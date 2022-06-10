«Берлін має приготуватися». Реакції на слова Путіна про те, що він нічого не завойовує, а лише «повертає»

Світові ЗМІ, політики та впливові оглядачі відзначають небувалу відвертість президента Росії Володимира Путіна щодо його справжніх цілей нападу на Україну. На зустрічі зі студентами в четвер після відвідування виставки про Петра Великого, президент Росії порівняв себе з цим правителем і сказав, що їм обом судилося розширити територію Росії. Раніше президент Путін говорив, що метою його «спецоперації» в Україні є «зільнення народу Донбасу», «денацифікація» України та запобігання розширенню НАТО.

Говорячи про першого російського імператора, Володимир Путін сказав, що той вів війну із Швецією 21 рік, але він не завойовував, а «повертав» ті території, де поруч з угро-фінськими народами жили і слов’яни.

«Жодна з країн Європи не визнавала цю територію за Росією, всі визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фіно-угорськими народами жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем російської держави. Те саме і в західному напрямку. Це стосується Нарви – його перших походів. Чого він туди поліз? Повертав. І зміцнював. Ось що робив, – наглосив Путін. – Очевидно, що на нашу долю випало повернутися і зміцнювати».

Того ж дня Міністерство закордонних справ Росії підсилило заяву Путіна у своєму твіттері, навівши його цитату про те, як в уяві російського керівництва влаштований світ – він поділений на «суверенні країни» і «колонії», назва яких не має значення, бо вони «не мають історичних перспектив».

«Якщо країна не в змозі приймати суверенні рішення – це колонія», – мовиться у заяві МЗС Росії.

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер іронічно зауважує, що нічого особливого не відбувається. «Російське міністерство закордонних справ оголосило, що більшість країн є колоніями, тоді як Путін виправдовує анексію посиланням на 18 століття. У Москві все як завжди», – зауважує історик у своєму твіті.

Колишній шведський дипломат, а нині вашингтонський аналітик Андерс Аслунд вважає, що Путін визнав, що не розширення НАТО було причиною нападу на Україну, а бажання розширювати територію Росії. І ніякі переговори не змінять його позиції, бо він «не визнає жодних правил чи угод». «Путіна потрібно зупинити зброєю. Захід має дати Україні все необхідне!» – наголошує Аслунд у своєму твіті.

Кореспондентка ВВС Сара Рейнсфорд, яку було вислано з Москви, і яка тепер висвітлює війну проти України, натякає на марність пошуків компромісу з Путіним та на слабкість аргументів тих, хто намагається знайти спосіб, як «врятувати обличчя» російського президента і закликає не «затискати його в кут».

Вона іронічно зауважує, що «Путін, коли він порівнює себе з Петром Великим, не виглядав «затиснутим у кут» чи таким, що змушений оборонятися», він «прямо говорить, що він розширює свою «імперію», каже журналістка.

«Після 3+ місяців війни в Україні, яка, як він стверджував, мала «денацифікувати», а не окупувати, тепер він прямо говорить: він має місію «повернути» землі Росії», – зауважує вона у мережі Twitter.

Видання Insider нагадує, що крім захоплення території Швеції під час 21-річної війни у 18 століті, Петро І захопив у 1696 році територію Приазов’я у кримських татар, які були союзниками Туреччини, а потім у Персії в 1723 році захопив територію на Каспійському морі.

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт говорить, що слова Путіна означають, що в нього немає межі територій, які Росія би хотіла підкорити. Такий підхід означає, що попереду може бути багато років війни.

«Сьогодні Путін сказав, що Петро Перший «нічого не брав, він це забирав», і що «це також наша відповідальність забрати і зміцнити». Так він бачить свою місію – повернути те, на що колись претендувала Росія. Це рецепт для багатьох років війни», – пише міністр у своєму Twitter-акаунті.

Відома журналістка та дослідниця радянської тоталітарної системи Анн Аппельбаум пише, що якщо Росія планує «повернути» все, що вона колись контролювала, то «Берлін має приготуватися».

«І Аляска. І Сан-Франциско», – додає вона у наступних твітах.

Але наприкінці іронічно зауважує, що «з іншого боку, і Польща могла б «забрати назад» Москву».

Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер також зауважує, що «маніакальні» плани Путіна пахнуть великою війною в Європі, тож Британії та Німеччині потрібно бути готовими до тривалого конфлікту.

«Пан Путін серйозно порівнює себе з Петром Великим. Десятки тисяч людей змушені заплатити життям за плани Путіна, охопленого манією величі про оновлену Російську імперію в Європі. Британія та Німеччина повинні бути готові до довгострокового конфлікту», – зауважує посол Німеччини в Лондоні.

Тим часом представник України, радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив у п’ятницю у твіті, що коментарі Путіна доводять, що ніякого «конфлікту» не було», а «надумані приводи» були потрібні лише для «кривавого захоплення країни та геноциду українського народу».

«Ми повинні говорити не про «збереження обличчя Росії», а про її негайну деімперіалізацію», – написав Михайло Подоляк.

Як нагадує британська газета Guardian , Путін заперечував, що Росія намагалася окупувати нові землі під час свого вторгнення в Україну, але дії Кремля показують, що це неправда. Росія неухильно прагне інтегрувати нещодавно захоплені землі в Донецькій та Луганській областях, а також і нові захоплені землі в Херсонській та Запорізькій областях на півдні України.

Британське видання цитує повідомлення російської інтернет-газети «Медуза», яка базується у Латвії. Газета цього тижня повідомила, що Кремль планує об’єднати всі окуповані землі в новий федеральний округ, який може бути анексований Росією вже восени.

Однак Кремль заперечує чутки про нові «референдуми», які мають бути проведені, щоб узаконити анексію. Він лише заявив, що ті регіони, які перебувають під військовою окупацією, мають вирішувати своє майбутнє самостійно.