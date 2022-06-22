Рейтинг Путіна, Росії рекордно низький - Міжнародне опитування Pew

Західні союзники України доклали максимум зусиль, намагаючись відвернути війну Росії проти України, і зараз США і ЄС об’єднані спільною метою і підтримують Україну, сказала заступниця Державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман.

Виступаючи на Форумі ЄС-США щодо оборони та майбутнього, що відбувається у Вашингтоні та транслюється онлайн на веб-сторінці Атлантичної Ради, вона наголосила, що війна, яку розпочав проти України президент Росії Володимир Путін, була «обдумана», заздалегідь підготовлена і неспровокована, а президент Росії мав багато можливостей зійти зі шляху війни.

«Ми зробили величезну кількість дипломатичних зусиль заздалегідь, намагаючись дати Путіну можливість зійти з цього шляху, щоб йому не довелося приймати це абсурдне та трагічне рішення розпочати війну в Україні», – сказала Венді Шерман під час дискусії, що розпочинала Форум, повідомляє у твіттері кореспондент Голосу Америки з питань безпеки Джеф Селдін.

Венді Шерман ще раз запевнила, що жодні рішення, які стосуються України, її суверенітету та територій, не будуть ухвалюватися без України.

«Жодна країна не повинна мати можливість вторгатися в іншу країну та вирішувати, яким має бути її майбутнє. І це є урочиста обіцянка нашого партнерства з ЄС, зробити так, щоб Україна мала все, що їй потрібно, для того, щоб вона могла захиститися», – сказала заступниця держсекретаря.

Її партнер по вступній дискусії Форуму – генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно сказав, що Європа є об’єднана у своїй підтримці України, і «рішучість зберегти цю єдність є дуже сильною». Він висловив сподівання, що на саміті ЄС, що відбудеться цього тижня, Україна здобуде статус, який дозволить їй «стати частиною європейської родини».

Санніно також наголосив, що ЄС «жодним чином» не хоче підштовхувати Україну до рішень, які би Київ не вважав прийнятними для себе щодо умов встановлення миру з Росією.

«Ми хочемо чітко сказати, що ми не підштовхуємо Україну жодним чином ухвалювати рішення, які їй не підходять. Для нас важливо підтримувати той рівень допомоги, який ми вже надали Україні – військової, фінансової, політичої, та рішення України в майбутньому долучитися до Європейського Союзу, і ця підтримка є дуже сильною», – сказав Стефано Санніно.

Раніше повідомлялося, що згідно з проектом рішення лідери ЄС на саміті в Брюсселі 23-24 червня планується схвалити рекомендацію Європейської Комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

За словами організаторів Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього, він є майданчиком для обговорення політиками та експертами з обох сторін Атлантики, як відносини між ЄС та США можуть ще більше зміцнити наше колективне процвітання та безпеку.

Цьогорічне 11-те засідання Форуму відбувається на тлі агресії Росії проти України. Обговорюється допомога Україні та наслідки агресії Росії для європейської оборони та трансатлантичної безпеки, включаючи протидію гібридним загрозам та вирішення проблем енергетичної, кліматичної та продовольчої безпеки. Форум також проведе серію діалогів на високому рівні з питань економіки, цифрових технологій та захисту демократії.