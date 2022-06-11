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США, Канада, Мексика солідарні в підтримці України - заява
США, Канада та Мексика закликали Росію негайно вивести всіх військових та обладнання з України і повернутись до діалогу та дипломатії. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ трьох сусідніх країн, виданій в п'ятницю.
Міністри підкреслили важливість північноамериканської солідарності у відповідь на російську агресію проти України.
"Ми підтверджуємо непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і засуджуємо неспровоковане вторгнення Росії до суверенного та демократичного сусіда, що є порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві.
Країни засудили те, що "російське незаконне вторгнення" призвело до смертей цивільних осіб, наголосили на важливості безперебійних поставок гуманітарної допомоги цивільним а також підтримали роботу прокурора Міжнародного кримінального суду та Незалежної слідчої комісії Ради з прав людини з метою притягнення злочинців до відповідальності.
10 червня в Лос-Анджелесі пройшла зустріч міністрів закордонних справ країн Північної Америки в рамках Саміту Америк, що відбулось під головуванням президента США Джо Байдена. На саміті помітною була відсутність лідера Мексики, який, як і лідери Гондураса, Гватемали та Сальвадора, бойкотував зібрання, через те, що США не запросили на cаміт представників недемократичних країн Америки, включаючи Венесуелу, Нікарагуа та Кубу.
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Байден: Зеленський не хотів чути інформацію США
ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Президент США Джо Байден, під час події для збору коштів для Демократичної партії, сказав, що президент України Володимир Зеленський «не хотів цього чути», коли йшлося про інформацію розвідки США щодо того, що Росія готується до вторгнення.
Ці зауваження прозвучали, коли Байден розповідав про свою роботу з консолідації та зміцнення підтримки України, де війна триває вже четвертий місяць.
"Нічого подібного не відбувалося з часів Другої світової війни. Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, що у нас є дані, щоб обґрунтувати, що він — президент Росії Володимир Путін — хотів увійти, від кордону".
"Не було жодних сумнівів, - сказав Байден. - А Зеленський не хотів цього чути”.
Хоча Зеленський надихає людей своїм лідерством під час війни, його підготовка до вторгнення — або його відсутність — залишається суперечливою темою.
За тижні до початку війни, 24 лютого, Зеленський виступав з різкими публічними заявами в той час, як посадовці адміністрації Байдена неодноразово попереджали про велику ймовірність російського вторгнення.
На той час Зеленського непокоїло і те, що "барабани війни" дестабілізують українську економіку.
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