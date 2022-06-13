"Ризик застосування ядерної зброї найвищий з часів "холодної війни" - SIPRI. Аналітики вказують на погрози РФ щодо України 

Вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року стало "шоком для міжнародної системи, який значно перевищив вплив інших криз 2021 року", йдеться в щорічному дослідженні щодо озброєння та міжнародної безпеки, опублікованому Стокгольмським інститутом миру (SIPRI) 13 червня. Дослідники зазначають - важливість війни в Україні для міжнародної безпеки підкреслюють і неодноразові заяви Росії про те, що вона "не виключає застосування ядерної зброї".

Значна частина дослідження, яке охоплює період до січня 2021 року, присвячена аналізу стану світового ядерного арсеналу. Вперше з часів "холодної війни", за оцінками Інституту, світовий арсенал ядерної зброї зростатиме.

Станом на початок 2022 року, 9 ядерних держав, за оцінками, мали 12 705 одиниць ядерної зброї, йдеться у звіті.

"Всі ядерні країни збільшують, або оновлюють свої арсенали і більшість посилює ядерну риторику та роль, яку ядерна зброя відіграє в їхніх військових стратегіях", - сказав Вілфред Вен, директор Програми зі зброї масового знищення SIPRI.

"Попри деякі значні здобутки в сфері контролю над ядерної зброєю та ядерним озброєнням минулого року, ризик застосування ядерної зброї наразі видається вищим, ніж у будь-який час з піку "холодної війни", - заявив директор SIPRI Ден Сміт.

Хоча в 2021 році "ядерна п'ятірка" країн, які мають право вето а Раді Безпеки ООН ( Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США) виступили зі спільною заявою про неприпустимість ядерної війни, всі ці країни продовжили розширювати, або модернізувати власні ядерні арсенали і, як видається, збільшують вагу ядерної зброї у своїй військових стратегіях, вказується у дослідженні. Дослідники зазначають - Росія навіть відкрито погрожувала можливим застосуванням ядерної зброї в контексті війни в Україні.

Щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю, вказує дослідник, то це може розглядатись як спроба "відлякати треті сторони від участі у війні" а також як "приклад контролю ескалації"

Інше дослідження SIPRI, опубліковане раніше цього тижня, аналізує можливості ядерного роззброєння. Автор дослідження Тітті Ерасто заявляє на те, що "можливості контролю ядерної зброї є непевними, після вторгнення Росії до України".

Щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю, вказує дослідник, то це може розглядатись як спроба "відлякати треті сторони від участі у війні" а також як "приклад контролю ескалації". Дослідник вказує, що Росія "не надсилала сигналів про готовність до таких ударів відкритим розміщенням тактичної ядерної зброї".