Тисячі людей вийшли на вулиці США з вимогою посилити контроль над обігом зброї

ВАШИНГТОН (AP) — Тисячі людей вийшли на мітинг в столиці і по всіх Сполучених Штатах у суботу, щоб поновити заклики щодо контролю над зброєю після нещодавніх масових стрілянини з Увальді, штат Техас, Баффало, штат Нью-Йорк.

"Вже досить, – сказала мер округу Колумбія Мюріель Боузер на мітингу «Марш за наше життя» у Вашингтоні. - Я виступаю як мер, мама і виступаю від імені мільйонів американців і американських мерів, які вимагають від Конгресу виконувати свою роботу. І його робота полягає в тому, щоб захистити нас, захистити наших дітей від збройного насильства".

Промовці у Вашингтоні закликали сенаторів, які вважаються серйозною перешкодою для законодавчих актів, діяти або зіткнутися із загрозою звільнення.

"Якщо наш уряд не може зробити нічого, щоб зупинити 19 дітей від вбивства, обезголовлення у їхній власній школі, настав час змінити, хто є в уряді", - сказав Девід Хогг, який пережив стрілянину 2018 року, в якій було вбито 17 учнів та співробітників середньої школи Марджорі Стоунман Дуглас у Паркленді, штат Флорида. Він також є співзасновником організації “Марш за наші життя”, яка була створена після стрілянини та провела свій перший мітинг у Вашингтоні незабаром після цього.

Сотні людей зібралися в Паркленді, де Дебра Хіксон, чий чоловік, спортивний директор середньої школи Кріс Хіксон, загинув під час стрілянини, сказала, що молодим чоловікам "занадто легко" заходити в магазини і купувати зброю.

"Повертатись додому, до порожнього ліжка і порожнього місця за столом - це постійне нагадування про те, що він пішов, - сказав Хіксон, який зараз є членом шкільної ради. - Ми не закінчили створювати спогади, ділитися мріями та жити разом. Збройне насильство забрало це від моєї родини".

Президент Джо Байден, який перебував у Каліфорнії, коли розпочався мітинг у Вашингтоні, сказав, що його послання демонстрантам -«продовжуйте марширувати», додавши, що він «помірно оптимістично» налаштований щодо законодавчих переговорів з боротьби з вогнепальним насильством. Нещодавно Байден виступив із зверненням до нації, в якому закликав до кількох кроків, включаючи підвищення вікового обмеження для покупки штурмової зброї.

У Нью-Йорку мер міста Ерік Адамс, який проводив кампанію за стримування насильства в найбільшому місті країни, разом з генеральним прокурором штату Летицією Джеймс, яка судиться з Національною стрілецькою асоціацією, очолив колону на марші через Бруклінський міст.

"У цій країні нічого не відбувається, поки молоді люди, а не політики, не повстануть", - сказав Джеймс.

Незважаючи на дощ у столиці країни, тисячі людей прибули в центр задовго до початку мітингу, тримаючи в руках таблички, включно з написом "Дітей не замінити, а сенаторів - так. Голосуйте". Дівчинка середнього шкільного віку несла табличку з написом: «Я хочу відчувати себе в безпеці в школі».

Цього тижня в Конгресі відбувалсь слухання з питання контролю над зброєю.

У вівторок актор Меттью МакКонахі з’явився в Білому домі, щоб натиснути на закон про зброю, і зробив дуже особисті зауваження щодо насильства в його рідному місті Увальді.