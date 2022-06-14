Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС натякають з Брюсселя

В Брюсселі неофіційно повідомляють, що Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, цього тижня напевне оголосить рекомендацію керівникам країн Євросоюзу про надання Україні статусу кандидата на членство в організації.

Це питання обговорювали на нараді Єврокомісії у понеділок 13 червня, де також йшлося про можливість кандидатства в ЄС Молдови та Грузії.



Єврокомісія подаватиме свої висновки для остаточного рішення на саміті керівників 27 країн ЄС в Брюсселі 23-24 червня.



«Виглядає на кандидатський статус для України та Молдови, але залишаються запитання щодо Грузії», - повідомив європейський редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рікард Жозв’як, не називаючи джерел.

Такого ж висновку дійшли брюссельські кореспонденти видання Politico.eu, посилаючись на «кількох неназваних посадовців» поінформованих про зміст наради європейських комісарів.

«Комісія не забуває, що Україна - єдина країна у Європі, де люди загинули, де в них стріляли через те, що вони були на вулицях під прапорами ЄС. Зараз ми не можемо сказати їм “пробачте, ви розвівали не тими прапорами”», - цитує Politico.eu неназваного «чільного посадовця».

Перед понеділковою нарадою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня несподівано відвідала Київ, де натякнула на можливу позитивну відповідь для України.

... Україна, завдяки своїй боротьбі і своїй сміливості вже сьогодні член нашої Європи... Але навіть якби ми завтра надали їй статус кандидата.., то ми дуже добре розуміємо, що процес вступу в Європейський Союз насправді забере кілька років.

«Ви зробили багато, зміцнюючи верховенство закону, - сказала фон дер Ляєн, зауваживши, - але необхідне запровадження подальших реформ, наприклад, для боротьби з корупцією».

Український президент Володимир Зеленський після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн наголосив на важливості позитивного рішення для України в умовах російської війни.

«Ціллю для Росії є ціла Європа, ми впевнені в цьому, і Україна це лише перша стадія в цій агресії. Ось чому позитивна відповідь ЄС на українську заявку про членство може бути позитивною відповіддю на запитання про те, чи взагалі є майбутнє у європейського проекту», - сказав Володимир Зеленський.



Тривалість кандидатського статусу

Більшість європейських лідерів в принципі не заперечують можливість членства України в ЄС, але кілька з них висловили сумніви стосовно можливості того, що у Києві називають необхідністю пришвидшеної процедури українського вступу з огляду на вторгнення Росії.

Українці сподіваються, що початок процесу вступу в ЄС не лише підтвердить Україну як суверенну європейської державу, але й буде частиною процесу відбудови зруйнованого російською війною.

Французький президент Еммануель Макрон, виступаючи у Європейському парламенті 9 травня заявив: «У серці ми відчуваємо, що Україна, завдяки своїй боротьбі і своїй сміливості вже сьогодні член нашої Європи, нашої сім’ї і нашого союзу».

«Але навіть якби ми завтра надали їй статус кандидата, а цей процес відбувається, і я сподіваюся ми можемо рухатися швидко, то ми дуже добре розуміємо, що процес вступу в Європейський Союз насправді забере кілька років, а більш ймовірно кілька десятирічч», - сказав французький президент Макрон.

Найостаннішою країною, яка стала членом ЄС є Хорватія, яка подала заявку на членство 2003 року.



Переговори про її вступ тривали з 2005 до 2011 року, коли було підписано хорватський договір з ЄС, а офіційно членство у Євросоюзі та країна набула 1 липня 2013 року.