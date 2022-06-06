США не вірять обіцянкам Росії відновити експорт українського зерна – Politico

США скептично ставляться до обіцянок Росії дозволити Україні відновити експорт продовольства через Чорне море, про це повідомляє часопис POLITICO з посиланням на співрозмовників в ООН, в адміністрації президента США Джозефа Байдена та на американських законодавців.

Організація Об’єднаних Націй веде переговори з Росією про те, щоб вона уможливила Україні експорт зерна до регіонів світу, яким загрожує голод. Проте, за словами співрозмовника часопису з ООН, вимога президента Росії Володимира Путіна та російських чиновників зняти санкції з Росії в обмін на послаблення блокади українських портів «ускладнює» і без того «вразливі» переговори.

Чиновник з американської адміністрації, ім’я якого видання не називає, сказав, що Москва займається «дипломатією вимагання», і наголосив, що США не погодяться на угоду, яка зніме будь-який економічний тиск на Кремль.

Інший представник ООН повідомив часопису, що Мартін Гріффітс, один із офіційних осіб ООН, які ведуть переговори, зустрівся з російськими чиновниками з міністерств оборони та закордонних справ щодо блокади Росією чорноморських портів України під час свого візиту до Москви. Проте офіційно ООН не повідомляє, чи Гріффітс або Ребека Грінспен, інша чиновниця ООН, яка веде переговори, порушували під час обговорень питання щодо зняття санкцій з Росії.

Офіційні особи США не беруть безпосередньої участі у переговорах, але Держдепартамент та представник ООН окремо підтвердили POLITICO, що делегація ООН нещодавно поінформувала американських офіційних осіб про обговорення.

Американські сенатори також обурені тактикою Росії на переговорах про українське зерно. Сенатор Джим Ріш з штату Айдахо, головний республіканець у Комітеті закордонних справ, назвав позицію Росії «шантажем». Американські законодавці вимагають від адміністрації Байдена рішучіших дій на розблокування вивозу зерна з українських портів, але адміністрація наразі виключила відправку військових кораблів у регіон, щоб не спровокувати Росію на ескалацію конфлікту. Раніше, як повідомляв Голос Америки, У Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду в якості зброї війни в Україні та інших країнах.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, але російські війська блокують українські чорноморські порти, створюючи гострий дефіцит продовольства у країнах Африки та Близького Сходу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.