США, Канада, Мексика солідарні в підтримці України - заява

США, Канада та Мексика закликали Росію негайно вивести всіх військових та обладнання з України і повернутись до діалогу та дипломатії. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ трьох сусідніх країн, виданій в п'ятницю.

Міністри підкреслили важливість північноамериканської солідарності у відповідь на російську агресію проти України.

"Ми підтверджуємо непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і засуджуємо неспровоковане вторгнення Росії до суверенного та демократичного сусіда, що є порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві.

Країни засудили те, що "російське незаконне вторгнення" призвело до смертей цивільних осіб, наголосили на важливості безперебійних поставок гуманітарної допомоги цивільним а також підтримали роботу прокурора Міжнародного кримінального суду та Незалежної слідчої комісії Ради з прав людини з метою притягнення злочинців до відповідальності.

10 червня в Лос-Анджелесі пройшла зустріч міністрів закордонних справ країн Північної Америки в рамках Саміту Америк, що відбулось під головуванням президента США Джо Байдена. На саміті помітною була відсутність лідера Мексики, який, як і лідери Гондураса, Гватемали та Сальвадора, бойкотував зібрання, через те, що США не запросили на cаміт представників недемократичних країн Америки, включаючи Венесуелу, Нікарагуа та Кубу.