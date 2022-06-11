Україна не розробляє ядерну, біологічну чи хімічну зброю - Пентагон вказує на пропаганду РФ

Росія поширює дезінформацію та недовіру до роботи, яку здійснюють США та міжнародні союзники зі зменшення загроз від зброї масового знищення, включно з ядерною, хімічною та біологічною зброєю, йдеться в інформаційній довідці Пентагону США щодо програм із зменшення загроз на території колишнього СРСР.

"Через тридцять років, посеред своєї агресії проти України, Росія намагається, за підтримки Китаю, зашкодити цій роботі, поширюючи дезінформацію і недовіру до людей та установ у всьому світі, які долучаються до зменшення загроз від зброї масового знищення", - мовиться в повідомленні.

Україна не має програм ядерної, біологічної чи хімічної зброї, заявили в Пентагоні. В установі відзначили - Україна позбулась ядерної зброї і стала лідером в прозорості та просуванні нерозповсюдження та світових правил безпеки здоров'я, йдеться у звіті. Зокрема вказується на те, що в грудні 2021 року Україна добровільно пройшла оцінку ВООЗ із реагування на надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я, а МАГАТЕ неодноразово заявляло про відсутність підстав для побоювань щодо програм зброї масового знищення в Україні.

Щодо українських біолабораторій, в Пентагоні зауважили, що ці установи діють як будь-які інши установи громадського здоров'я у світі.

Європейські дослідники кремлівської пропаганди помітили - з часу повномасштабного вторгнення до України, Кремль поновив дезінформацію про буцімто існування в Україні біологічних лабораторій, які, як стверджують пропагандисти, за підтримки США розробляли незаконну зброю. Про це йдеться в звіті проекту ЄС з викриття дезінформації EU vs Disinfo, присвяченому 100 дням війни РФ в Україні "Реальність заснована на брехні: 100 днів російської воєнної агресії проти України".

Аналітики вказують - цю пропаганду було неодноразово спростовано, однак, відзначають, що у відновленні цієї історії тепер активну участь бере і Китай.

Європейські дослідники дезінформації зазначають, що під час повномасштабного вторгнення кремлівські засоби дезінформації не лише поширюють нову дезінфомацію, але і оновлюють дезінформаційні повідомлення, застосовані раніше, до яких, зокрема, належить і історія про біолабораторії. Кремль використовує дезінформацію, щоб виправдати вторгнення, приховати воєнні злочини, зашкодити міжнародній підтримці України та контролювати внутрішню аудиторію, йдеться у звіті.