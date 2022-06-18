Якою американською зброєю воюють українці? Пояснили в Пентагоні

Скільки грошей американці виділили на оборону України?

Сполучені Штати виділили близько 6,3 мільярда доларів США на безпеку Україні з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 5,6 мільярда доларів з 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила широкомасштабний напад на Україну. Про це повідомляє Міністерство оборони США у п’ятницю, 17 червня.

Той мільярд доларів, про який оголосили цього тижня, це додаткові гроші?

Так. 15 червня Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на 1 мільярд доларів. Вона включає дозвіл на використання президентських повноважень* у сфері безпеки на виділення допомоги на суму до 350 мільйонів доларів, а також 650 мільйонів доларів США з коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Цей дозвіл є дванадцятим випадком відправки до України обладнання зі складів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

*Використання президентських повноважень щодо виділення коштів для надання військової допомоги є цінним інструментом зовнішньої політики США в кризових ситуаціях. Він дозволяє швидко доставляти зброю та боєприпаси з запасів Міністерства оборони до іноземних країн. Така допомога може почати надходити через кілька днів або навіть годин після схвалення", - повідомляє відомство.

Яку зброю США надають Україні США?

Понад 1400 зенітних систем Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс, може збивати вертольоти і транспортні літаки,

понад 6500 протиброньових систем Javelin – розроблений для танків, збиває також вертьольоти і безпілотники,

понад 20 000 інших протиброньових систем,

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade – компактні дрони-камікадзе, нашпиговані вибухівкою;

126 155-мм гаубиць і 260 000 155-мм артилерійських снарядів;

108 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;

19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання,

високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси,

20 вертольотів Мі-17 – транспортує десантників та вантажі, за допомогою ракетног та стрілецького озброєння знищує легкоброньовану техніку, інші цілі та живу силу противника,

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів,

200 бронетранспортерів М113 – основна гусенична бронемашина на озброєнні США та іншиї армій сівту,

понад 7000 одиниць стрілецької зброї,

понад 50 000 000 патронів стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost – новий тактичний безпілотник, подібний до Switchblade, але розроблений «під умови, схожі на умови на Донбасі» , пройде перше бойове випробування в Україні,

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma – невеликий літак-розвідник, запускається з руки, літає під управлінням оператора або самостійно за допомогою GPS-навігації,

безпілотні судна берегової оборони;

22 протиартилерійські радари;

чотири контрмінометних радари;

чотири радари повітряного спостереження;

дві гарпунні системи берегової оборони;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore – протипіхотні міни з дистанційним керуванням,

С-4 вибухові речовини та підривне обладнання для розчищення перешкод,

тактичні безпечні системи зв'язку,

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів,

комерційні послуги супутникових знімків,

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів,

хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту,

медичне забезпечення, включаючи аптечки;

устаткування для електронних перешкод,

польова техніка та запчастини,

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту, мовиться у повідомленні Міністерства оборони США.



