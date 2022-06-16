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Поставки HIMARS співмірні з тим, скільки Україна здатна застосувати - Білий дім
Кількість наданих США Україні систем залпового вогню HIMARS залежить від того, скільки таких систем Україна здатна ефективно застосувати в бою, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на безпековій конференції в американському аналітичному центрі CNAS у Вашингтоні.
"Один з ключових факторів того, як ми надаємо ці системи, це те, скільки можливо ефективно прийняти на полі бою. Це складні системи, які вимагають навчання, - сказав Салліван. - Ми провели навчання початкової команди українців, але зі збільшенням кількості систем, очевидно, потрібно збільшувати кількість навченого персоналу. Це відбуватиметься в наступні тижні і місяці".
"Маємо це робити крок за кроком", - додав посадовець.
До кінця цього місяця союзники поставлять до України системи HIMARS, боєприпаси та навчені команди для застосування цих систем, заявив напередодні генерал США Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, за результатами засідання Контактної групи з оборони України, "Рамштайн-3".
Як повідомлялось раніше, США планують поставити в Україну чотири системи залпового вогню HIMARS. Ракетні системи також надає Велика Британія, про надання таких систем заявила Німеччина. Водночас, в українському Міноборони заявляли про потребу в 100 далекобійних ракетних системах.
"Завдання українців просити якомога більше, наше завдання - надавати співмірно тому, наскільки, за нашими оцінками, вони мають навчений персонал і здатність це використати ефективно", - відреагував Салліван на прохання прокоментувати розбіжності в оцінках поставок між США та Україною.
"Ми надали їм перші чотири [системи HIMARS] і дуже швидко та інтенсивно проводимо навчання, щоб ці системи можна було використати на полі бою", - додав посадовець.
Він поділався очікуваннями, що наступний пакет оборонної допомоги США включатиме додаткові системи HIMARS.
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Вступ до НАТО Швеції та Фінляндії – це тотальний програш Путіна – колишній генсек НАТО Робертсон
Фінляндія та Швеція посилять Альянс у військовому і політичному плані, наголошують колишні керівники НАТО.
«Північний напрямок НАТО стане сильнішим. Жодна інша країна в НАТО, чи поза альянсом не має такої підготовки, як Фінляндія, коли йдеться про захист своїх кордонів. Жодна інша країна в Альянсі не має такого досвіду – охороняти такий довгий кордон з Росією з 1945 року (мається на увазі СРСР до 1991 року, – ред.)», – наголосив колишній генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана, виступаючи на запрошення Атлантичної Ради у середу, 15 червня.
За словами наступника Солани на цій посаді, Джорджа Робертсона, Фінляндія, яка межує з Росією і воювала з нею в минулому, привнесе в НАТО концепцію «всенародного опору» та потужну силу своєї армії.
«Я нещодавно пожартував, що вродовж чотирьох років свого перебування на посаді Генерального секретаря НАТО, я намагався переконати Швецію та Фінляндію подати заявку на членство в альянсі, а президенту Путіну це вдалося за чотири тижні», – додав Робертсон.
Обидві країни, Фінляндія та Швеція були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Росії на Україну. За словами Хав’єра Солани, вони зрозуміли, що «нейтральність не може бути вибором, коли на чолі Росії стоїть така людина, як президент Путін».
Як каже Робертсон, президент Путін намагвся роз’єднати Америку і Європу, роз’єднати європейські країни між собою, зупинити розширення НАТО – і за всіма пунктами він програв.
За словами колишніх очільників НАТО, ці дві країни є не лише потужними військвими державами, але і політично впливовими. Упродовж довгого часу брали участь в операціях НАТО, вони були активними учасниками зустрічей між НАТО і Європейським Союзом.
18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на членство в НАТО, але президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна є проти їхнього вступу до альянсу. Він вимагає від двох скандинавських держав припинити підтримку представників Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною. Швеція та Фінляндія заявляють, що засуджують тероризм та відкриті до діалогу.
На думку Джорджа Робертсона, дискусії з Туреччиною не будуть простими – ця країна завжди була «складним членом», але вона є ключовою через географічне розташування та потужність своєї армії.
«З Туреччиною потрібно говорити, але жодна країна не повинна ставати на перешкоді і намагатися заблокувати членство цих країн двох країн, які, очевидно, посилять НАТО», – вважає Робертсон. Він висловив сподівання, що суперечки з Туреччиною вдасться залагодити до самміту НАТО в Мадриді, що має відбутися 29 і 30 червня.
У вівторок, 14 червня, газета The Guardian повідомила, що голова парламентського комітету Туреччини із закордонних справ Акіф Чагатай Килич погрозив, що Анкара заблокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на рік і більше, якщо не отримає гарантій, які її задовольнять.
До розмови про те, як має діяти в нинішніх обставинах НАТО, Андерса Фога Расмуссена, лорда Джорджа Робертсона, Яапа де Хоопа Схеффера та Хав’єра Солану у середу, 15 червня запросила Ініціатива трансатлантичної безпеки Атлантичної ради.
HRW закликає Росію припинити використання заборонених протипіхотних мін в Україні
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що Росія у війні проти України використовує протипіхотні наземні міни, заборонені міжнародною спільнотою.
У звіті HRW 16 червня йдеться про документальну підтвердженість того, що Росія в цьому конфлікті є єдиною стороною, що застосовує заборонені протипіхотні міни, які завдають шкоди цивільному населенню та об’єктам.
У звіті правозахисників на 19-ти сторінках описано сім типів протипіхотних мін, які застосували російські війська в Україні після вторгнення 24 лютого.
Правозахисники кажуть: Україна, як виглядає, дотримується своїх зобов’язань як сторона, що підписала міжнародний договір про заборону протипіхотних мін. Офіційний Київ ратифікував документ у 2005 році.
«Нахабне використання Росією протипіхотних мін у країні, яка прямо заборонила цю зброю, безпрецедентне і заслуговує на рішуче глобальне засудження», – сказав представник HRW Стів Гуз.
Він заявив, що такі протипіхотні наземні міни створюють «довгострокову загрозу життю та засобам для існування цивільних».
Росія не є учасником Договору про заборону мін 1997 року, який ратифікували 164 країни. Крім заборони використання такої зброї, договір також вимагає знищення запасів, розчищення замінованих територій та надання допомоги постраждалим.
У доповіді йдеться, що Росія навіть використала своє вторгнення в Україну для бойових випробувань кількох типів своїх протипіхотних мін. За даними HRW, одна, вироблених торік, є особливо небезпечною.
Протипіхотна міна ПОМ-3 під час спрацьовування злітає на висоту від 1 до 1,5 метрів, а потім вибухає в повітрі й розкидає уламки на відстань приблизно до 16 метрів. Також вона може здетоновувати при наближенні, і має таймер, який дозволяє їй самоліквідуватися через певний проміжок часу.
Через застосування російськими загарбниками протипіхотних мін постраждало і сільськогосподарське виробництво в Україні, наголошують у HRW. А працювати технікою на полях, сільських стежках і дорогах стало дуже ризикованим – звертають увагу правозахисники.
HRW заявила, що також задокументувала використання російськими військами в Україні заборонених мін-пасток, активованих жертвами.
У доповіді міститься заклик до Москви негайно припинити використання протипіхотних мін в Україні. HRW також закликає Україну зберегти зусилля, щоб її Збройні сили продовжували дотримуватися своїх зобов’язань за Договором про заборону мін.
- Голос Америки
Країни Балтії закликають зміцнити східний фланг НАТО. В Альянсі говорять про розміщення важкої зброї в регіоні
Заклик розмістити війська НАТО на східному фланзі Альянсу і зміцнити оборону регіону озвучили посадовці країн Балтії перед другим днем засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в четвер звернувся до НАТО із закликом розмістити військо на території країн Балтії, повідомляє Reuters.
"Україна має перемогти, це дуже просто, - заявив міністр оборони, - Росія мусить програти і з цього немає іншого шляху".
"Якщо буде інакше, то це знову запросить ... певні російські дії в наступні роки, а ми цього не хочемо, бо балтійські країни платять за обід для інших і ми не готові це більше робити", - наводить слова Пабрікса видання.
Напередодні Секретар з оборони Естонії Кусті Салм вказав, що кількість військ НАТО в країнах Балтії наразі є недостатньою, щоб стримати російську агресію. Замість того, щоб оборона Балтії стала "бар'єром" для вторгнення, Росія зможе зайняти міста поки НАТО встигне збільшити військо, і тоді Альянс постане перед завданням їхнього звільнення, що значно важче, ніж стримати наступ, додав він.
Салм представив стратегію з оборони Балтії на конференції Центру зі стратегічних та бюджетних оцінок, повідомляє видання Defense One. Він назвав теперішню стратегію "бар'єрної оборони" НАТО "застарілою".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив пресі, що зміцнення східного флангу НАТО є одним із пріоритетів, а ця стратегія може включати розміщення в регіоні важкого військового обладнання та виділення військ.
"Звичайно, якщо розмістити важке обладнання, незабаром йтиметься і про людей. Розміщене обладнання важливе для швидкого зміцнення, - додав Столтенберг, відповідаючи на питання литовської журналістки стосовно оборони Балтії. - Тоді матимемо виділені сили і, як ви сказали, не всі з них будуть на постійній основі розміщені в Литві, або в іншій країні сходу Альянсу. Однак нове в тому, що вони будуть виділені для цієї конкретної території".
Столтенберг також вказав на більшу участь союзників по НАТО в обороні східного флангу і зокрема відзначив роль Німеччини в розміщенні сил в Румунії, а також збільшення ролі Іспанії в повітряній обороні Балтії.
Засідання міністрів НАТО в четвер стане підготовкою до саміту країн НАТО в Мадриді, що відбудеться наприкінці червня. В саміті планує взяти участь і президент України Володимир Зеленський.
Напередодні, 15 червня, в Брюсселі відбулось засідання Контактної групи з оборони України, на якому були озвучені нові заходи із оборонної допомоги.
В статті використано матеріали Reuters, Defense One.
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