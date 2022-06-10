ООН: Війна в Україні загрожує сповільнити відновлення міжнародних інвестицій в світі

Женева - Економісти ООН попереджають, що війна в Україні загрожує зруйнувати минулорічне відновлення темпів надходження прямих іноземних інвестицій в світі і може призвести до зниження глобальних інвестиційних потоків у 2022 році. UNCTAD, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, представила новий Звіт світових інвестицій за 2022 рік.

Декілька глобальних криз серйозно погіршили перспективи продовження минулорічних темпів відновлення, коли глобальні ПІІ, прямі іноземні інвестиції, досягли майже 1,6 трильйона доларів. Це майже на 70% більше від надзвичайно низьких рівнів у 2020 році пандемії.

Генеральний секретар UNCTAD Ребека Грінспен каже, що зміна клімату, пандемія та війна в Україні різко змінили глобальне середовище для міжнародного бізнесу за останні три місяці. Вона говорить, що для міжнародних корпоративних інвесторів цей рік - рік невизначеності. "Глобальні ціннісні ланцюги сильно порушені, споживачі занепокоєні, а відсоткові ставки зростають. Побоювання рецесії високі, а зростання невизначеності інвесторів спричинить значний тиск на глобальні прямі іноземні інвестиції в 2022 році", - сказала вона.

У звіті вказано, що від зростання минулого року виграли всі регіони світу. Проте країни з розвиненою економікою впорались значно краще, ніж країни, що розвиваються. У звіті йдеться, що потоки ПІІ зросли на 134% у розвинених країнах, досягнувши 746 мільярдів доларів, що більш ніж вдвічі перевищило рівень 2020 року.

Грінспен каже, що транснаціональні компанії отримали рекордні прибутки, в основному від операцій злиття та поглинання.

“Загалом, зростання надходжень ПІІ до економік, що розвиваються відбувалось повільніше, ніж у розвинених регіонах, але все одно сягнуло 30%. Зростаннявідбулось в основному за рахунок відновлення в Азії, часткового відновлення в Латинській Америці та Карибському басейні та зростання в Африці", - сказала вона.

Сполучені Штати, Китай, Гонконг, Сінгапур та Канада очолюють список 10 країн, які найбільше припливають ПІІ у 2021 році.

Економісти UNCTAD кажуть, що темп зростання, створений у 2021 році, неможливо втримати. Вони кажуть, що глобальні потоки ПІІ цього року, швидше за все, зменшуватимуться, або залишаться незмінними. Вони попереджають, що на потоки ПІІ до країн, що розвиваються, у 2022 році, як очікується, сильно вплине війна в Україні і кажуть, що бюджетні можливості у багатьох країнах значно скоротяться. Вони додають, що уряди, особливо в країнах, що розвиваються, які імпортують нафту та продовольство, матимуть менше ресурсів, щоб витрачати їх на нові проекти.