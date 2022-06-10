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Близько 5 млн біженців з України отримали захист у європейських країнах – Агентство ООН у справах біженців. Росія також подала свої дані
Потік біженців з України, що виник внаслідок російської агресії, спричинив одну з найбільших міграційних криз у світі, також мільйони людей були переміщені всередині країни. За оновленими даними Агентства ООН у справах біженців, щонайменше 4,8 мільйона біженців з України було зареєстровано у 44 країнах Європи.
Хвиля міграції безпрецедентних за останні десятиліття масштабів, викликала і безпрецедентну солідарність з боку громадян ЄС та урядів, наголошує УВКБ ООН. Вперше держави ЄС швидко активували Директиву про тимчасовий захист, що забезпечуює доступ до захисту та послуг для біженців з України, мовиться у повідомленні, що привертає увагу до оновлених даних агентства на порталі про ситуацію з українськими біженцями.
«Із 4,8 мільйона окремих українських біженців, зареєстрованих у Європі, 3,2 мільйона зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або подібних національних програмах захисту. Інші європейські держави розширили подібні схеми захисту», – мовиться у заяві агентства.
Портал містить дані лише по Європі, бо як вважає агентство, більшість біженців шукали притулку саме за західними кордонами України.
«Ми вважаємо, що переважна більшість біженців з України втекла до Європи і залишилася тут. Потенційно портал може охоплювати країни за межами Європи, якщо така інформація буде доступна», – роз’яснила на прохання Голосу Америки у письмовому коментарі речниця УВКБ ООН у Женеві Наталія Прокопчук.
Росія також подає дані про біженців, УВКБ ООН їх фіксує
Згідно з даними, які станом на 7 червня опубліковані на порталі, найбільша кількість біженців внаслідок війни Росії проти України, яку агентство називає «українською війною», перебуває у Польщі – 1 152 364 особи. Проте слідом за нею в таблиці країн Європи, де перебувають українці, є Росія – 1 116 387 осіб.
На запитання Голосу Америки про те, чи УВКБ ООН розрізняє українських біженців та людей, які, згідно з заявами українських урядовіцв, були депортовані до Росії, речниця відповіла, що агентство включаює ті офіційні дані, які подає Росія.
«Нам відомо про повідомлення про примусові депортації, але у нас немає засобів перевірити такі повідомлення. Портал відображає кількість біженців і переміщених осіб, які прибули до Росії, за даними національних органів влади Російської Федерації», – пояснила речниця організації.
Посилюється рух тих, хто повертається
Агентство у справах біженців ООН зауважує, що незважаючи на те, що ситуація з безпекою в Україні залишається нестійкою, були зафіксовані переходи назад в Україну. Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Люди їдуть з наміром залишитися на захід України, до Києва і околиць, до Чернігова, зазначає агентство.
Багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки сильно пошкоджені. Вони також намагалися знайти роботу, але оскільки війна продовжує мати руйнівні економічні наслідки, не знайшли і не мали іншого вибору, як знову виїхати.
Станом на 7 червня, було зафіксовано близько 7,3 мільйона перетинів кордону з України до європейських країн, і ще 2,3 мільйона перетинів назад в Україну, мовиться у заяві УВКБ ООН.
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США назвали "фіктивним" проросійський суд, що засудив трьох осіб до смертної кари "за найманство"
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість повідомленням про фіктивний "суд" на території так званої "ДНР", що засудив до страти двох британців та одного марокканця, які служать в українському війську.
У дописі в Twitter Блінкен закликав "Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим".
Як повідомляв Голос Америки, проти рішення суду, який контролює Росія, висловилася і міністерка закордонних справ Британії. Вона сказала, що її країна не визнає рішення нелегітимного суду в Донецьку і вимагає визнати військовополоненими своїх громадян, яких суд угруповання так званої Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари.
«Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, яких тримають російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивне рішення, яке абсолютно не має законності», – написала у мережі Твіттер міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Реагуючи на прохання журналістів на брифінгу в ООН в Нью-Йорку, у четвер, 9 червня, речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав, що організація принципово виступає проти смертної кари, і закликає «всіх учасників бойових дій поводитися згідно з Женевськими конвенціями», пише кореспондентка Голосу Америки при ООН Маргарет Бешир.
В Україні процес назвали "нікчемним". Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон ворога, користуються правами військовополонених і на них поширюється шуманітарне право.
Як повідомляв Reuters, двох британців і марокканця, які потрапили в полон під час боїв в Україні, у четвер, 9 червня, суд самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари, повідомляють російські інформаційні агентства.
Суд визнав трьох чоловіків – британців Ейдена Асліна і Шона Піннера та марокканця Брагіма Саадуна – винними у «найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу ДНР», цитує агентство російське «Інтерфакс» працівника суду.
Трьох чоловіків було схоплено під час бою за Україну проти Росії та підтримуваних Росією сил після вторгнення Росії 24 лютого. Їхній адвокат сказав, що вони оскаржуватимуть це рішення.
Менш ніж за 24 години до винесення вироку Піннер і Саадун визнали себе винними в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, свідчить відео, опубліковане з суду російським інформаційним агентством «РІА Новости». Схоже, Аслін визнав себе винним за меншим обвинуваченням, пов’язаним зі зброєю та вибухівкою.
В статті використано інформацію Reuters.
Шанси України на кандидатство в ЄС: хто за і проти?
Заяви європейських представників дають підстави вважати, що Європейський Союз може погодитися надати Україні статус кандидата на членство в ЄС як вияв солідарності з українцями, які обороняються від російського вторгнення, але у Європі залишаються застереження.
Парламентарі хочуть, щоб Україні надали статус кандидата у якості чіткого політичного сигналу...
Для України офіційний початок вступу в ЄС був би також важливим додатковим механізмом економічної та іншої допомоги в умовах війни.
Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, може 17 червня подати представникам країн ЄС свою рекомендацію у відповідь на оголошену Україною у березні заяву на членство в Євросоюзі.
23-24 червня в Брюсселі зберуться керівники двадцяти семи країн організації, для яких у попередньому порядку денному саміту питання України запланували першим.
Брюссельських керівники, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, показали себе палкими прихильниками України, проголосивши, що українці вже є «членами європейської родини».
Президент Європейської ради Шарль Мішель та верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель також лунали дуже прихильно, відвідавши Україну в умовах війни.
Європейський парламент 8 червня схвалив постанову зі словами: «Парламентарі хочуть, щоб Україні надали статус кандидата у якості чіткого політичного сигналу про солідарність з її народом».
Коментатори вважають, що зараз більшість країн ЄС висловлюються за інтеграцію України, і серед найактивніших прибічників називають Польщу, країни Балтії, Італію, Ірландію та інші.
Хто проти?
Агентство Блумберг, посилаючись на неназвані джерела, повідомило 10 червня, що Єврокомісія радитиме надати Україні статус кандидата на членство, але рекомендація буде містити передумови для України стосовно потреби зміцнення механізмів демократії, досягнення ефективного верховенства закону і гарантій боротьби з корупцією.
Серед можливих противників надання Україні статусу кандидата називають зокрема Данію та Нідерланди.
Блумберґ посилається на данські «документи», в яких наголошено на українській неготовності.
Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина сказала 9 червня в Брюсселі, що на її думку є «три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України», а «приблизно сім» висловлювали пропозиції про якісь інші форми зближення України з ЄС замість повноправного членства.
Вона не називала країни, але нещодавно ідею створення спеціальної структури для європейських країн поза ЄС висловлював президент Франції Еммануель Макрон.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у травні висловлював журналістам сумніви, що Україна отримає статус кандидата, а раніше у березні він наголошував, що не існує «пришвидшеної процедури вступу» в ЄС, до якої закликав Київ.
2 роки чи 10, або більше?
Президент Макрон, коментуючи можливість вступу України в ЄС, нещодавно розмірковував, що навіть після схвалення кандидатського статусу українцям може забрати роки, а то й десятиліття, здобуття повноправного членства.
Останньою країною, яка стала членом Європейського Союзу була Хорватія, кандидатський статус якої тривав 10 років.
Туреччина отримала фактичний статус кандидата на вступ ЄС ще 1999 року, але її поступ застряг і навіть відкотився назад через європейські застереження про стан справ у Туреччині.
Українці сподіваються, що особливі обставини війни є одним з чинників для скороченого періоду вступу в ЄС України.
Колишня голова Національного банку України, яка залучена в експертні дискусії про міжнародну допомогу Україні, сказала в інтерв’ю Голосу Америки про ідею двох років.
«Представники Єврокомісії кажуть, що шлях країни від статусу кандидати до члена триває приблизно 8 років. Але ми намагаємося це зробити за 2 роки. І якщо вони (ЄС) будуть лідерами тієї платформи відбудови, то це буде один проект: як нам стати членами Євросоюзу з допомогою цього “плану Маршала”», - вважає колишня голова НБУ.
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