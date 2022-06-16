Поставки HIMARS співмірні з тим, скільки Україна здатна застосувати - Білий дім 

Фінляндія та Швеція посилять Альянс у військовому і політичному плані, наголошують колишні керівники НАТО.

«Північний напрямок НАТО стане сильнішим. Жодна інша країна в НАТО, чи поза альянсом не має такої підготовки, як Фінляндія, коли йдеться про захист своїх кордонів. Жодна інша країна в Альянсі не має такого досвіду – охороняти такий довгий кордон з Росією з 1945 року (мається на увазі СРСР до 1991 року, – ред.)», – наголосив колишній генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана, виступаючи на запрошення Атлантичної Ради у середу, 15 червня.

За словами наступника Солани на цій посаді, Джорджа Робертсона, Фінляндія, яка межує з Росією і воювала з нею в минулому, привнесе в НАТО концепцію «всенародного опору» та потужну силу своєї армії.

«Я нещодавно пожартував, що вродовж чотирьох років свого перебування на посаді Генерального секретаря НАТО, я намагався переконати Швецію та Фінляндію подати заявку на членство в альянсі, а президенту Путіну це вдалося за чотири тижні», – додав Робертсон.

Обидві країни, Фінляндія та Швеція були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Росії на Україну. За словами Хав’єра Солани, вони зрозуміли, що «нейтральність не може бути вибором, коли на чолі Росії стоїть така людина, як президент Путін».

Як каже Робертсон, президент Путін намагвся роз’єднати Америку і Європу, роз’єднати європейські країни між собою, зупинити розширення НАТО – і за всіма пунктами він програв.

За словами колишніх очільників НАТО, ці дві країни є не лише потужними військвими державами, але і політично впливовими. Упродовж довгого часу брали участь в операціях НАТО, вони були активними учасниками зустрічей між НАТО і Європейським Союзом.

18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на членство в НАТО, але президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна є проти їхнього вступу до альянсу. Він вимагає від двох скандинавських держав припинити підтримку представників Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною. Швеція та Фінляндія заявляють, що засуджують тероризм та відкриті до діалогу.

На думку Джорджа Робертсона, дискусії з Туреччиною не будуть простими – ця країна завжди була «складним членом», але вона є ключовою через географічне розташування та потужність своєї армії.

«З Туреччиною потрібно говорити, але жодна країна не повинна ставати на перешкоді і намагатися заблокувати членство цих країн двох країн, які, очевидно, посилять НАТО», – вважає Робертсон. Він висловив сподівання, що суперечки з Туреччиною вдасться залагодити до самміту НАТО в Мадриді, що має відбутися 29 і 30 червня.

У вівторок, 14 червня, газета The Guardian повідомила, що голова парламентського комітету Туреччини із закордонних справ Акіф Чагатай Килич погрозив, що Анкара заблокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на рік і більше, якщо не отримає гарантій, які її задовольнять.

До розмови про те, як має діяти в нинішніх обставинах НАТО, Андерса Фога Расмуссена, лорда Джорджа Робертсона, Яапа де Хоопа Схеффера та Хав’єра Солану у середу, 15 червня запросила Ініціатива трансатлантичної безпеки Атлантичної ради.