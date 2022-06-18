Російська супер'яхта прибула на Гаваї. У США видано ордер на її арешт

17 червня (Reuters) – Супер'яхта, затримана минулого місяця на Фіджі на запит американської влади, яка стверджує, що Amadea вартістю 300 мільйонів доларів належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову, прибула на Гаваї, свідчать дані відстеження судна Refinitiv Eikon.

Робоча група Міністерства юстиції США KleptoCapture займається затриманням яхт та інших розкішних активів російських олігархів, щоб збільшити тиск на президента Росії Володимира Путіна, через війну в Україні.

106-метрова яхта покинула порт Фіджі Лаутока минулого тижня після того, як Верховний суд тихоокеанської острівної країни постановив, що яхта повинна залишити країну, оскільки уряду було дорого утримувати її.

Дані Refinitiv свідчать, що судно пришвартувалось в Гонолулу в четвер вдень.

Яхта прибула на Фіджі, де її затримали 13 квітня після 18-денного проходу з Мексики. ФБР зазначило, що судно вимкнуло автоматизовані інформаційні системи 24 лютого, майже відразу після вторгнення Росії в Україну, щоб уникнути затримання.

Росія називає свої дії в Україні "спеціальною військовою операцією".

Адвокати власника Amadea, Millemarin Investment Ltd, зареєстрованої на Кайманових островах, повідомили суду на Фіджі, що Amadea належить не Керімову, а іншому російському олігарху, який не потрапив під санкції, колишньому керівнику "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.

Сполучені Штати стверджують, що Керімов є справжнім бенефіціарним власником Amadea, але велика частина доказів в ордері на арешт від 13 квітня перекрита у версії, оприлюдненій для громадськості.

Керімов потрапив під санкції США у 2014 та 2018 роках у відповідь на дії Росії в Сирії та Україні. Він також потрапив під санкції Європейського Союзу.

Amadea раніше ходила під прапором Кайманових островів, згідно з даними відкритої бази даних Equasis. Дані Eikon показали, що яхта прибула на Гаваї під прапором США.