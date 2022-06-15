Байден: ще $1 млрд оборонної допомоги Україна отримає від США 

"Якщо задача виграти, то зброї потрібно стільки скільки треба, щоб виграти".

"Україні потрібно усе і якнайшвидше". Таким чином посолка України у США Оксана Маркарова прокоментувала Голосу Америки очікування української сторони від зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн". За її словами українські дипломати ведуть активні перемовини із 20-тьма країнами, які вже надають озброєння Україні та загалом, із 40-ка країнами постійними учасницями контактної групи.

"Наші пріоритети дуже чіткі. Нам потрібно усе, починаючи від систем залпового вогню до артилерії та повітряної підтримки. Ми насправді дуже детально ділимось нашими потребами із стратегічними партнерами. Нам потрібно усе, для того, щоб перемогти. Саме з цим меседжем наша команда, зокрема заступник головнокомандувача поїхали на зустріч у Брюссель, - прокоментувала Голосу Америки Оксана Маркарова і зауважила, - ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо США за швидке та масштабне надання збро, але ми постійно кажемо, що нам потрібно іще. Тому що, якщо задача виграти, то зброї потрібно стільки скільки треба, щоб виграти".

"Я очікую, що наші союзники також внесуть свою частку. Це важкі, спільні зусилля, щоб знову об’єднати нації".

В Конгресі Сполучених Штатів також вітають сьогоднішні перемовини міністрів оборони в Брюсселі. За словами представниці Демократичної партії, конгресвумен Марсі Каптур, підтримка України вимагає постійної координації з партнерами.

"По-перше, я рада, що ця зустріч відбувається. Чим більше обговорень та планування, тим більше буде обміну інформацією – це конструктивно. Це потрібно Україні та державам, які її підтримують для продовження руху вперед. Потрібно синхронізувати дії. Зауважте, що ми маємо багато держав всередині та поза Європою, які підтримують Україну. Це вимагає великої координації. І я думаю, що така зустріч на високому рівні є іще одним кроком до конструктивної взаємодії з народом України", - сказала в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки представниця 9-го округу штату Огайо в Палаті представників США.

Каптур також зауважила, що партнери США та України мають робити більше в плані надання оборонної допомоги.

"Безсумнівно, підтримка України завжди була рушійною силою в Палаті представників США. Саме Палата представників першою голосує за надання додаткової допомоги і ми продовжимо це робити. Проте Україна є нацією, яка існує в європейському контексті. І, чесно кажучи, я очікую, що наші союзники також внесуть свою частку. Це важкі, спільні зусилля, щоб знову об’єднати нації. Те, що ми зараз бачимо, це зміцнення партнерства за свободу на європейському континенті із союзниками з усього світу. Можливо це відбувається не так швидко, як сподівалися українці, але країни об’єднуються", - зауважила Каптур в коментарі для Голосу Америки.

На необхідності посилити роль НАТО в боротьбі проти російської агресії в Україні наголошує також сенатор від Республіканської партії Роб Портман.

"НАТО має активізуватися та робити більше у плані надання Україні оборонного озброєння. Зараз потрібна артилерія високої дальності. Зараз росіяни можуть обстрілювати українські позиції і спокійно сидіти неушкодженими, тому що українська артилерія до них не дістає. Тож, країни НАТО та інші свободолюбиві держави світу мають надавати більше озброєння. Деякі з цих країн мають необхідні види зброї та артилерії", - сказав член Сенату США від штату Огайо, Голосу Америки.

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Портман також наголошує, що Західний світ має змусити Росію зупинити блокаду Чорноморських портів.

"Росія відмовляється розблокувати експорт продуктів. Натомість вони у прямому сенсі бомблять зерна на складах. Лише за останній тиждень було розбомблено і знищено 300 тис. тонн зерна. Їжу в жодному разі не можна використовувати як зброю. Інші країни можуть зробити більше, щоб допомогти. Це стосується, як країн-членів НАТО, так й інших партнерів", - сказав Портман і додав, що зараз "настав час рухатись вперед і визнати Росію державою-спонсором тероризму, що вимагатиме додаткових санкцій."

Нагадаємо, що у Середу 15-го червня очільники оборонних відомств більш ніж 45 країн, представники НАТО та ЄС беруть участь в засіданні Контактної групи з оборони України, яку проводять США в Брюсселі. У своєму вступному слові на засіданні, очільник Пентагону Ллойд Остін окремо привітав Еквадор, Грузію та Молдову, які приєднались до цієї групи.