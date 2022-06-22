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Європа подбає про власну оборону, але не за рахунок співпраці з НАТО і США – учасники безпекового форуму у Вашингтоні
Повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила уявлення європейців та Заходу загалом про безпеку в Європі та світі. ЄС запровадив не лише шість пакетів санкцій проти Росії, але і вперше в історії Європейського Союзу цей політичний блок надав військову допомогу країні під час війни, наглосив Чарльз Фріс, високопоставлений європейський дипломат.
«Всі країни ЄС об’єднались у бажанні допомогти Україні у її спротиві російському вторгненню, хоча були, звичайно, нюанси, і виділили для України близько 2 мільрдів євро з Європейського фонду миру», – сказав Чарльс Фріс, заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій зі спільної політики безпеки, оборони та реагування на кризи.
Виступаючи під час Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього, що проходить у Вашингтоні, він наголосив, що в постачанні зброї, ЄС гнучко реагує на прохання українського керівництва, і коли потрібно, Євросоюз постачає танки та важке озброєння.
Східний фланг Альянсу посилюється
За останні кілька десятиліть, з часу розпаду Радянського Союзу Західна Європа, і загалом Захід думали, що «війни не відбуваються в місцях, які виглаядають як Європа та Північна Америка, а люди виглядають так, як ми», сказав Яніс Кажоціньш, радник президента Латвії з питань національної безпеки. Але з 24-го лютого ми переконалися, що це не так.
«Ми маємо сусіда, який готовий використовувати інструмент війни і робити це найбрутальнішим чином», – сказав Яніс Кажоціньш, який також є Секретарем Ради національної безпеки Латвії.
За його словами, попри те, що саме Балтійські країни били на сполох останні десятиліття і попереджали, що Росія створює небезпеку для своїх сусідів, мало хто в це вірив у Європі. Навіть самі представники країн Балтії думали, що можуть нарешті почуватися безпечно після того, як вони увійшли до НАТО в 2004 році. Але напад Росії на Грузію в 2008 році показав, що це оманливе почуття. Остаточний тривожний сигнал, за його словами, пролунав у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і організувала війну на Донбасі.
«З того час НАТО почало з блискавичною швидкістю почало посилювати східний фланг Альянсу», – сказав представник Латвії.
Саміт НАТО має ухвалити нову стратегію та посилити безпеку сусідів Росії
Відповідаючи на запитання модераторки дискусії Вівіан Салами, кореспондентки з національної безпеки газети The Wall Street Journal, спеціальний помічник президента США та старший директор із європейських справ Ради національної безпеки Білого дому Аманда Слоут сказала, що рішення про те, чи будуть у Східній Європі постійні американські бази, ухвалять на саміті НАТО вже найближчим часом. Також, за її словами докорінно зміниться стратегія Альянсу, документ, який уже не відповідає реаліям 2010 року, коли його створювали.
Також актуальним є питання посилення європейської безпеки стараннями самих європейців. «Нашою метою є спроможність самостійно відстоювати свої інтереси та цінності в Європі та світі. Ми, звичайно, маємо координувати наші зусилля з НАТО та США, але повинні мати можливість і автономних дій, якщо виникне криза, яка стосується ЄС, але у вирішення якої не хотіли б втручатися НАТО, чи США», – сказав Чарльз Фріс, який нагадав, що ще у березні задля досягнення цих цілей ЄС вирішив створити сили швидкого реагування.
Більша автономія Європи в питаннях безпеки також робить європейців кращими партнерами Америки, наглосив європейський дипломат, і це не означає, що європейці планують якісь односторонні дії, чи вони не хочуть якнайтіснішої співпраці з Америкою у безпекових питаннях.
Цьогорічне 11-те засідання Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього відбувається на тлі агресії Росії проти України. Форум є майданчиком для обговорення політиками та експертами з обох сторін Атлантики, як відносини між ЄС та США можуть зміцнити колективне процвітання та безпеку.
Учасники Форуму обговорюють допомогу Україні та наслідки агресії Росії для європейської оборони та трансатлантичної безпеки. Окрему увагу партнери по діалогу приділяють протидії гібридним загрозам та вирішенню проблем енергетичної, кліматичної та продовольчої безпеки.
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Речі першої необхідності, пошук житла і медична допомога: як волонтери у Нью-Джерсі допомагають біженцям з України. Відео
Попри те, що частина українців, які вимушені були залишити власні домівки, вже потроху їдуть назад до своїх рідних міст, є і ті, кому повертатится нема куди. До Сполучених Штатів продовжують прибувати біженці із України.
Як вистояла і функціонує столиця України в умовах війни – брати Кличко. Відео
Напередодні саміту ЄС відомий українець Володимир Кличко закликав європейських політиків підтвердити свої слова про підтримку ДІЯМИ, і офіційно надати Україні статус кандидата. "Україна - готова важко працювати, аби стати повноправним членом союзу" - заявив він.
“Пікнік підтримки”- як каліфорнійці у Сан-Дієго зустрічають українських біженців
Американці зустріли українських біженців з Харківщини, Київщини, Донеччини та Луганщини у місті Сан-Дієго пікніком, на якому також пропонували різні види допомоги новоприбулим сім'ям.
В одному із парків міста Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, американські волонтери чекають на українських біженців. Деякі з волонтерів нещодавно повернулись з українсько-польського кордону, де бачили сотні українських сімей, які тікали від війни.
“Це травматично, те що трапилося, так само як і те що пройшли ці люди… Іноді навіть маленькі вчинки доброти можуть підтримати їх і створити відчуття комфорту”, – розповідає Джоді Лук, співорганізаторка пікніка.
На пікніку біженців чекає домашня українська їжа, яку спеціально для співвітчизників готували представники української діаспори, розповіла співорганізаторка пікніка Христина Щелкунова.
“Це пиріг з м'ясом, з сиром, з куркою, а також є головний подарунок - київський торт і шашлик.”– каже Христина.
На пікнік прийшло близько 70 відвідувачів – це люди, які тікали від війни з Харкова, Києва, Маріуполя та Луганщини. Майже всі вперше виїхали так далеко від дому. Коли помітили українську їжу, не могли стримати емоцій.
Олена приїхала з Києва до Сан-Дієго з двома дітьми півтора місяця тому, її чоловік служить у теробороні. Жінка розповідає - такі зустрічі допомагають психологічно:
“По-перше, це морально допомагає зустрітись зі співвітчизниками, побачити своїх людей, почути рідну мову, також дуже багато корисної інформації, можна познайомитись із потрібними людьми.”
На пікнік запросили представників шкільного округу, які допомагають оформити дітей біженців за спрощеною процедурою та американців, які потенційно можуть допомогти сім'ям фінансово чи житлом. Наприклад, Келлі запропонувала орендувати житло для Надії та її доньки, які втікали від війни з Харкова.
Келлі з єврейської сім’ї, тому відчуває, що ситуація в Україні, чимось схожа на Голокост. Дізнавшись про сім'ю Надії, вона запропонувала платити за оренду квартири 4 місяці.
Завдяки Келлі та іншим волонтерам, для Надії та її донечки процес адаптації проходить спокійніше.
“Нам допомогли у пошуку житла, також купили велосипед зі спеціальним стільчиком для дитини, щоб я могла пересуватись без авто, пропонують консультації адвокатів”, – розповідає Надія, біженка з України.
У Харкові багатоквартирний будинок Надії зачепило ракетним прильотом. Її квартира дивом вціліла. Спочатку жінка з дитиною виїхали до Європи, потім через Мексику до США. Каже – обрала Америку, бо знає англійську мову. Про повернення до України поки що не думає.
“Ми сильно сумуємо за своєю домівкою, але ми дуже добре пам'ятаємо звідки ми виїхали, тому поки там відбуваються військові дії, то про це не може бути й мови. Ми знаємо людей, які вже загинули, відповідно, ми розуміємо, що ризикувати життям дитини, яка лише народилась, ми не маємо права”, – стверджує Надія.
Кожній сімї подарували пакунок з мякими іграшками та книгами. Проте найціннішим, кажуть українські сімї, є відчуття підтримки на чужій землі. І тут вони її відчули.
Дивіться також: В Сан-Дієго влаштували пікнік підтримки для вимушених переселенців з України. Відео
- Голос Америки
Щоб захистити американців від інфляції, яку роздмухала війна РФ в Україні, Байден хоче ввести податкові канікули на бензин
З початку війни Росії проти України, ціни на бензин у США зросли майже на півдолара за літр до 1,3 долара за літр, йдеться в повідомленні Білого дому. Для того, щоб обмежити вплив інфляції на добробут американців, президент США Джо Байден закликав американський Конгрес призупинити дію федерального податку на продаж бензину на три місяці до вересня а також запропонував штатам призупинити дію відповідних місцевих податків.
США вчинили правильно, що підтримали Україну перед лицем російської агресії, хоча така підтримка і тягне за собою витрати, заявив Байден у зверненні з Білого дому в середу.
"Підтримка України протягом однієї з найсерйозніших агресій в Європі з Другої світової війни, захист демократії та захист свободи означає витрати для американців і решти вільного світу, - заявив американський президент. - Ми також мали сплатити ціну у вигляді економічних втрат, військового обладнання, гуманітарної допомоги і санкцій проти російської промисловості. Росія - один з основних виробників нафти у світі. Ми зупинили поставки російської нафти до США і наші партнери в Європі зробили так само, знаючи, що ми побачимо зростання цін на газ".
Америка та Захід не могли залишатись бездіяльними ... і дивитись як путінські танки прокочуються Україною і забирають суверенну територіюПрезидент США Джо Байден
Байден додав, що, попри поради деяких експертів, США не проігнорували дії Путіна. "Це (ігнорувати - ред.) було б неправильно. Я був переконаний тоді і переконаний зараз - вільний світ не мав вибору. Америка та Захід не могли залишатись бездіяльними ... і дивитись як путінські танки прокочуються Україною і забирають суверенну територію". Якщо б таке трапилось, зауважив Байден, Путін би не зупинився і "ми зіткнулись би із іще вищими цінами".
"Президент вважає, що в цей унікальний час, коли війна в Україні накладає витрати на американські родини, Конгрес мусить робити все можливе, щоб збільшити можливості для працюючих родин", - йдеться в повідомленні Білого дому, опублікованому перед виступом Байдена.
За рахунок податків на продаж бензину, наповнюється американський Трастовий фонд автодоріг. Для того, щоб податкові канікули не зашкодили фінансовому стану фонду, Байден пропонує штатам тимчасово утриматись від його використання.
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