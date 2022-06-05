3 загиблих та принаймні 11 поранених внаслідок стрілянини у Філадельфії

Принаймні троє людей загинуло та одинадцять отримали поранення внаслідок стрілянини пізно ввечері у суботу у Філадельфії. Кілька нападників відкрили вогонь по натовпу у розважальному районі міста майже опівночі, повідомляє поліція. Правоохоронцям вдалось знайти на місці злочину два пістолета, жодний з нападників не арештований. Імен двох загиблих чоловіків та жінки поки не повідомляють. Це вже шоста масова стрілянина лише цих вихідних.

Південна вулиця, на якій сталася стрілянина відома своїми барами та розважальними закладами. Кожного вікенду там збираються сотні людей.

Мотиву нападу не встановлено. Лише від початку року, згідно з Архівом насильств з використанням вогнепальної зброї, у США сталися 239 масових стрілянин.

«Ми не можемо прийняти постійне насильство як спосіб життя в нашій країні. Допоки ми не вирішимо питання легкого доступу до вогнепальної зброї, ми завжди будемо вести беррезультатну поборотьбу», - заявив мер міста Джим Кеннеді. Прокурор міста Леррі Красснер закликав до бойкоту пожертвувань від Національної асоціації стрілецької зброї та її лобістів. Повідомляє CNN.

Наступного дня після емоційного візиту до початкової школи Техасу, де минулого тижня озброєний чоловік убив 19 дітей і двох вчителів, Байден відновив зусилля, щоб змусити Конгрес ухвалити новий закон про контроль над зброєю, який, можливо, розширить перевірку даних щодо більшої кількості покупців зброї та включатиме інші заходи.

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, 30 травня, що масові стрілянини в Сполучених Штатах «стали настільки серйозними», що навіть ті, хто виступає проти обмежень на продаж зброї, стали більш «раціональними».

Ключові сенатори-демократи, які довгий час домагалися посилення контролю над зброєю, кажуть, що законодавці від Республіканської партії, що раніше виступали проти обмежень, розглядаючи їх як посягання на особисту свободу, тепер залучені до дискусій щодо заходів із обмеження, наскільки б скромними вони не були, які можуть отримати схвалення Конгресу.

В матеріалі використані джерела Архіву насильств з використанням вогнепальної зброї та CNN.