії програми. Українці, які беруть участь у процесі «Єднання заради України», повинні мати спонсора в США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час перебування в країні.
Програма «Єднання для України» почала діяти 25 квітня, а кількість заявок і схваленних запрошень вказує на те, що програма «Єднання заради України» може швидко стати найбільшою офіційною ініціативою приватного спонсорства біженців в історії США, свідчать дані DHS, пише CBS.
Всі новини дня
- Голос Америки
У США у продаж надійшов комікс про життя Зеленського. Відео
"Політична влада: Володимир Зеленський" - з такою назвою в США вийшов біографічний комікс про життя президента України. Творці коміксу сподіваються ближче познайомити американців з лідером України, і обіцяють перерахувати частину виручених від продажу коштів на допомогу Україні.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Чи зможуть американські HIMARS змінити хід війни? Думки експертів та заяви посадовців США
Надання ракетних систем HIMARS має певні умови.
Системи HIMARS здатні запускати ракети на відстань до 300 кілометрів, але Україна отримала боєприпаси із дальністю дії до 80 км. Надання ракет більшої дальності створило би ризики поцілення територій РФ та ескалації конфлікту, стверджують у Вашингтоні.
“Росіяни зараз ведуть сильний натиск. Вони ніби поспішають. Це, ймовірно, тому, що президент Путін хоче здійснити швидке захоплення, щоб українці не встигли набратись сил та виштовхнути їх. Тож усі зараз стежать за годинником”.Уільям Тейлор, посол США в Україні у 2006-2009 роках.
В авторській статті президента США Джозефа Байдена, яку The New York Times опублікував 31-го травня, американський лідер зауважив, що адміністрація надає допомогу, але “не заохочує Україну завдавати удари за межами її території”.
За словами заступника міністра оборони США з питань політики, Коліна Каля, США отримали запевнення від України, що ЗСУ використовуватимуть ракети для захисту своєї держави і не запускатимуть їх на територію РФ. Про це, він сказав журналістам під час брифінгу в середу, 1 червня.
Окремі аналітики стверджують, що внутрішні дебати адміністрації щодо поставок зброї забрали дорогоцінний час у України. "Усі наші рішення були запізнілим”, - сказав у коментарі для “Радіо Свобода” Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.
“Адміністрація США перебільшила із стурбованістю тим, що все, що ми робимо, може спровокувати росіян. Їм не потрібна провокація. Вони атакують без провокації, – наголосив Ходжес і додав. - Ми втратили тижні, протягом яких (ракетні системи ред.) могли бути доставлені”.
“Люди Байдена одержимі будь-чим, що означає потенційну ескалацію”, – сказав “Радіо Свобода” Глен Говард, військовий експерт і президент Джеймстаунського фонду. “Саме тому (боєприпаси M777 ред.) надходили так повільно”, - додав він.
Загалом, Україна отримає 4 ракетні системи залпового вогню HIMARS.
“Сполучені Штати можуть відправити додаткові HIMARS в Україну за потреби, але війська повинні спершу навчитися, як їх використовувати. Цей процес займе приблизно три тижні”, - заявив журналістам, Колін Каль. Посадовець повідомив, що ці системи вже перебувають на європейському континенті.
Як HIMARS можуть вплинути на нинішній хід війни?
За словами Каля ракетні системи HIMARS не стануть “панацеєю”. Він стверджує, що “жодна збройна система не може змінити війну. Це важкий конфлікт". Зброя, яку посилають США, зменшить втрати, але не стане рішучою зміною в поточній ситуації, каже посадовець.
“Це битва національної волі. Ми маємо сотні тисяч людей, мобілізованих з обох сторін. Це важкий, важкий конфлікт, і, ймовірно він затягнеться надовго”, - сказав журналістам Каль.
Особливо критичну роль зараз відіграє час, наголошують американські експерти. Окрім того, що навчання ЗСУ займе приблизно три тижні, доставка на поле бою та використання ракетних систем HIMARS є окремим, довготривалим процесом.
За словами Бена Ходжеса, на українські війська чекає кілька “досить важких” тижнів, перш ніж вони почнуть відчувати “позитивний ефект” від усієї американської та іншої західної артилерії, яка почне прибувати.
Уеслі Кларк, командувач об’єднаними силами НАТО в Європі з 1997 по 2000 роки вважає, що ЗСУ знадобиться як мінімум два місяці починаючи з липня, щоб витіснити росіян з Донбасу, якщо вони отримають достатньо важкої артилерії. “До того часу земля висохне, що полегшить атаку. Натомість Росії доведеться мобілізувати більше сил”, - стверджує Кларк, в коментарі для Радіо Свобода.
“Це своєрідні перегони”, - сказав Вільям Тейлор, посол США в Україні у 2006-2009 роках під час виступу в Інститут миру США, в середу. За словами дипломата, “росіянам також потрібен час, щоб перегрупуватися та реформувати розбиті підрозділи. Але цікаво, що росіяни зараз ведуть сильний натиск. Вони ніби поспішають. Це, ймовірно, тому, що президент Путін хоче здійснити швидке захоплення, щоб українці не встигли набратись сил та виштовхнути їх. Тож усі зараз стежать за годинником”.
Хоча схвалені адміністрацією Байдена ракети HIMARS не можуть досягти російської артилерії в Криму, вони можуть досягти острова Зміїний де РФ зараз розміщує системи протиповітряної та протиракетної оборони, стверджує Говард.
Острів розташований за 48 кілометрів від берега України. Наразі російські військові кораблі та підводні човни патрулюють акваторію між Кримом та Зміїним, блокуючи українські порти.
Яка ситуація на українсько-російському фронті зараз
Інтенсивне бомбардування зі сторони РФ ускладнює швидку доставку західної зброї до українських солдатів на передовій, зазначають аналітики.
Західна військова допомога ввозиться в Україну з Польщі потягом, звідки вантажівками доставляється на передову. Росія прагне перекрити ці транспортні сполучення з Донбасом.
Також, військова промисловість України була частково уражена ракетними ударами РФ, що негативно вплинуло на обороноздатність Києва.
Зараз українським військовим не вистачає боєприпасів для артилерії радянського виробництва, включаючи 152-міліметрові гаубиці.
Найбільшими постачальниками радянських боєприпасів у світі є Росія та Китай, розповідає Радіо Свобода Марк Кансіан, полковник морської піхоти США у відставці та старший радник у Вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. “Сполучені Штати буквально шукають по всьому світу боєприпаси радянського зразка, щоб передати їх українцям. І я підозрюю, що у нас закінчуються точки, де продають такі боєприпаси”, – стверджує Кансіан.
Нагадаємо, що окрім РСЗВ HIMARS Пентагон надав загальний перелік зброї, яку Україна отримує від США. Новий пакет військової допомоги Україні від США складено таким чином, щоб забезпечити критично важливі потреби України в сьогоднішній боротьбі, заявили в Пентагоні. Зокрема ця зброя має допомогти українцям стримати напад Росії на сході.
В статті використано матеріали "Радіо Свобода".
Дивіться також: Історія пса на ім’я Байрактар, який попереджає про авіанальоти.
Китай, Росія – серед найбільших порушників релігійних свобод. В Україні РФ застосовує релігійні споруди як військові об’єкти – звіт Держдепу
Одним з найбільших порушників релігійних свобод у світі Державний департамент США назвав Китай за переслідування мільйонів мусульман.«Китай продовжує геноцид і пригнічення переважно мусульманських уйгурів та інших релігійних меншин», – сказав державний секретар Ентоні Блінкен, представляючи звіт про міжнародну релігійну свободу за 2021 рік.
«З квітня 2017 року понад мільйон уйгурів, етнічних казахів, киргизів та інших утримувалося в таборах для інтернованих у Сіньцзяні», – мовиться у звіті, опеблікованому у четвер у Вашингтоні.
Афганістан також повертається до чорного списку після виведення військ США. У звіті наголошується, що релігійна свобода погіршилася після того, як таліби відновили контроль над Афганістаном у 2021 році.
«Режим Талібану та конкуруюче збройне угрупування ІДІЛ К затримують, залякують, погрожують та нападають на членів релігійних меншин», – сказав спеціальний посол у справах міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн.
Серед грубих порушників релігійних свобод у звіті за 2021 рік, де аналізується майже 200 країн світу, названо і Росію. Ця країна з минулого року визначена як держава, що викликає особливе занепокоєння. Незважаючи на це, Росія посилила брутальність переслідувань за релігійною ознакою.
Російські суди присуджують надмірні терміни ув’язнення людям за те, що вони сповідують свою релігію. Щороку Росія отримує зауваження за переслідування Свідків Єгови.
«Російська влада проводить сотні обшуків у помешканні підозрюваних в екстремізмі, що часто супроводжуються насильством», – сказав представник Державного департаменту.
Посол США з питань міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн стверджує, що Росія посилила кількість порушень після вторгнення в Україну в березні.
«Президент Путін намагався виправдати неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну відверто фальшивим приводом денацифікації», – сказав американський дипломат.
«Світ бачить цю брехню і настомість є свідком російського брутального переслідування релігійних лідерів та руйнування релігійних об’єктів», – сказав Керівник офісу Міжнародної релігійної свободи.
Українська влада «балансувала» між двома православними церквами в 2021 році
Щодо самої України, то в звіті, що був укладений за минулий 2021 рік, відзначені як позитивні тенденції, такі як ухвалення закону, що дає визначення антисемітизму та визначає покарання за нього, так і негативні – триваючі утиски Свідків Єгови, які повідомляють про те, що напади на них залишаються безкарними, а рішення Європейського суду з прав людини не виконуються. Також вони скаржаться на затримання у зв’язку з відмовою служити в армії з релігійних переконань.
У звіті згадуються скарги Духовного управління мусульман України щодо Державної міграційної служби та поліції на те, що правоохоронці відстежують і перевіряють тих, хто приходить на п’ятничну молитву в одній із найбільших мечетей Києва. МВС пообіцяло дотримуватися рекомендацій Європейської комісії проти расизму та нетерпимості. Серед позитивних зрушень названо і ухвалення парламентом у листопаді закону про військове капеланство, який визначає критерії відбору священнослужителів на посаду капелана.
У розділі про Україну, у звіті мовиться, що уряд намагається зменшувати тертя між двома православними церквами – Православною церквою України, що отримала автокефалію від Константинополя та Українською православною церквою, що залишається у єдності з Московським патріархатом. Це при тому, що за повідомленнями ЗМІ, «російський уряд продовжував використовувати кампанію дезінформації, щоб розпалити розбрат між двома церквами».
Найбільше порушень релігійних свобод – на територіях підконтрольних РФ
Найгірша ситуація з релігійними свободами на 2021 рік складалася на територіях, підконтрольних Росії, мовиться у звіті.
«Джерела у ЗМІ, активісти релігійної свободи, вірні ПЦУ, мусульмани, протестантські церкви та Свідки Єгови заявили, що підтримувана Росією «влада» в підконтрольних Росії районах Донецької та Луганської областей продовжує чинити тиск на релігійні меншини», – наголошує звіт.
Маріонеткова влада на окупованих частинах Донбасу, що називала себе «ЛНР» та «ДНР», забороняє Свідків Єгови як «екстремістську» організацію. Окупаційна влада вимагає від усіх релігійних організацій, крім УПЦ МП, проходити «державну релігієзнавчу експертизу» та перереєструватися у них.
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), більшість релігійних груп, визнаних українським законодавством, продовжували бути не в змозі перереєструватися через суворі законодавчі вимоги російського законодавства, які перешкоджають перереєстрації або не стимулюють її. Багато релігійних груп продовжували відмовлятися від перереєстрації, оскільки не визнавали встановлену Росією «владу» в Донецьку та Луганську.
У своєму усному звіті про Україну в жовтні УВКПЛ також наголосило, що самопроголошені «республіки» продовжують обмежувати свободу релігії, зокрема євангельських християнських конфесій. У підконтрольному Росії Донецьку залишилися закритими всі мечеті, крім однієї. Очолювані Росією сили продовжували використовувати культові споруди релігійних меншин, у тому числі протестантів та Свідків Єгови, як військові об’єкти.
Представник державного департаменту Рашад Хуссейн сказав, що завдяки технологіям і соцмережам США мають більше союзників у боротьбі з порушниками релігійної свободи, ніж будь-коли раніше.
«У нас є механізми, щоб пролити світло на зловживання, які відбуваються, і ми маємо засоби для притягнення винних до відповідальності», – заявив Хусейн.
Щорічний звіт про релігійну свободу Держдепартамент США публікує з 1998 року, коли Америка на законодавчому рівні закріпила за собою обов’язок захищати свободу віросповідання в світі.
Протягом календарного року американські посольства збирають інформацію у приблизно 200 країнах світу, консультуються з місцевими експертами, державними діячами, вивчають соціологічні дослідження. Вони передають звіт до Вашингтону, де Державний департамент обробляє інформацію та видає офіційний звіт з рекомендаціями для найбільших порушників релігійної свободи.
США: Якщо Україна припинить воювати - не буде незалежної країни. Якщо Росія припинить воювати - не буде війни
100 днів минуло з початку повномасштабної російської агресії проти України. Коментуючи хід війни, в Держдепі США ще раз наголосили на тому, що винуватцем цього конфлікту є Росія.
"Якщо Україна припинить воювати сьогодні, завтра не буде суверенної незалежної країни України. Якщо Росія припинить воювати сьогодні - не буде війни", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час прес-конференції в четвер.
У США та в Британії вказують - Росії не вдалось втілити свої початкові плани швидкого захоплення України.
100 днів війни показали, що сподівання Кремля на швидке захоплення України не справдились, вказав Прайс. "Наші українські партнери виграли битву за Київ, вони змусили Росію звузити свої воєнні цілі, - заявив американський посадовець. - Звичайно битва зараз точиться на пвдні та сході. Зараз на Донбасі Російська Федерація коїть надзвичайне насильство проти народу України, включаючи українскі сили а також цивільних".
Росії не вдалось втілити свій початковий план і захопити українці центри командування, заявили в Міністерстві оборони Великої Британії 3 червня. "Якщо порівнювати з початковим планом Росії, жодної із стратегічних цілей досягнуто не було, - йдеться в соцмедійному дописі британського відомства, - щоб досягнути успіху в будь-якій формі, потрібні будуть надзвичайні інвестиції людських ресурсів та обладнання і ,ймовірно, істотний час". Провал початкового плану змусив Росію переорієнтуватись на Донбас, де вона досягає тактичних успіхів, вказали у Міністерстві.
У своєму зверненні на сотий день війни, український президент Зеленський поділився сподіваннями на перемогу. "Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами", – сказав Зеленський у відеозверненні.
Речник Кремля Песков заявив, що "певних результатів" було досягнуто в ході війни, зокрема на Донбасі.
В заяві до 100 днів війни президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що хоробрість українців викликає повагу та захват. "ЄС підтримують Україну", - наголосила вона.
Україна - це Європа, йдеться в дописі уряду Литви в 100-тий день повномасштабної війни Росії проти України.
"Захищаючи свою країну, українці також захищають своє законне рішення бути частиною європейської сім'ї", - твітують литовські урядовці.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum