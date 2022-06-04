"Нехай щастить в подорожі на Місяць" - Байден відреагував на слова Ілона Маска щодо економіки США

Перемога Росії Володимира Путіна у війні проти України, надала б великого поштовху для популістів в усьому світі, вважає професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма. На його думку, зараз в Україні вирішується доля світової ліберальної демократії, для якої важливі права людини, верховенство права та обмеження ролі держави в житті суспільства і окремих людей. Програш у цій війні означав би втрати не лише для України, але і для західного способу життя.

Це питання, разом з іншими темами, які поставила перед людством російська агресія в Україні, Френсіс Фукуяма, всесвітньо відомий вчений, автор низки книжок про ліберальну демократію, обговорював з Валерієм Пекарем, українським підприємцем, публіцистом та викладачем Київської міжнародної бізнес-школи.

Розмова відбувалася у п’ятницю, 3 червня, в рамках «Діалогів про війну», серії англомовних розмов, які започаткував ПЕН-Україна у партнерстві з PEN International, PEN America, Українським інститутом, Українським інститутом Лондона та Українським науково-дослідним інститутом Гарвардського університету.

Стріляти по китайцях росіяни б не стали – Пекар

Росія заблокувала в Україні майже весь минулорічний врожай, готовий до експорту. Лідери західних країн звинувачують Росію у використанні продуктів харчування як зброї проти України і Заходу.

Чи знайдеться світовий лідер, який би зміг розблокувати експорт українського зерна та інших продуктів харчування з українських портів? На думку Валерія Пекаря, ні Україна, ні НАТО не зможуть розмінувати морські шляхи у Чорному морі, не ризикуючи ескалацією конфлікту. Але є країни, які можуть не боятися, що Росія відкриє вогонь по їхніх кораблях. Такою країною, на думку українського підпримця і бізнес-лідера, є Китай.

«Тут є простір для створення широкої міжнародної коаліції і головну роль на себе міг би взяти Китай, для якого це була б можливість продемонструвати глобальні лідерські якості та надати продукти людям в Близькому сході та Африці», – пояснив Валерій Пекар.

Натомість Френсіс Фукуаяма вважає, що з такою роллю могла би впоратися і Туреччина, і це навіть не зашкодило б її позиції, коли вона намагається балансувати в конфлікті між Росією та Україною, не стаючи на бік жодної зі сторін.

«Гадаю, Туреччина могла б проявити лідерство саме тому, що це є глобальна проблема, яку вона може допомогти вирішити. США на початку даремно побоювалися ескалації і тому не робили ніяких спроб розблокувати українські порти. Але я не думаю, що росіяни би пішли на таку ескалацію, гадаю, вони би не стріляли по торгових суднах, бо це би погано виглядало, вони би втратили політичну підтримку», – вважає американсьакий дослідник.

Якщо почнеться голод, звинувачувати будуть Україну – попереджає Фукуяма

Френсіс Фукуяма каже, що своїми діями Росія намагається також змінити наратив – перекласти вину на Україну за глобальну кризу продовольства. Зараз переважає точка зорку, що у війні винна Росія, але якщо люди почнуть помирати з голоду, не виключено, що вони почнуть звинувачувати Україну в тому, що вона не погоджується на територіальні поступки, і вони помирають через це.

Говорячи про територіальні поступки, Валерій Пекар зауважив, що ті, хто їх пропонують, забувають, що йдеться про значні території, які можна порівняти з половиною території Німеччини, чи всією територією Угорщини та ще і з прилеглими територіями сусідніх країн. Але проблема не лише в цьому – Україна воює не за території, а за людей. Цілий світ бачив, як поводяться російські військові з беззбройним цивільним насленням на окупованих територіях.

«Ми бачимо весь спектр воєнних злочинів, включно з убивствами, пограбуванням, викраданням та зґвалтуванням, депортаціями до Сибіру, концентраційними таборами в найгірших нацистських традиціях», – пояснює Валерій Пекар.

«Хто може відповісти: що гірше, коли люди в Африці помирають з голоду, чи люди в Україні помирають від воєнних злочинів? Це дуже складне питання, тому єдиним справжнім виходом є розблокування українських портів», – наголошує український підприємець і викладач.

Солідарність Заходу починає давати тріщини – Фукуяма

Професор Фукуяма вважає, що після перших місяців війни, коли Захід проявив чудеса солідарності, вражений опором, на який спромоглась Україна, та першими значними перемогами у битвах за Київ та Харків, нині настав час сумнівів. З’являються впливові голоси, які радять іти на поступки. Тому, на думку Фукуями, дуже важливо, щоб українська армія не втрачала своїх переваг і просувалася далі, звільянючи Херсон, і в перспективі Крим.

Наступні кілька тижнів, на його думку, будуть вирішальними. І хоча обидві сторони зазнали великих втрат, Росія навряд чи зможе зібрати сили для наступу, бо «в неї просто не вистачає людей». Не проводячи мобілізації та втрачаючи техніку та фінансові можливості, малоймовірно, щоб Росія пішла на ескалацію, вважає Фукуяма. Натомість Україна продовжує отримувати сучасну західну зброю. Успішний наступ також допоміг би покращити позиції України на переговорах, коли до них би дійшла справа.

На думку Валерія Пекаря, найпереконливіші переговори зараз відбуваються навколо Сєвєродонецька, бо від успіху українського війська залежить успіх дипломатичних зусиль. «Путін сяде за стіл переговорів лише тоді, коли зрозуміє, що його армія програє», – вважає Пекар. На його думку, ті, хто радять починати переговори вже зараз, мріють не про закінчення війни, а про те, щоб світ повернувся в часи до 24 лютого, а це вже неможливо.

Уроки війни Росії проти України: лібералізм ще не вмер – Фукуяма

Френсіс Фукуяма, який колись пророкував кінець історії в тому сенсі, що лібералізм переміг після падіння комунізму, нині, після багатьох випробувань часом і подіями, повернувся до цієї своєї тези у новій книзі. Він вважає, що війна проти України якраз показала, що лібералізм, як віра у те, що люди народжуються вільними і рівними, з однаковими правами, які мають захищати закони та право, а уряди не мають зазіхати на ці права, має майбутнє. Але його намагаються підірвати президент Путін та багато інших популістських лідерів, які вважають, що лібералізму немає місця у світі. Тому ця війна якраз показує, яким би був світ, якби в ньому перемогли авторитарні лідери.

«Якщо Путіну вдасться захопити значні території України і втримати їх, він зможе сказати, що початкові цілі війни не такі вже і важливі, що «нам вдалося захопити Донбас, нам вдалося задушити Україну», і тоді всі забудуть про воєнні злочини, про депортації та вбивства, а популістські лідери у світі здобудуть моральну підтримку», – вважає Фукуяма. Серед таких лідерів він називає і колишню кандидатку на посаду президента Франції Марін Ле Пен, і колишнього президента США Дональда Трампа.

«Тому я думаю, що для інших ліберальних демократій у світі дуже важливо, щоб Україна перемогла, тому вони повинні її підтримувати», – вважає Фукуяма.

Проект реконструкції України має включати позбавлення країни олігархів – Фукуяма

На закінчення «Діалогу про війну» співрозмовники звернулися до бачення України та Росії після війни. У випадку України – післявоєнної розбудови держави. На думку Френсіса Фукуями, відродження України буде неможливим, якщо залишиться нинішня система, в якій домінують олігархи.

Валерій Пекар сказав, що насправді це і було б поразкою для України. «Українці не бояться програти війну. В це вони не вірять. Вони бояться втратити шанс на зміни, на те, що після війни можна буде змінити країну на краще», – вважає український підприємець та громадський діяч.

Щодо Росії, то на думку Френсіса Фукуями, там нічого не зміниться, допоки при владі залишиться Володимир Путін. Валерій Пекар, натомість, вважає, що майбутнє Росії обіцяє великі зміни. Більшість російських регіонів живуть на дотаціях з центру. І якщо вони припиняться, на думку Пекаря, федерацію чекає розпад. Такий сценарій він вважає майже неминучим. Тому краще Заходу до нього готуватися заздалегідь, намагатися робити цей процес контрольованим, адже наслідки для світу, і в першу чергу для України, будуть зачними і в більшості негативними, бо йдеться про країну з ядерною зброєю.