Актуально
Червоний Хрест: з масштабом медичних потреб не справляється не лише Україна, але і сусідні держави. Потрібно більше грошей
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) заявила, що без додаткової фінансової допомоги напруги не витримає не лише медична система України, але і сусідніх країн, які прийняли українських біженців.
«Червоний Хрест закликає уряди та міжнародне співтовариство надати кошти для доступу до медичних послуг та вакцин, тестування та лікування, чистої води та допомоги у сфері психічного здоров’я та психологічної підтримки в довгостроковій перспективі», – заступник генерального секретаря Червоного Хреста Кастелланос Москера.
У своїй заяві Червоний Хрест каже, що йому не вистачає ресурсів для того, щоб допомогти не лише Україні, але і сусіднім державам. Від напливу біженців потерпає система охорони здоров’я Румунії, Білорусі, Угорщини та Молдови. Внаслідок пандемії ковіду, ці країни мали перевантажену медичну систему і до війни в Україні, а тепер потребують додаткових ресурсів, щоб надати допомогу вже наявним біженцям та тим, які ще можуть прибути до них.
«Брак медичних засобів, медичного персоналу та критичної інфраструктури зростає з кожним днем», – сказав Нік Принс, представник відділу Червоного Хреста з надзвичайної медичної допомоги, якого цитує прес-реліз організації, виданий у четвер, 9 червня.
Він говорить, що мільйони людей, які переїхали в західну частину України та до країн Східної Європи, зазнають підвищеного ризику інфекційних захворювань через те, що живуть в переповнених помешканнях, через дефіцит навіть такого житла і нестачу повноцінного харчування.
Біженці відкладають лікування, не роблять щеплень – зростає ризик епідемій
Крім того, пише Червоний Хрест, люди, які перебувають в дорозі, змушені відкладати лікування наявних хронічних захворювань, таких як гіпертонія, цукровий діабет та рак, і, за відсутності щеплень для досягнення безпечних порогових показників, зокрема для COVID-19, існує дуже велика ймовірність повторної появи хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, мовиться у заяві Червоного Хреста.
Організація нагадує, що умови, які передували війні Росії проти України, яку в Червоному Хресті називають "конфліктом", Україна вже мала один із найвищих рівнів хронічних інфекційних захворювань у Європі, зокрема ВІЛ та туберкульозу. Це, на думку Червоного Хреста, створює величезний ризик не лише для самих переміщених осіб, але й для системи охорони здоров’я України після їхнього повернення.
Внаслідок нападу Росії на Україну, було пошкоджено або зруйновано понад 290 закладів охорони здоров’я по всій Україні, в результаті яких загинули щонайменше 76 людей і 59 отримали поранення. Серед них – медичні працівники.ВООЗ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), внаслідок нападу Росії на Україну, було пошкоджено або зруйновано понад 290 закладів охорони здоров’я по всій Україні, в результаті яких загинули щонайменше 76 людей і 59 отримали поранення. Серед них – медичні працівники.
Понад 1,4 мільйона людей у східній Україні залишаються без проточної води, тоді як відомства ООН повідомляють, що ще 4,6 мільйона людей в Україні ризикують втратити доступ до проточної води, а отже, зростає ризик захворювань, що передаються через воду, таких як гостра водяниста діарея. Відсутність електроенергії унеможливлює ефективність очищення води та каналізації.
Згадуючи про те, що війна проти України, триває вже 100 днів, минулого тижня ВООЗ ще раз закликала надати Україні 147,5 мільйона доларів США для підтримки зростаючих гуманітарних потреб, в тому числі для надання негайної медичної допомоги та підтримки системи охорони здоров’я.
З цієї загальної суми 80 мільйонів доларів США потрібні на підтримку всередині країни, наприклад, на розповсюдження ліків та надання життєво важливих медичних послуг, а ще 67,5 мільйона доларів потрібні на допомогу країнам, які приймають українських біженців, зокрема йдеться про Польщу, Чехію, Молдову та Румунію.
Всі новини дня
Програму відбудови України і приготування до членства в ЄС «варто об’єднати»
Валерія Гонтарева, яка очолювала Національний банк України на початку російської війни 2014 року, вважає, що тепер масштабна міжнародна підтримка допоможе Україні перемогти й відбудуватися.
- Голос Америки
ООН: Доступ до продуктів харчування в Україні значно погіршився з початку війни
В ООН відзначили, що з початку війни, в лютому 2022 року, доступ до продуктів харчування в Україні значно погіршився, а "Маріуполь та інші спірні регіони, з активним конфліктом в Донецькій, Харківській та Луганській областях, стали серед найбільш важко доступних територій в країні". Про це йдеться в новому звіті двох організацій ООН, Міжнародної організації продовольства (FAO) та Світової продовольчої програми (WFP).
Укладачі звіту попереджають про ймовірність погіршення доступу до продуктів харчування в Україні. "Протистояння, ймовірно, триватиме в деяких регіонах і вплине на сільськогосподарську діяльність, разом зі збоями в каналах постачання, також наявність продуктів харчування може стати проблемою в Україні та в світі, якщо експортні поставки від інших експортерів не зможуть закрити прогалину", - додається в звіті.
Автори вказують - Україна є основним постачальником продуктів харчування і теперішні перебої з постачанням "підвищують вже і без того високі ціни, що ускладнює доступ до продовольства і може призвести до дефіциту в деяких регіонах".
Україна а також світ можуть зіткнутись із проблемами в забезпеченні продуктами харчування, якщо протистояння триватиме.
"Війна в Україні вже принесла надвичайну шкоду добробуту, каналам постачання, інфраструктурі, а також спричинила забруднення вибуховими речовинами в країні та в регіоні", - йдеться у звіті.
323 мільйони, що на 47 мільйонів більше, ніж торік, потерпатимуть від "сильної продовольчої невизначеності", йдеться в звіті. Найбільше криза заторкне південь Африки.
Серед причин зростання кількості тих, хто потерпає від голоду, в звіті названо зростання цін на продукти харчування та нафту, спричинене зривом поставок з Росії та України, інші збройні конфлікти, нерівномірне відновлення економіки після пандемії, а також - природні катаклізми.
"Цьогорічна продовольча криза стосується недостатнього доступу, - заявив в середу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. - Криза наступного року може стосуватись нестачі продуктів харчування".
Гутерріш заявив, що російське вторгнення до України повинне припинитись, щоб стримати світові продовольчу, паливну та фінансову кризи, пише англомовна служба Голосу Америки. "Смерті та руйнування мають припинитись, - сказав журналістам посадовець. - Потрібно віднайти політичне рішення у відповідності до міжнародного права та статуту ООН".
Дивіться також: Блінкен: "Є достовірні повідомлення про те, що Росія розкрадає українське зерно, щоб продати його заради власного прибутку"
Палата представників ухвалила законопроект про контроль над зброєю після смертей у штатах Нью-Йорк, Техас
У середу Палата представників прийняла широкомасштабний законопроект про контроль над зброєю у відповідь на нещодавні масові стрілянини в Буффало, штат Нью-Йорк, і Увальді, штат Техас, який підвищить вікове обмеження для придбання напівавтоматичної гвинтівки та заборонить продаж магазинів для патронів з місткістю більше 15 патронів.
Закон був прийнятий переважно голосуванням за партійною приналежністю: 223 – за (з них лише 5 республіканці) та 204 – проти (2 демократи). Він майже не має шансів стати законом, оскільки Сенат веде переговори, спрямовані на покращення програм психічного здоров’я, посилення безпеки в школах та посилення перевірки даних. Але законопроект Палати представників дає законодавцям від Демократичної партії можливість визначити для виборців у листопаді, як вони дотримуються політики, яку, як показують опитування, широко підтримують їх виборці.
"Ми не можемо врятувати кожне життя, але мій Боже, чи не варто нам спробувати? Америка, ми чуємо вас, і сьогодні в Палаті представників ми вживаємо заходів, яких ви вимагаєте", - сказала демократка Вероніка Ескобар, представниця Техасу. "Зверніть увагу на те, хто з вами, а хто ні."
Поштовх відбувся після того, як комітет Палати представників заслухав жахливі свідчення нещодавніх жертв стрілянини та членів сімей, у тому числі 11-річної Міа Серрільо, яка вкрила себе кров'ю мертвого однокласника, щоб уникнути розстрілу в початковій школі міста Увальді.
Цикл масових розстрілів у Сполучених Штатах рідко спонукав Конгрес діяти. Але розстріл 19 дітей і двох вчителів в Увальді відновив зусилля таким чином, що законодавці з обох сторін заговорили про необхідність реагування.
"Відповідь полягає не в тому, щоб знищити Другу поправку, але саме туди хочуть йти демократи", - сказав конгресмен Джим Джордан, республіканець з Огайо.
Дії Сенату
Робота з пошуку спільної мови здебільшого відбувається в Сенаті, де для підписання законопроекту знадобиться підтримка 10 республіканців. Майже десяток сенаторів від Демократичної партії та республіканців зустрілися протягом години в середу, сподіваючись досягти рамок для компромісного законодавства до кінця тижня. Учасники сказали, що потрібні додаткові розмови щодо плану, який передбачає скромні кроки.
Ознакою політичної небезпеки, яку становить для республіканців участь у спробах приборкати зброю, є тої факт, що п’ять із шести провідних учасників переговорів від Республіканської партії Сенату не чекають переобрання до 2026 року. Шостий, Пет Тумі з Пенсільванії, йде на пенсію в січні. Також примітно, що жоден із шести не претендує на висунення від Республіканської партії в президенти.
Хоча Корнін наголосив, що переговори серйозні, він не приєднався до хору демократів, які стверджують, що контури угоди можуть бути досягнуті до кінця цього тижня. Він сказав журналістам у середу, що вважає досягнення угоди до того, як Конгрес почне перерву наприкінці червня, «бажаною метою».
Законопроект Палати представників об’єднує різноманітні пропозиції, які демократи внесли до нещодавніх стрілянини в Буффало та Увальді. За словами влади, підозрюваним у стрілянині в школі в Увальді та супермаркеті Буффало було всього 18 років, коли вони купили напівавтоматичну зброю, використану для нападів. Законопроект підвищить мінімальний вік для покупки такої зброї до 21 року.
"Людина, молодша 21 року, не може купувати Budweiser. Ми не повинні дозволяти людині, молодшій 21 року, купувати військову зброю AR-15", - сказав представник Тед Л’ю, демократ від Каліфорнії.
Республіканці зазначили, що минулого місяця рішення апеляційного суду США визнало заборону Каліфорнії на продаж напівавтоматичної зброї дорослим віком до 21 року неконституційною.
"Це неконституційно і це аморально. Чому це аморально? Тому що ми кажемо 18-, 19- та 20-річним підліткам реєструватися на призов. Ви можете піти вмирати за свою країну. Ми очікуємо, що ви захищайте нас, але ми не дамо вам інструментів, щоб захистити себе та свою сім’ю», – сказав представник Томас Массі, республіканець від Кентуккі.
Безпечне зберігання
Законопроект Палати представників також містить стимули, спрямовані на збільшення використання пристроїв безпечного зберігання зброї, і передбачає покарання за порушення вимог безпечного зберігання, передбачаючи штраф і позбавлення волі на строк до п’яти років, якщо зброя не зберігається належним чином і згодом використовується неповнолітньою особою, щоб поранити чи вбити себе чи іншу особу.
Це також ґрунтується на розпорядженні адміністрації Байдена, що забороняє швидкодіючі пристрої та "гармати-привиди", які збираються без серійних номерів.
Очікується, що в четвер Палата представників також схвалить законопроект, який дозволить сім’ям, поліції та іншим особам просити федеральні суди наказати вилучити вогнепальну зброю у людей, які, як вони вважають, мають надзвичайний ризик заподіяти шкоду собі чи іншим.
Дев’ятнадцять штатів і округ Колумбія зараз мають такі звані «закони про червоний прапор». Відповідно до законопроекту Палати представників, суддя може видати наказ про тимчасове вилучення та зберігання вогнепальної зброї до тих пір, поки не буде проведено слухання, щоб визначити, чи потрібно повернути вогнепальну зброю чи зберігати її протягом певного періоду.
Starlink отримав ліцензію оператора в Україні – Федоров
Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
«Компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг за номером 1», – написав міністр.
Він додав, що представництво компанії SpaceX «вже скоро почне активну роботу в Україні».
У квітні Федоров повідомив, що в Україні зареєстрували Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») як представництво компанії SpaceX.
20 квітня Федоров і Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляли, що на період воєнного стану в Україні дозволили використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.
«Робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні», – заявив тоді міністр.
Starlink – система американської компанії SpaceX, що надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum