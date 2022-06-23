HIMARS вже в Україні - Резніков

ВАШИНГТОН, 22 червня (Reuters) – Лідери країн “Групи Cеми” та альянсу НАТО на самітах наступного тижня обговорять шляхи посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною в Україні а також підкреслять постійну стурбованість щодо дій Китаю, заявили високопосадовці США у середу.

Президент Джо Байден виїжджає в суботу, щоб зустрітися з іншими лідерами G7 на півдні Німеччини, перш ніж відправитися в Мадрид на саміт, де, як очікується, НАТО оголосить про плани розширення своїх сил у Східній Європі, а Вашингтон розробить кроки для зміцнення європейської безпеки.

Лідери Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії вперше приєднаються до саміту НАТО, щоб показати, що війна в Україні не зменшує увагу країн до Китаю, заявили чиновники.

Очікується, що лідери G7, зустрівшись у замку під Мюнхеном 26-28 червня, також розглянуть "примусові економічні практики" Китаю, які стали ще агресивнішими в останні роки, сказав один із чиновників.

"Війна Росії проти України активізувала наше партнерство в усьому світі, – сказав другий посадовець. - Це також показує, як питання України не відволікають нас від Китаю. Насправді, якраз навпаки".

Нова стратегічна концепція, яка буде схвалена лідерами НАТО на зустрічі в Мадриді 29-30 червня, стоссуватиметься не лише загрози з боку Росії, але і Китаю, сказав чиновник.

Німеччина, яка цього року очолює G7, також запросила Аргентину, Індію, Індонезію, Сенегал та Південну Африку взяти участь у окремих сесіях саміту.

“На саміті ми представимо конкретний набір пропозицій щодо посилення тиску на Росію та продемонструємо колективну підтримку України”, – сказав один із посадовців

Лідери G7 розпочнуть нову інфраструктурну ініціативу, спрямовану на те, щоб запропонувати країнам з низьким і середнім рівнем доходів високоякісні, прозорі інвестиційні альтернативи, заявили чиновники, на противагу китайському проекту «Один пояс, один шлях», який критикували за непрозорі контракти та обтяжливі умови позики.

“На саміті ми представимо конкретний набір пропозицій щодо посилення тиску на Росію та продемонструємо колективну підтримку України”, – сказав один із посадовців.

Вплив російської війни в Україні на різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування та ризики для країн із низьким і середнім рівнем доходу також будуть в центрі обговорення, сказали чиновники.

"Лідери також просуватимуть бачення світу, засноване на свободі та відкритості - не примусі, не агресії, не сферах впливу. Вони зміцнять наше співробітництво з економічних питань, кібер та квантових технологій, і, зокрема, викликів з боку Китаю", - додав посадовець.

Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах у віртуальному форматі і представить план дій для протидії Росії а тако запити на допомогу, необхідну його країні, повідомили представники США.

Байден проведе двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і зустрінеться в Мадриді з президентом Іспанії Педро Санчесом і королем Феліпе, повідомили чиновники.

Про двосторонню зустріч між Байденом і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, який блокує плани щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, не оголошувалось, але один із офіційних представників сказав, що Вашингтон впевнений, що турецькі занепокоєння будуть врегульовані і консенсус буде досягнуто.