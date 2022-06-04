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В Україні та світі згадують безневинних жертв війни - дітей
4 червня, в світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. Цей день покликаний привернути увагу до фізичних, психологічних та емоційних страждань, яких завдають дітям збройні конфлікти, йдеться на сайті ООН.
Сумна реальність в тому, що в збройному конфлікті найбільше від наслідків війни страждає найбільш вразливе населення, а саме діти, йдеться в повідомленні.
Війна в Україні призвела до спустошливих наслідків для дітей, небачені з часів Другої світової війни, заявили в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ). Згідно з даними організації, три мільйони дітей в Україні та більше 2,2 мільйона дітей в країнах, які приймають біженців, потребують гуманітарної допомоги. Практично кожна третя дитина була змушена полишити місце проживання через бойові дії.
Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня ЮНІСЕФ із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ, пише Радіо Свобода
В Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії перша леді країни Олена Зеленська, представники міжнародної спільноти та новоприбула посол США в Україні Бриджіт Брінк "у жалобі згадали про дітей України, які загинули у невиправданій російській війні", йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
На території національного заповідника "Софія Київська" на деревах розвісили дзвіночки, що символізують голоси померлих дітей.
"... І в страшному сні ми не могли тоді уявити сьогоднішній день і ці дзвіночки, - написала Зеленська в Instagram. - У Софії поруч стояли дипломати з різних країн і близькі дітей, яких більше немає. Розстріляних в евакуаційних автівках. Вбитих уламками. Відібраних дикою російською агресією. Назавжди. Страшне слово. Страшна його невблаганність.
Не знаю, що відчували дипломати. Я просила їх не кидати українських дітей сам на сам із війною – заради тих, кого вже немає. Робити все для захисту тих, хто ще живий. Боляче навіть уявити, що відчувають батьки. Всі банальні слова тут зайві. Хотілося просто обійняти, потримати за руку. Побути поряд".
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Законодавці США закликали уряд ввести санкції і проти менш впливових посіпак Путіна
На тлі нових санкцій США, запроваджених 2 червня проти низки представників російської еліти, мільярдерів та інших, американські законодавці закликали уряд вводити санкції і проти менш впливових осіб, які допомагають путінському режимові.
"Хоча багато провідних осіб путінського режиму вже підпадають під санкції Сполучених Штатів, Європи та інших країн, ми переконані, що важливо також запровадити санкції проти підручних нижчого рівня, включаючи мілітаристів, пропагандистів, тих, хто надає публічну підтримку, високих посадовців федерального рівня та законодавців, щоб забезпечити, що вони не зможуть продовжувати підтримувати російську агресію, яка заслуговує на осуд, і водночас, отримувати зиск від активів, відпусток чи освітніх можливостей Заходу". Так представники комітету Сенату США з розвідки написали в листі від 3 червня до міністра фінансів США Дженнет Єллен.
Вони закликали уряд звернути увагу на перелік з 6 000 осіб, складений російським опозиціонером Олексієм Навальним, а також нагадали, що звернути увагу на перелік Навального закликав Європу і Європейський парламент в резолюції від 19 травня.
Такий крок "закриє прогалини" в санкціях, твітує один із співавторів листа сенатор Марк Воррен. "Ці люди не можуть безперешкодно продовжувати своє життя, поки Путін веде війну проти українців", - додав він.
2 червня США оголосили новий раунд санкцій проти Росії. Нові санкції, запроваджені Державним департаментом США, спрямовані проти п'ятьох осіб, яких вважають близькими до Путіна. Це, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, Олесій Мордашов, очільник "Сєвєргруп", якого в Білому домі назвали "одним із найзаможніших мільярдерів Росії" а також Год Нізанов, який, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, є "одним із найзаможніших людей в Європі і який близько пов'язаний з декількома російськими посадовцями".
В той же день Міністерство фінансів США оголосило санкції проти російських бізнесменів, управлінців розкішними активами та тих, хто, за цінками відомства, допомагає кремлівській еліті уникати санкцій, а міністерство торгівлі США додало до пакету санкцій 71 компанію, розташовану в Росії та Білорусі, з метою обмежити доступ Росії до військових технологій.
Головний генерал США обговорив підтримку України на зустрічах в Швеції, Фінляндії
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі перебуває з візитом в Швеції та Фінляндії. Під час візиту, покликаного показати підтримку США членству двох країн в НАТО, йшлося і про Україну.
Російська агресія та підтримка України з боку США та Швеції а також членство Швеції в НАТО стали предметом обговорення між Міллі та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон в суботу. Зустріч відбулась на борту американського корабля Kearsarge в Стокгольмі, повідомили в уряді Швеції.
Корабель США Kearsarge прибув до Швеції для участі в масштабних навчаннях НАТО Baltops, що розпочнуться наступного тижня.
"Дякую за підтримку! Разом ми сильніші", - йдеться в соцмережевому дописі Андерссон.
В п'ятницю Міллі провів зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністо, під час якої посадовці обговорили питання європейської безпеки в контексті російського вторгнення до України а також співпрацю США та Фінляндії, повідомили в Пентагоні.
"Ми обговорили теперішній етап та прогнози щодо війни в Україні, - написав у Twitter Нііністо. - Потужну підтримку членства Фінляндії в НАТО та двосторонню співпрацю між Фінляндією та США".
В червні в Мадриді заплановано засідання НАТО, на якому буде обговорюватись, зокрема і членство в Альянсі Швеції та Фінляндії. Єдина країна НАТО, яка виступила із застереженнями стосовно членства - це Туреччина. Раніше США висловлювали впевненість в тому, що підтримку Туреччини буде отримано. В п'ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і заявив, що діалог з цього питання триватиме.
15 червня відбудеться третє засідання Міжнародної контактної групи з оборони України під головуванням очільника Пентагону Ллойда Остін, повідомляють ЗМІ. Під час перших двох засідань "Рамштайн-1" та "Рамштайн-2", більше 40 країн взяли участь в координації оборонної допомоги Україні.
"Нехай щастить в подорожі на Місяць" - Байден відреагував на слова Ілона Маска щодо економіки США
Байден із сарказмом відреагував на песимістичну оцінку щодо економіки США з боку американського мільярдера Ілона Маска.
Під час виступу щодо американської економіки в п'ятницю, у Байдена запитали про те, як він оцінює нещодавній емейл Маска до працівників його компанії-виробника електромобілів Tesla, в якому Маск cказав, що має "надзвичайно погане передчуття стосовно економіки".
У відповідь Байден вказав на те, що інші виробники електромобілів збільшують інвестиції, що може свідчити про їхній оптимізм стосовно економіки. "Маю сказати, що поки Ілон Маск так говорить, Ford значно нарощує інвестиції. Гадаю Ford збільшує інвестиції у виробництво нових електромобілів, матиме 6 000 нових працівників, членів проспілок ... Колишня Сhrysler Corporation, Stellantis, також робить подібні інвестиції у виробництво електромобілів. Intel додає 20 000 нових робочих місць у виробництво чіпів".
Байден також саркастично додав про Маска: "Нехай йому щастить в подорожі на Місяць".
В той же день Маск поширив статтю від 2021 року, в якій йдеться про співпрацю іншої компанії Маска, SpaceX, з американським урядом над програмою польоту на Місяць "Артеміда".
"Дякую, пане президенте!" - написав Маск в дописі до повідомлення НАСА про те, що американська космічна агенція обрала SpaceX для втілення проекту обсягом майже 3 млрд дол з метою розробки систем доставки астронавтів на Місяць.
Під час презентації щодо звіту з робочих місць у США, Байден наголосив на тому, що кількість створених робочих місць в травні перевищила очікування, що є ознакою гарних економічних перспектив. Байден висловив впевненість в тому, що економіка здатна швидко подолати виклики підвищеної інфляції, зокрема зростання цін на продовольчі продукти та бензин.
"Ринок робочої сили є найпотужнішим з Другої світової війни, - вказав Байден, - і ми отримали сьогодні більше доказів цього".
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