Тисячі мільйонерів їдуть з Росії - дослідження

Росія втратить 15 000 заможних осіб до кінця 2022 року, що становить 15% від загальної кількості осіб з високими статками в країні, йдеться в дослідженні Henley Global Citizens Report, оприлюдненому цього місяця.

Міністерство оборони Британії пояснило можливі причини виїзду мільйонерів з Росії: "Скепсис щодо війни, ймовірно, особливо високий серед російських ділових еліт та олігархів".

"Дуже ймовірно, що мотиви включають як особисту опозицію до вторгнення, так і намір уникнути фінансового впливу санкцій проти Росії", - йдеться в дописі британського відомства у Twitter.

Заявки на міграцію свідчать, що 15 000 російських доларових мільйонерів вже намагаються виїхати з Росії, зазначило британське Міноборони. "Якщо вихід триватиме, це ймовірно, збільшить довгострокову шкоду для російської економіки", - мовиться в дописі.

Речник Кремля заперечив повідомлення дослідників Henley & Partners і сказав, що в Кремлі не помітили виходу мільйонерів, повідомляють російські ЗМІ.

Дослідники Henley Global Citizens вказують, що з Україна цього року втратить 2 800 осіб з високими статками (42% від загальної кількості).

Найбільше мільйонерів цього року приваблюють Об'єднені Арабські Емірати, де, за оцінками, кількість осіб з високими статками збільшиться на 4 000, Австралія (3500), Сінгапур (2800) та Ізраїль (2500).