ЄС може надати Україні статус кандидата на членство. У США нагадують про Грузію

Під час дводенного саміту, що розпочався в Брюсселі в четвер, лідери ЄС розглянуть надання статусу кандидата на членство для України, Молдови та Грузії.

В четвер Європарламент проголосував за надання статусу кандидата на членство для України та Молдови а також перспективи членства для Грузії з наданням статусу кандидата, коли країна виконає низку реформ. 17 червня надати Україні та Молдові статус кандидата рекомендувала Єврокомісія.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Європарламенту і сказала про "вітер змін" в Європі. "Своїми заявками Україна, Молдова та Грузія кажуть нам, що вони хочуть змін, хочуть більше демократії і свободи та потужніших реформ", - додала посадовиця

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість у тому, що лідери ЄЄ проголосують за надання Україні такого статусу. Щоб набути членства, Україна має виконати низку реформ і Україна планує виконати необхідні рекомендації вже до кінця року, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У США сенатори привітали рішення Єврокомісії рекомендувати статус кандидата на членство для України та Молдови. У спільній заяві, керівники Гельсінської комісії, законодавці Бен Кардін, Стів Коен, Роджер Вікер та Джо Вілсон вказали: "Рекомендація Єврокомісії відзначає неухильні зусилля цих країн втілювати своє прагнення, навіть перед лицем безжалісної російської агресії".

Закондавці, однак закликали ЄС надати статус кандидата на членство також і Грузії, адже "грузинський народ впродовж десятиліть багато чим жертвував заради своєї європейської ідентичності, незважаючи на воєнні дії Росі і складнощі болючих реформ".

Єврокомісія рекомендувала Раді Європи надати Грузії "європейську перспективу, але повернутись і оцінити, як країна виконує низку умов, перед тим, як надати статус кандидата", заявила європарламентарям фон дер Ляєн.