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ЄС може надати Україні статус кандидата на членство. У США нагадують про Грузію
Під час дводенного саміту, що розпочався в Брюсселі в четвер, лідери ЄС розглянуть надання статусу кандидата на членство для України, Молдови та Грузії.
В четвер Європарламент проголосував за надання статусу кандидата на членство для України та Молдови а також перспективи членства для Грузії з наданням статусу кандидата, коли країна виконає низку реформ. 17 червня надати Україні та Молдові статус кандидата рекомендувала Єврокомісія.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Європарламенту і сказала про "вітер змін" в Європі. "Своїми заявками Україна, Молдова та Грузія кажуть нам, що вони хочуть змін, хочуть більше демократії і свободи та потужніших реформ", - додала посадовиця
Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість у тому, що лідери ЄЄ проголосують за надання Україні такого статусу. Щоб набути членства, Україна має виконати низку реформ і Україна планує виконати необхідні рекомендації вже до кінця року, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У США сенатори привітали рішення Єврокомісії рекомендувати статус кандидата на членство для України та Молдови. У спільній заяві, керівники Гельсінської комісії, законодавці Бен Кардін, Стів Коен, Роджер Вікер та Джо Вілсон вказали: "Рекомендація Єврокомісії відзначає неухильні зусилля цих країн втілювати своє прагнення, навіть перед лицем безжалісної російської агресії".
Закондавці, однак закликали ЄС надати статус кандидата на членство також і Грузії, адже "грузинський народ впродовж десятиліть багато чим жертвував заради своєї європейської ідентичності, незважаючи на воєнні дії Росі і складнощі болючих реформ".
Єврокомісія рекомендувала Раді Європи надати Грузії "європейську перспективу, але повернутись і оцінити, як країна виконує низку умов, перед тим, як надати статус кандидата", заявила європарламентарям фон дер Ляєн.
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- Голос Америки
Європа подбає про власну оборону, але не за рахунок співпраці з НАТО і США – учасники безпекового форуму у Вашингтоні
Повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила уявлення європейців та Заходу загалом про безпеку в Європі та світі. ЄС запровадив не лише шість пакетів санкцій проти Росії, але і вперше в історії Європейського Союзу цей політичний блок надав військову допомогу країні під час війни, наглосив Чарльз Фріс, високопоставлений європейський дипломат.
«Всі країни ЄС об’єднались у бажанні допомогти Україні у її спротиві російському вторгненню, хоча були, звичайно, нюанси, і виділили для України близько 2 мільрдів євро з Європейського фонду миру», – сказав Чарльс Фріс, заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій зі спільної політики безпеки, оборони та реагування на кризи.
Виступаючи під час Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього, що проходить у Вашингтоні, він наголосив, що в постачанні зброї, ЄС гнучко реагує на прохання українського керівництва, і коли потрібно, Євросоюз постачає танки та важке озброєння.
Східний фланг Альянсу посилюється
За останні кілька десятиліть, з часу розпаду Радянського Союзу Західна Європа, і загалом Захід думали, що «війни не відбуваються в місцях, які виглаядають як Європа та Північна Америка, а люди виглядають так, як ми», сказав Яніс Кажоціньш, радник президента Латвії з питань національної безпеки. Але з 24-го лютого ми переконалися, що це не так.
«Ми маємо сусіда, який готовий використовувати інструмент війни і робити це найбрутальнішим чином», – сказав Яніс Кажоціньш, який також є Секретарем Ради національної безпеки Латвії.
За його словами, попри те, що саме Балтійські країни били на сполох останні десятиліття і попереджали, що Росія створює небезпеку для своїх сусідів, мало хто в це вірив у Європі. Навіть самі представники країн Балтії думали, що можуть нарешті почуватися безпечно після того, як вони увійшли до НАТО в 2004 році. Але напад Росії на Грузію в 2008 році показав, що це оманливе почуття. Остаточний тривожний сигнал, за його словами, пролунав у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і організувала війну на Донбасі.
«З того час НАТО почало з блискавичною швидкістю почало посилювати східний фланг Альянсу», – сказав представник Латвії.
Саміт НАТО має ухвалити нову стратегію та посилити безпеку сусідів Росії
Відповідаючи на запитання модераторки дискусії Вівіан Салами, кореспондентки з національної безпеки газети The Wall Street Journal, спеціальний помічник президента США та старший директор із європейських справ Ради національної безпеки Білого дому Аманда Слоут сказала, що рішення про те, чи будуть у Східній Європі постійні американські бази, ухвалять на саміті НАТО вже найближчим часом. Також, за її словами докорінно зміниться стратегія Альянсу, документ, який уже не відповідає реаліям 2010 року, коли його створювали.
Також актуальним є питання посилення європейської безпеки стараннями самих європейців. «Нашою метою є спроможність самостійно відстоювати свої інтереси та цінності в Європі та світі. Ми, звичайно, маємо координувати наші зусилля з НАТО та США, але повинні мати можливість і автономних дій, якщо виникне криза, яка стосується ЄС, але у вирішення якої не хотіли б втручатися НАТО, чи США», – сказав Чарльз Фріс, який нагадав, що ще у березні задля досягнення цих цілей ЄС вирішив створити сили швидкого реагування.
Більша автономія Європи в питаннях безпеки також робить європейців кращими партнерами Америки, наглосив європейський дипломат, і це не означає, що європейці планують якісь односторонні дії, чи вони не хочуть якнайтіснішої співпраці з Америкою у безпекових питаннях.
Цьогорічне 11-те засідання Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього відбувається на тлі агресії Росії проти України. Форум є майданчиком для обговорення політиками та експертами з обох сторін Атлантики, як відносини між ЄС та США можуть зміцнити колективне процвітання та безпеку.
Учасники Форуму обговорюють допомогу Україні та наслідки агресії Росії для європейської оборони та трансатлантичної безпеки. Окрему увагу партнери по діалогу приділяють протидії гібридним загрозам та вирішенню проблем енергетичної, кліматичної та продовольчої безпеки.
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