Червоний Хрест: з масштабом медичних потреб не справляється не лише Україна, але і сусідні держави. Потрібно більше грошей

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) заявила, що без додаткової фінансової допомоги напруги не витримає не лише медична система України, але і сусідніх країн, які прийняли українських біженців.

«Червоний Хрест закликає уряди та міжнародне співтовариство надати кошти для доступу до медичних послуг та вакцин, тестування та лікування, чистої води та допомоги у сфері психічного здоров’я та психологічної підтримки в довгостроковій перспективі», – заступник генерального секретаря Червоного Хреста Кастелланос Москера.

У своїй заяві Червоний Хрест каже, що йому не вистачає ресурсів для того, щоб допомогти не лише Україні, але і сусіднім державам. Від напливу біженців потерпає система охорони здоров’я Румунії, Білорусі, Угорщини та Молдови. Внаслідок пандемії ковіду, ці країни мали перевантажену медичну систему і до війни в Україні, а тепер потребують додаткових ресурсів, щоб надати допомогу вже наявним біженцям та тим, які ще можуть прибути до них.

«Брак медичних засобів, медичного персоналу та критичної інфраструктури зростає з кожним днем», – сказав Нік Принс, представник відділу Червоного Хреста з надзвичайної медичної допомоги, якого цитує прес-реліз організації , виданий у четвер, 9 червня.

Він говорить, що мільйони людей, які переїхали в західну частину України та до країн Східної Європи, зазнають підвищеного ризику інфекційних захворювань через те, що живуть в переповнених помешканнях, через дефіцит навіть такого житла і нестачу повноцінного харчування.

Біженці відкладають лікування, не роблять щеплень – зростає ризик епідемій

Крім того, пише Червоний Хрест, люди, які перебувають в дорозі, змушені відкладати лікування наявних хронічних захворювань, таких як гіпертонія, цукровий діабет та рак, і, за відсутності щеплень для досягнення безпечних порогових показників, зокрема для COVID-19, існує дуже велика ймовірність повторної появи хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, мовиться у заяві Червоного Хреста.

Організація нагадує, що умови, які передували війні Росії проти України, яку в Червоному Хресті називають "конфліктом", Україна вже мала один із найвищих рівнів хронічних інфекційних захворювань у Європі, зокрема ВІЛ та туберкульозу. Це, на думку Червоного Хреста, створює величезний ризик не лише для самих переміщених осіб, але й для системи охорони здоров’я України після їхнього повернення.

Внаслідок нападу Росії на Україну, було пошкоджено або зруйновано понад 290 закладів охорони здоров’я по всій Україні, в результаті яких загинули щонайменше 76 людей і 59 отримали поранення. Серед них – медичні працівники.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), внаслідок нападу Росії на Україну, було пошкоджено або зруйновано понад 290 закладів охорони здоров’я по всій Україні, в результаті яких загинули щонайменше 76 людей і 59 отримали поранення. Серед них – медичні працівники.

Понад 1,4 мільйона людей у східній Україні залишаються без проточної води, тоді як відомства ООН повідомляють, що ще 4,6 мільйона людей в Україні ризикують втратити доступ до проточної води, а отже, зростає ризик захворювань, що передаються через воду, таких як гостра водяниста діарея. Відсутність електроенергії унеможливлює ефективність очищення води та каналізації.

Згадуючи про те, що війна проти України, триває вже 100 днів, минулого тижня ВООЗ ще раз закликала надати Україні 147,5 мільйона доларів США для підтримки зростаючих гуманітарних потреб, в тому числі для надання негайної медичної допомоги та підтримки системи охорони здоров’я.

З цієї загальної суми 80 мільйонів доларів США потрібні на підтримку всередині країни, наприклад, на розповсюдження ліків та надання життєво важливих медичних послуг, а ще 67,5 мільйона доларів потрібні на допомогу країнам, які приймають українських біженців, зокрема йдеться про Польщу, Чехію, Молдову та Румунію.