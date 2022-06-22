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США та ЄС доклали максимум дипломатичних зусиль, щоб відмовити Путіна від «абсурдного і трагічного рішення» про війну в Україні – Держдеп
Західні союзники України доклали максимум зусиль, намагаючись відвернути війну Росії проти України, і зараз США і ЄС об’єднані спільною метою і підтримують Україну, сказала заступниця Державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман.
Виступаючи на Форумі ЄС-США щодо оборони та майбутнього, що відбувається у Вашингтоні та транслюється онлайн на веб-сторінці Атлантичної Ради, вона наголосила, що війна, яку розпочав проти України президент Росії Володимир Путін, була «обдумана», заздалегідь підготовлена і неспровокована, а президент Росії мав багато можливостей зійти зі шляху війни.
«Ми зробили величезну кількість дипломатичних зусиль заздалегідь, намагаючись дати Путіну можливість зійти з цього шляху, щоб йому не довелося приймати це абсурдне та трагічне рішення розпочати війну в Україні», – сказала Венді Шерман під час дискусії, що розпочинала Форум, повідомляє у твіттері кореспондент Голосу Америки з питань безпеки Джеф Селдін.
Венді Шерман ще раз запевнила, що жодні рішення, які стосуються України, її суверенітету та територій, не будуть ухвалюватися без України.
«Жодна країна не повинна мати можливість вторгатися в іншу країну та вирішувати, яким має бути її майбутнє. І це є урочиста обіцянка нашого партнерства з ЄС, зробити так, щоб Україна мала все, що їй потрібно, для того, щоб вона могла захиститися», – сказала заступниця держсекретаря.
Її партнер по вступній дискусії Форуму – генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно сказав, що Європа є об’єднана у своїй підтримці України, і «рішучість зберегти цю єдність є дуже сильною». Він висловив сподівання, що на саміті ЄС, що відбудеться цього тижня, Україна здобуде статус, який дозволить їй «стати частиною європейської родини».
Санніно також наголосив, що ЄС «жодним чином» не хоче підштовхувати Україну до рішень, які би Київ не вважав прийнятними для себе щодо умов встановлення миру з Росією.
«Ми хочемо чітко сказати, що ми не підштовхуємо Україну жодним чином ухвалювати рішення, які їй не підходять. Для нас важливо підтримувати той рівень допомоги, який ми вже надали Україні – військової, фінансової, політичої, та рішення України в майбутньому долучитися до Європейського Союзу, і ця підтримка є дуже сильною», – сказав Стефано Санніно.
Раніше повідомлялося, що згідно з проектом рішення лідери ЄС на саміті в Брюсселі 23-24 червня планується схвалити рекомендацію Європейської Комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
За словами організаторів Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього, він є майданчиком для обговорення політиками та експертами з обох сторін Атлантики, як відносини між ЄС та США можуть ще більше зміцнити наше колективне процвітання та безпеку.
Цьогорічне 11-те засідання Форуму відбувається на тлі агресії Росії проти України. Обговорюється допомога Україні та наслідки агресії Росії для європейської оборони та трансатлантичної безпеки, включаючи протидію гібридним загрозам та вирішення проблем енергетичної, кліматичної та продовольчої безпеки. Форум також проведе серію діалогів на високому рівні з питань економіки, цифрових технологій та захисту демократії.
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Рейтинг Путіна, Росії рекордно низький - Міжнародне опитування Pew
90% опитаних не довіряють російському президенту Путіну щодо світових справ, а рівень довіри до нього складає 9%, виявило опитування американського дослідницького центру Pew. Це найнижчий рівень довіри до російського президента зафіксований за всі роки опитування, повідомили дослідники.
Рівень довіри до президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца досягає близько 60%. Довіра до лідера Китаю Сі Цзіньпіна - на рівні 18%.
Опитування, що охопило 18 розвинутих країн в Європі, Америці та Азії, проводилось наприкінці лютого - на початку березня 2022 року.
Довіра до Путіна не завжди була такою низькою, вказують дослідники. Вони зазначають, що на початку 2000-х 75% німців довіряли Путіну, а у США цей рівень довіри коливався від 41% до 47% в залежності від партійної приналежності опитуваних.
Цьогорічне опитування також зафіксувало, що рейтинг Росії впав до найнижчого рівня практично в усіх країнах, за весь час проведення таких опитувань.
97% поляків негативно ставляться до Росії. В Швеції - цей відсоток становить 94, виявило опитування.
Серед опитаних країн виділяється Малайзія - це єдина країна зі значним позитивним ставленням до Росії - там приблизно половина опитаних заявили про своє позитивне ставлення до РФ.
Удар нокаутом буде, після виснаження сил РФ - експерти коментують хід війни на Донбасі
На Донбасі тривають обстріли, адже Росія прагне закрити район Сєвєродонецька через Ізюм з півночі та Попасну на півдні, повідомили в британському Міністерстві оборони у дописі у Twitter в середу. У відомстві вказують - Росія з високою ймовірністю готується перекинути значну кількість резервних підрозділів на Донбас.
В коментарі для АР, губернатор Луганської області Сергій Гайдай назвав ситуацію в області "пеклом", де "обстріли не припиняються ні на годину". За його словами, 568 цивільних сховались на території заводу "Сєверодонецький Азот".
У виступі напередодні український президент Володимир Зеленський вказав, що зараз в Луганській області "найжорсткіше". "Окупанти дуже серйозно тиснуть. Тиснуть і на Донецькому напрямку", - додав він. Зеленський закликав Захід ввести додаткові санкції проти Росії.
Оглядаі звертають увагу на значні втрати росіян на Донбасі. Британське Міноборони зауважило, що оголошені ДНР втрати складають 55% їхніх початкових сил.
Колишній командувач Сухопутних сил в Європі Марк Гертлінг порівняв тактичну ситуацію в Україні з боксерським матчем важковаговиків. "Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя - у всіх цих місцях відбувається удар-контрудар. Це матч боксерів-важковаговиків. За 2 місяці боротьби, ще не було нокауту. Це станеться, через спустошення російських сил", - написав Гертлінг у Twitter в понеділок.
Він вказав, що втрати України менші, ніж Росії і з отриманням нової зброї, Україна отримає перевагу.
На вихідних генерал США (у відст) Девід Петрус поділився своїми оцінками ходу війни на Донбасі з CNN, повідомляє Washington Examiner. Петрус очікує на перемогу України, але вказує, що багато залежатиме від поставок зброї від Заходу. Українці можуть перемогти, адже "вони увібрали багато з того, що Росія проти них кинула в Сєверодонецьку і не поступились".
"Росіяни себе послаблюють в цьому регіоні, витрачаючи надзвичайну кількість людських ресурсів та обладнання", - додав він.
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