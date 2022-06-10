Близько 5 млн біженців з України отримали захист у європейських країнах – Агентство ООН у справах біженців. Росія також подала свої дані

Потік біженців з України, що виник внаслідок російської агресії, спричинив одну з найбільших міграційних криз у світі, також мільйони людей були переміщені всередині країни. За оновленими даними Агентства ООН у справах біженців, щонайменше 4,8 мільйона біженців з України було зареєстровано у 44 країнах Європи.

Хвиля міграції безпрецедентних за останні десятиліття масштабів, викликала і безпрецедентну солідарність з боку громадян ЄС та урядів, наголошує УВКБ ООН. Вперше держави ЄС швидко активували Директиву про тимчасовий захист, що забезпечуює доступ до захисту та послуг для біженців з України, мовиться у повідомленні, що привертає увагу до оновлених даних агентства на порталі про ситуацію з українськими біженцями .

«Із 4,8 мільйона окремих українських біженців, зареєстрованих у Європі, 3,2 мільйона зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або подібних національних програмах захисту. Інші європейські держави розширили подібні схеми захисту», – мовиться у заяві агентства.

Портал містить дані лише по Європі, бо як вважає агентство, більшість біженців шукали притулку саме за західними кордонами України.

«Ми вважаємо, що переважна більшість біженців з України втекла до Європи і залишилася тут. Потенційно портал може охоплювати країни за межами Європи, якщо така інформація буде доступна», – роз’яснила на прохання Голосу Америки у письмовому коментарі речниця УВКБ ООН у Женеві Наталія Прокопчук.

Росія також подає дані про біженців, УВКБ ООН їх фіксує

Згідно з даними, які станом на 7 червня опубліковані на порталі, найбільша кількість біженців внаслідок війни Росії проти України, яку агентство називає «українською війною», перебуває у Польщі – 1 152 364 особи. Проте слідом за нею в таблиці країн Європи, де перебувають українці, є Росія – 1 116 387 осіб.

На запитання Голосу Америки про те, чи УВКБ ООН розрізняє українських біженців та людей, які, згідно з заявами українських урядовіцв, були депортовані до Росії, речниця відповіла, що агентство включаює ті офіційні дані, які подає Росія.

«Нам відомо про повідомлення про примусові депортації, але у нас немає засобів перевірити такі повідомлення. Портал відображає кількість біженців і переміщених осіб, які прибули до Росії, за даними національних органів влади Російської Федерації», – пояснила речниця організації.

Посилюється рух тих, хто повертається

Агентство у справах біженців ООН зауважує, що незважаючи на те, що ситуація з безпекою в Україні залишається нестійкою, були зафіксовані переходи назад в Україну. Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Люди їдуть з наміром залишитися на захід України, до Києва і околиць, до Чернігова, зазначає агентство.

Багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки сильно пошкоджені. Вони також намагалися знайти роботу, але оскільки війна продовжує мати руйнівні економічні наслідки, не знайшли і не мали іншого вибору, як знову виїхати.

Станом на 7 червня, було зафіксовано близько 7,3 мільйона перетинів кордону з України до європейських країн, і ще 2,3 мільйона перетинів назад в Україну, мовиться у заяві УВКБ ООН.

