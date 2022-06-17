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США: попри заяви про нейтральність щодо російської війни, Китай зробив свій вибір
Вашингтон висловив занепокоєння через зближення Китаю та Росії, на тлі війни Росії в Україні. "Ми бачили заяви КНР про нейтралітет Китаю, але його поведінка, його риторика та дії вказють, що це щось інше. Вони все ще інвестують у тісні стосунки з Росією", - заявив речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу для преси в четвер.
В середу президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським президентом Путіним. Ця друга розмова Сі Цзіньпіна та Путіна з початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України, співпала з 69-м днем народження китайського лідера. Під час розмови Цзіньпін заявив про "незалежну оцінку ситуації" щодо дій Росії в Україні, закликав "всі сторони домагатись вирішення кризи в Україні", а також підтримав посилення співпраці між країнами, повідомили в КНР. Державний китайський мовник CCTV наводить слова Сі Цзіньпіна про те, що "Китай бажає на взаємній основі підтримати Росію з основних інтересів і питань занепокоєння, таких як суверенітет та безпека а також тісна стратегічна співпраця".
Повідомлення кремлівської прес-служби, видане за результатами розмови, дещо відрізняється від заяв китайської сторони, вказують ЗМІ. В Кремлі заявили, що китайський лідер визнав право Росії "захищати свої національні інтереси".
Китай, додав Прайс, підтримує Росію "навіть після трьох місяців російського вторгнення до України, незважаючи на скоєні звірства, насильство, втрату життів, незважаючи на вплив на світ, включаючи нестачу продовольства не лише в регіоні, але і поза ним"
Цього місяця Китай та Росія також відкрили спільний міст з російського Блоговіщєнська до китайського міста Хейхе.
"Незважаючи на заяви про нейтральність, Китай зробив вибір", - заявив посадовець США.
Китай, додав Прайс, підтримує Росію "навіть після трьох місяців російського вторгнення до України, незважаючи на скоєні звірства, насильство, втрату життів, незважаючи на вплив на світ, включаючи нестачу продовольства не лише в регіоні, але і поза ним".
США та Європа різко засуджують війну Росії проти України, яку Росія називає "спецоперацією" і провадять потужну санкційну пролітику РФ. В четвер лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії відвідали Київ і висловили підтримку Україні на шляху до ЄС.
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Зеленський отримав нагороду від IFES у Вашингтоні
"Володимир Зеленський сказав: "Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами буде жити світ". І це абсолютно вірно. Путін напав на Україну саме тому, що вона прийняла демократичні цінності, які нам усім дорогі. Путін чітко пояснив свої мотиви у промові перед вторгненням".Саманта Пауер, 28-ма постійна представниця США при ООН
Президент України Володимир Зеленський отримав Нагороду за Демократію імені американського дипломата, громадського та політичнго діяча, Чарльза Манатта. Премія заснована Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) та відзначає роботу видатних людей, які працюють заради свободи та демократії. Від імені Зеленського нагороду отримувала посолка України в США, Оксана Маркарова. За її словами, у часи повномасштабної російської війни, такі відзнаки - це іще один спосіб привернути увагу до України і до необхідної їй допомоги.
"Сьогодні, коли ми боремось за нашу незалежність, свободу та демократію, ми бачимо, що дуже багато визначних фундацій в США дають різні нагороди нашому президенту, нашому народу. Зрозуміло, що зараз наші ключові приорітети - це не нагороди, а зброя, санкції, допомога. Але це також дуже важливо. Тому що це визнання від наших стратегічних партнерів, від народу Сполучених Штатів. Визнання, що ця боротьба більше ніж боротьба за Україну", - розповіла українська дипломатка Голосу Америки.
Окрім українського лідера премією імені Чарльза Манатта також відзначили усіх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які працюють задля захисту демократії та прав людини (DRG). Нагороду від їхнього імені прийняла дипломатка, постійна представниця США при ООН за часів Обами, а нині адміністраторка USAID Саманта Пауер. Також, нагороду у цей вечір отримав співзасновник групи з підтримки України в Конгресі США, сенатор-республіканець, Роб Портман. Обидва діячі підкреслили, що головна війна за світову демократію нині точиться в Україні.
"Володимир Зеленський сказав: "Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами буде жити світ". І це абсолютно вірно. Путін напав на Україну саме тому, що вона прийняла демократичні цінності, які нам усім дорогі. Путін чітко пояснив свої мотиви у промові перед вторгненням", - заявила Пауер зі сцени Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).
"Це організація, яка підтримує демократію та свободу у всьому світі. І вони фактично підтримують Україну з моменту її незалежності. Але ніколи раніше їхня робота не була такою важливою, як зараз. Нині ми повинні забезпечити перемогу України. Щоб несправедливий, варварський та абсолютно необґрунтований напад Росії зазнав нищівної поразки. А демократія знову могла процвітати", - розповів сенатор від штату Огайо Портман, в коментарі для Голосу Америки.
"Протягом останніх кількох років ми бачимо загрози демократії через зростання авторитаризму. Проти демократії використовують технології та дезінформацію. Зараз світу потрібно не просто працювати над просуванням демократії, але захищати її від нападу".Ентоні Бенбері, президент і генеральний директор IFES
Міжнародна фундація виборчих систем була заснована у 1987 році, після Вестмінстерської промови тогочасного президента США Рональда Рейгана, в якій він закликав просувати демократію у світі. Це неурядова організація в Сполучених Штатах, яка підтримує право громадян на вільні та чесні вибори, а також допомагає виборчим комісіям та робить дослідження на місцях. Нині її представники працюють у 145 державах - як в зрілих демократіях, так і в тих, що розвиваються.
"Дуже активно працюють в Україні також. З моменту здобуття нами незалежності. Щоб допомогти нам саме в демократичній розбудові наших виборчих систем. Їхні консультанти дуже активно працювали і над виборчим законодавством, усіма ітераціями, і виступали спостерігачами на виборах. І насправді, я почала свою кар’єру працюючи в IFES, в далекі 90-ті роки", - додає посолка України в США, Оксана Маркарова.
В Україні IFES працює із 94-го року. Зокрема над - технічною допомогою на виборах, залученням громадянського суспільства до політичних процесів, проведенням соціологічних досліджень.
"Найбільший офіс нашої фундації знаходиться в Києві, саме в Україні. І я керую цим офісом. Я власне, тепер живу в Києві. Я зараз у відрядженні на чотири тижні і одразу полечу назад до Києва. В Україні ми багато працюємо над підтримкою демократії. Від розробки законопроектів до допомоги неурядовим організаціям в їхній боротьбі за демократію", - розповідає Голосу Америки Пітер Ербен, головний радник IFES та старший директор організації в Україні.
14-го червня організація відзначила 35 років свого існування. За словами її представників, за останні десятиліття виклики дуже змінились. Якщо раніше робота організації була сконцентрована на розвитку демократії у світі, то тепер демократична система існування потребує захисту.
"Наша фундація змінила свою місію. Тепер ми не стільки фокусуємось на виборах, скільки на самій демократії. Світ змінився і загрози для демократії у світі зросли. Протягом останніх кількох років ми бачимо загрози демократії через зростання авторитаризму. Проти демократії використовують технології та дезінформацію. Зараз світу потрібно не просто працювати над просуванням демократії, але захищати її від нападу", - наголошує у коментарі для Голосу Америки Ентоні Бенбері, президент і генеральний директор IFES.
За словам співголови українського кокусу в Палаті Представників, конгресвумен Марсі Каптур, на тлі української боротьби за демократію, політична підтримка Києва значно зміцніла в Конгресі США.
"Я підтримую боротьбу української нації, за її свободу та право бути країною, куди жоден сусід не може просто так вторгнутись, завдаючи страшних руйнувань. Я думаю, що настав час для американського народу підтримати народ України, давати їм надію і допомагати усіма можливими способами. Я також є співголовою і допомагала у заснуванні групи підтримки України в Палаті представників США. Зараз наша група налічує близько 94 члени, це дуже велка кількість і він існує з 90-х років. Ми дуже уважно стежимо за подіями в Україні", - поділилася із Голосом Америки представниця 9-го округу штату Огайо, яка також була серед гостей на нагородженні.
Дивітья також: Про окупацію, шлях до порятунку та фільтрацію – інтервʼю з мешканцем Маріуполя Владом Шороховим.
Великобританія схвалила екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа
Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель схвалила екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США для притягнення його до кримінальної відповідальності.
«17 червня, після розгляду як магістратським судом, так і Високим судом, було ухвалено рішення про екстрадицію пана Джуліана Ассанжа до США. Пан Ассанж зберігає звичайне 14-денне право на оскарження», – йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ.
Натомість у заяві Wikileaks в Twitter йдеться: «Міністр внутрішніх справ Великобританії схвалила екстрадицію видавця WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожує 175-річний термін – чорний день для свободи преси та британської демократії. Рішення буде оскаржено».
Суд у Лондоні ще 20 квітня дозволив екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США. Остаточне рішення про екстрадицію залишалося за міністром внутрішніх справ Пріті Пател.
У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів. Журналістські організації та правозахисні групи закликали Велику Британію відхилити запит про екстрадицію. Прихильники та адвокати Ассанжа стверджують, що він діяв як журналіст і має право на захист свободи слова.
Ассанж зараз утримується в лондонській в’язниці суворого режиму Белмарш.
Скільки може тривати вступ України в ЄС?
Після заяв представників Європейського Союзу про те, що вони хочуть бачити Україну членом ЄС, постає питання щодо можливої тривалості того шляху.
В той як головне для майбутнього України зараз - відбити російське вторгнення, досягти миру й відбудовувати зруйноване війною, українські лідери наполягають, що ті процеси можуть відбуватися одночасно з приготуванням до вступу України в ЄС.
Оголосивши рекомендацію надати Україні статус кандидата в ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що українці «чітко показали своє прагнення до європейських цінностей і стандартів», зауваживши, що Україні треба буде «здійснити низку важливих реформ».
Французький президент Еммануель Макрон у травні висловив припущення, що український шлях до ЄС триватиме «кілька років, а більш ймовірно кілька десятиріч».
Україна вже впровадила приблизно 70% правил, норм і стандартів ЄС. Але треба ще зробити важливу роботу стосовно верховенства закону, олігархів, боротьби з корупцією, засадничих прав.
Але українці заявляють про потребу «пришвидшення» з огляду на надзвичайні обставини.
«Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо», - заявив 18 березня президент Володимир Зеленський.
Критерії
Готовність країни до членства в ЄС визначається так званими Копенгагенськими критеріями, згідно з яких країна, яка хоче вступити в організацію, повинна мати:
- «стабільні інституції, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини та захист меншин;
- функціонуючу ринкову економіку і здатність витримувати умови конкуренції та ринкових сил в ЄС;
- здатність брати на себе й ефективно впроваджувати обов’язки члена, включно з дотриманням цілей політичного, економічного і монетарного союзу».
Урсула фон дер Ляєн 17 червня заявила, що Україна, яка підписала угоду про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС 2014 року, «вже впровадила приблизно 70% правил, норм і стандартів ЄС».
«Але треба ще зробити важливу роботу стосовно верховенства закону, олігархів, боротьби з корупцією, засадничих прав», - зауважила вона.
Східноєвропейський приклад
Найбільше розширення Євросоюзу відбулося 2004 року, коли членами стали сусіди України: Польща, Словаччина, Угорщина, а також пострадянські Латвія, Литва й Естонія, і Чехія, Словенія, Мальта, Кіпр.
2007 року вступили Румунія та Болгарія, а 2013 долучилася Хорватія.
Хорватський шлях від подання заявки на вступ в ЄС до набуття членства тривав 10 років.
Хорватія подала заявку у 2003 році, і переговори про вступ тривали з 2005 до 2011 року.
Офіційно Хорватія стала членом ЄС 1 липня 2013 року.
З 1 січня 2023 року Хорватія буде повноправним членом Європейського монетарного союзу, запровадивши в обіг спільну валюту євро.
Але в історії ЄС є випадки і скасованих, а також заморожених процесів вступу країн.
Туреччина «заморожена»
Туреччина подала заявку на вступ ще 1987 року, коли ЄС називався Європейською економічною співдружністю.
У процесі турецького зближення з Європою 1963 року було підписано договір про асоціацію, і з 1995 року є членом європейського Митного союзу.
2005 року почалися офіційні переговори про набуття членства Туреччини в ЄС, але вони призупинені.
Однією з найпомітніших проблем Туреччини з ЄС є фактичний турецький контроль над північною частиною Кіпру.
Але ключовим для Євросоюзу стало те, що в Брюсселі називають «відкочуваннями» Туреччини «в сферах демократії, верховенства закону і засадничих прав».
ЄС у червні 2018 року оголосив, що переговори про вступ Туреччини «фактично заморожені».
Ісландія передумала
Ісландія є одним з рідкісних прикладів того, як країна спочатку прагнула, але потім відмовилася від бажання вступити в ЄС.
У липні 2009 року Ісландія подала заявку на вступ в ЄС, і після того як у липні 2010 року Єврокомісія рекомендувала почати переговори про набуття членства, рада керівників країн ЄС у червні 2010 року схвалила рішення почати переговори про вступ.
Але 2013 року в Ісландії прийшов до влади новий уряд, який попросив призупинити процес, а 2015 Ісландія попросила ЄС більше не вважати її кандидатом на членство в Євросоюзі.
Ісландія вирішила задовольнитися участю у спільному ринку ЄС.
Ісландія також ходить до Шенгенського договору і бере участь у роботі низки агентств та програм ЄС.
Як член Європейського економічного простору вона сплачує фінансові внески в європейські соціальні та інші проекти.
“Їжа не має бути зброєю” - міністр сільського господарства США про зусилля із порятунку українського зерна
Українське зерно необхідно вивезти не лише, щоб забезпечити експорт. Його потрібно врятувати від ризику бути викраденим росіянами, заявив міністр сільського господарства США Том Вілсак у виступі на події в Організації Об'єднаних Націй у четвер, 16 липня.
“Нам відомі обставини і ситуація, як це сталося. Росіяни забирали зерно в українських фермерів. То ж якщо ми можемо вивезти його з країни, це перевага, яка зменшує ризик втрати”, - сказав урядовець.
Напередодні, у вівторок цього тижня, президент Джо Байден заявив про плани збудувати вздовж кордону з Україною тимчасові сховища, щоб допомогти експортувати більше зерна і вирішити зростаючу глобальну продовольчу кризу.
“Причина, чому побудова зерносховищ має сенс, в тому, що залізниця у Польщі і Румунії не зовсім відповідає українській залізничній системі, там різна ширина (для потенційного експорту - ред.). Щоб доставити зерно до кордону з Румунією, а потім його завантажити у інші вагони потрібен час. Зерносховища зберігають ціну та якість зерна, є причини це робити. Важливо також вивезти те зерно швидко, тому що незабаром вони почнуть збирати врожай і їм треба будуть приміщення на нове зерно”, - додав міністр Вілсак.
Втім відновлення поставок зерна через чорноморські порти міністр Вілсак вважає найбільш ефективним та дієвим способом експорту. За його словами, потрібно знайти спосіб якомога швидше відкрити порти в Україні.
“Під час моєї зустрічі з посолкою США в ООН одна річ була абсолютно зрозуміла: неспровокована війна Путіна призвела до глобальної продовольчої безпеки. Ми повинні працювати разом, щоб допомогти вирішити цю невідкладну проблему”, - написав міністр сільського господарства США Том Вілсак на своїй Twitter-сторінці.
Міністр Том Вілсак віддав належне Туреччині та офісу генсека ООН за їхні зусилля в проведенні переговорів з Москвою щодо розблокування експорту українського зерна. А Росію закликав серйозно поставитися до переговорів з цього питання.
“Я сподіваюсь, що росіяни поставляться до цього серйозно, а не просто створюватимуть картинку. Вони мають діяти негайно, щоб відкрити ті порти і вони повинні закінчити ту війну”, - зазначив міністр сільського господарства США.
Напередодні Україна та США підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері сільського господарства, що має на меті покращення координації у галузі харчування та сільського господарства між Україною та США.
“Меморандум про взаєморозуміння передбачає не лише технічну підтримку, але й коли закінчиться війна і вони почнуть відбудовувати країну, відновлювати сільське господарство, ми будемо їм допомагати, щоб пришвидшити їхнє відновлення”, - зазначив Том Вілсак в ООН.
Під час конференції в ООН міністр сільського господарства США наголосив, що санкції Заходу щодо Росії не стосуються подовольства та добрив. “Їжа не повинна використовуватись як зброя під час війни”, - додав урядовець.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна змушена була зупинити експорт українського зерна. Понад 20 мільйонів тонн наразі перебувають у зернових елеваторах. За словами міжнародних експертів, війна призвела до глобальної продовольчої кризи, що супроводжується різким зростанням цін на зерно, олію, паливо та добрива.
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