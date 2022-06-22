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Удар нокаутом буде, після виснаження сил РФ - експерти коментують хід війни на Донбасі
На Донбасі тривають обстріли, адже Росія прагне закрити район Сєвєродонецька через Ізюм з півночі та Попасну на півдні, повідомили в британському Міністерстві оборони у дописі у Twitter в середу. У відомстві вказують - Росія з високою ймовірністю готується перекинути значну кількість резервних підрозділів на Донбас.
В коментарі для АР, губернатор Луганської області Сергій Гайдай назвав ситуацію в області "пеклом", де "обстріли не припиняються ні на годину". За його словами, 568 цивільних сховались на території заводу "Сєверодонецький Азот".
У виступі напередодні український президент Володимир Зеленський вказав, що зараз в Луганській області "найжорсткіше". "Окупанти дуже серйозно тиснуть. Тиснуть і на Донецькому напрямку", - додав він. Зеленський закликав Захід ввести додаткові санкції проти Росії.
Оглядаі звертають увагу на значні втрати росіян на Донбасі. Британське Міноборони зауважило, що оголошені ДНР втрати складають 55% їхніх початкових сил.
Колишній командувач Сухопутних сил в Європі Марк Гертлінг порівняв тактичну ситуацію в Україні з боксерським матчем важковаговиків. "Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя - у всіх цих місцях відбувається удар-контрудар. Це матч боксерів-важковаговиків. За 2 місяці боротьби, ще не було нокауту. Це станеться, через спустошення російських сил", - написав Гертлінг у Twitter в понеділок.
Він вказав, що втрати України менші, ніж Росії і з отриманням нової зброї, Україна отримає перевагу.
На вихідних генерал США (у відст) Девід Петрус поділився своїми оцінками ходу війни на Донбасі з CNN, повідомляє Washington Examiner. Петрус очікує на перемогу України, але вказує, що багато залежатиме від поставок зброї від Заходу. Українці можуть перемогти, адже "вони увібрали багато з того, що Росія проти них кинула в Сєверодонецьку і не поступились".
"Росіяни себе послаблюють в цьому регіоні, витрачаючи надзвичайну кількість людських ресурсів та обладнання", - додав він.
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- Голос Америки
Африка не дасть Зеленському того, що він просить, кажуть аналітики
Аналітики кажуть, що від Африканського Союзу не варто очікувати на значну підтриму України перед лицем агресії Росії, незважаючи на заклики президента України, що прозвучали в понеділок. Багато африканських країн мають історичні зв’язки з Росією і відмовляються засуджувати її вторгнення в Україну.
У своїй промові перед Африканським Союзом у понеділок президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона тримає Африку в заручниках, не дозволяючи експорт українського зерна до континенту, а за розблокування вимагає у Заходу скасувати санкції.
Зеленський, виступаючи через відеозв’язок, також нагадав лідерам АС про історію колонізації Африки та сказав, що континент не повинен підтримувати будь-які спроби однієї нації колонізувати іншу.
Абді Рашид, головний аналітик з політики країн Африканського Рогу дослідницької групи Sahan Research, що базується в Найробі, сказав, що хоча багато африканців висловлюють підтримку Росії через підтримку колишнім Радянським Союзом визвольних рухів проти колоніальних держав і апартеїду, зараз Росія змінилась.
"І я думаю, що африканці, ймовірно, не сприймають реалії політики сучасної Росії, - сказав він. - Ми повинні осучаснити наші погляди на Росію і зрозуміти, що сьогоднішня Росія по суті є імперською державою, яка ослаблена і яка хоче повернути той вплив і перевагу, які вона мала”.
Після звернення, Муса Факіт Махамат, голова Комісії Африканського Союзу, написав у Twitter, що Африканський Союз "повторює свою позицію про невідкладну необхідність діалогу для припинення конфлікту [в Україні], щоб дозволити миру повернутися в регіон і відновити глобальну стабільність".
Хассан Ханнендже, директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень країн Африканського рогу, сказав, що відповідь Африканського Союзу не відповідає очікуванням Зеленського.
Якщо Африка прийме сторону України, Китай, який має тісні відносини з Москвою, до цього поставиться негативно, стверджує Ханнендже. За його словами, геополітичні розрахунки та місце Африки в міжнародній системі не дозволяють їй зробити рішучий поворот у бік однієї з двох ворогуючих сторін.
“Тому що пам’ятайте, є питання Тайваню, звісно, Захід підтримує Тайвань, – сказав він. - Таким чином, у разі конфлікту, якщо ви збираєтеся стати на бік України сьогодні, це надішле сигнал, що в конфлікті з Тайванем ви станете на бік Заходу… а за це Китай може перекрити для вас інвестиції, бо вважатиме, що ви не надійний партнер."
Незважаючи на те, що африканські країни борються з високою інфляцією, наслідками посухи та браком українського імпорту, Китай дав зрозуміти, що надасть підтримку континенту лише в тому випадку, якщо Африка виступить проти того, що Пекін називає втручанням Заходу у війну, особливо проти санкцій, спрямованих проти уряду президента Росії Володимира Путіна.
Інтерв’ю із спецпредставницею генсекретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен. Відео
Повідомлення про зґвалтування жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків почали з’являтися майже одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України. Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен особисто відвідала Україну.
Журналіста Левіна стратили російські солдати – «Репортери без кордонів»
Журналіста Макса Левіна, якого знайшли мертвим на звільненій від армії РФ території Київщини, стратили російські солдати, йдеться у розслідуванні «Репортерів без кордонів».
«Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Макс Левін і його друг, який був із ним, були страчені російськими військовими – ймовірно, після допитів і тортур, у день їх зникнення, 13 березня 2022 року», – йдеться у їхньому матеріалі.
За даними «Репортерів без кордонів», вбивство могло бути скоєне військовослужбовцями 106-ої повітряно-десантної дивізії або бійцями спецназу.
Припущення, оприлюднені в розслідуванні, базуються на основі зібраних репортерами доказів на місці, де було виявлено тіло Левіна та його друга.
Зокрема, вони нарахували 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої машини, а неподалік знайшли сліди перебування російських військових (упаковки продуктів харчування та пластикові столові прилади, які все ще можуть містити сліди ДНК).
Зібрані докази «Репортерів без кордонів» передали українській владі.
Після тривалих пошуків тіло Левіна поліція виявила 1 квітня у районі села Гута Межигірська на Київщині. Журналістові було 40 років.
За свою карʼєру він був у штаті або на фрілансі в складі багатьох видань і агентств, працював у гарячих точках – під час Революції гідності та на Донбасі з 2014 року. В Іловайському котлі він зміг урятуватися з групою колег, із оточення виходив разом із українськими добровольцями.
3 квітня президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно Макса Левіна орденом «За мужність».
В Сан-Дієго влаштували пікнік підтримки для вимушених переселенців з України. Відео
У каліфорнійському місті Сан-Дієго влаштували такий собі пікнік підтримки для вимушених переселенців із Харківщини, Київщини, Донецької та Луганської областей.
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