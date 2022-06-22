Удар нокаутом буде, після виснаження сил РФ - експерти коментують хід війни на Донбасі

На Донбасі тривають обстріли, адже Росія прагне закрити район Сєвєродонецька через Ізюм з півночі та Попасну на півдні, повідомили в британському Міністерстві оборони у дописі у Twitter в середу. У відомстві вказують - Росія з високою ймовірністю готується перекинути значну кількість резервних підрозділів на Донбас.

В коментарі для АР, губернатор Луганської області Сергій Гайдай назвав ситуацію в області "пеклом", де "обстріли не припиняються ні на годину". За його словами, 568 цивільних сховались на території заводу "Сєверодонецький Азот".

У виступі напередодні український президент Володимир Зеленський вказав, що зараз в Луганській області "найжорсткіше". "Окупанти дуже серйозно тиснуть. Тиснуть і на Донецькому напрямку", - додав він. Зеленський закликав Захід ввести додаткові санкції проти Росії.

Оглядаі звертають увагу на значні втрати росіян на Донбасі. Британське Міноборони зауважило, що оголошені ДНР втрати складають 55% їхніх початкових сил.

Колишній командувач Сухопутних сил в Європі Марк Гертлінг порівняв тактичну ситуацію в Україні з боксерським матчем важковаговиків. "Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя - у всіх цих місцях відбувається удар-контрудар. Це матч боксерів-важковаговиків. За 2 місяці боротьби, ще не було нокауту. Це станеться, через спустошення російських сил", - написав Гертлінг у Twitter в понеділок.

Він вказав, що втрати України менші, ніж Росії і з отриманням нової зброї, Україна отримає перевагу.

На вихідних генерал США (у відст) Девід Петрус поділився своїми оцінками ходу війни на Донбасі з CNN, повідомляє Washington Examiner. Петрус очікує на перемогу України, але вказує, що багато залежатиме від поставок зброї від Заходу. Українці можуть перемогти, адже "вони увібрали багато з того, що Росія проти них кинула в Сєверодонецьку і не поступились".

"Росіяни себе послаблюють в цьому регіоні, витрачаючи надзвичайну кількість людських ресурсів та обладнання", - додав він.