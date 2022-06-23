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HIMARS вже в Україні - Резніков
Американські ракетні системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Посадовець висловив вдячність очільнику Пентагону Ллойду Остіну "за ці потужні інструменти!".
"Літо буде спектоним лдя російських окупантів і останнім для деяких із них", - написав Резніков у Twitter.
Як повідомляв Голос Америки, Україна цього місяця отримує чотири системи залпового вогню HIMARS. Також США провели навчання для українських військових із оперування такими системами. Ракетні системи також надає Велика Британія, про надання таких систем заявила Німеччина.
Американське видання CBSNews повідомило, з посиланням на інформацію від американських посадовців, що Білий дім може оголосити про нові поставки HIMARS вже в четвер. Також йдеться про додаткові поставки боєприпасів та гаубиць.
Кількість наданих США Україні систем залпового вогню HIMARS залежить від того, скільки таких систем Україна здатна ефективно застосувати в бою, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на безпековій конференції в американському аналітичному центрі CNAS у Вашингтоні раніше цього місяця.
"Один з ключових факторів того, як ми надаємо ці системи, це те, скільки можливо ефективно прийняти на полі бою. Це складні системи, які вимагають навчання, - сказав Салліван. - Ми провели навчання початкової команди українців, але зі збільшенням кількості систем, очевидно, потрібно збільшувати кількість навченого персоналу. Це відбуватиметься в наступні тижні і місяці".
Салліван припустив, що наступний пакет допомоги США Україні може включати більшу кількість таких систем.
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Лідери "Групи Семи" та НАТО посилять тиск на Росію і обговорять дії Китаю - посадовці США
ВАШИНГТОН, 22 червня (Reuters) – Лідери країн “Групи Cеми” та альянсу НАТО на самітах наступного тижня обговорять шляхи посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною в Україні а також підкреслять постійну стурбованість щодо дій Китаю, заявили високопосадовці США у середу.
Президент Джо Байден виїжджає в суботу, щоб зустрітися з іншими лідерами G7 на півдні Німеччини, перш ніж відправитися в Мадрид на саміт, де, як очікується, НАТО оголосить про плани розширення своїх сил у Східній Європі, а Вашингтон розробить кроки для зміцнення європейської безпеки.
Лідери Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії вперше приєднаються до саміту НАТО, щоб показати, що війна в Україні не зменшує увагу країн до Китаю, заявили чиновники.
Очікується, що лідери G7, зустрівшись у замку під Мюнхеном 26-28 червня, також розглянуть "примусові економічні практики" Китаю, які стали ще агресивнішими в останні роки, сказав один із чиновників.
"Війна Росії проти України активізувала наше партнерство в усьому світі, – сказав другий посадовець. - Це також показує, як питання України не відволікають нас від Китаю. Насправді, якраз навпаки".
Нова стратегічна концепція, яка буде схвалена лідерами НАТО на зустрічі в Мадриді 29-30 червня, стоссуватиметься не лише загрози з боку Росії, але і Китаю, сказав чиновник.
Німеччина, яка цього року очолює G7, також запросила Аргентину, Індію, Індонезію, Сенегал та Південну Африку взяти участь у окремих сесіях саміту.
“На саміті ми представимо конкретний набір пропозицій щодо посилення тиску на Росію та продемонструємо колективну підтримку України”, – сказав один із посадовців
Лідери G7 розпочнуть нову інфраструктурну ініціативу, спрямовану на те, щоб запропонувати країнам з низьким і середнім рівнем доходів високоякісні, прозорі інвестиційні альтернативи, заявили чиновники, на противагу китайському проекту «Один пояс, один шлях», який критикували за непрозорі контракти та обтяжливі умови позики.
“На саміті ми представимо конкретний набір пропозицій щодо посилення тиску на Росію та продемонструємо колективну підтримку України”, – сказав один із посадовців.
Вплив російської війни в Україні на різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування та ризики для країн із низьким і середнім рівнем доходу також будуть в центрі обговорення, сказали чиновники.
"Лідери також просуватимуть бачення світу, засноване на свободі та відкритості - не примусі, не агресії, не сферах впливу. Вони зміцнять наше співробітництво з економічних питань, кібер та квантових технологій, і, зокрема, викликів з боку Китаю", - додав посадовець.
Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах у віртуальному форматі і представить план дій для протидії Росії а тако запити на допомогу, необхідну його країні, повідомили представники США.
Байден проведе двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і зустрінеться в Мадриді з президентом Іспанії Педро Санчесом і королем Феліпе, повідомили чиновники.
Про двосторонню зустріч між Байденом і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, який блокує плани щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, не оголошувалось, але один із офіційних представників сказав, що Вашингтон впевнений, що турецькі занепокоєння будуть врегульовані і консенсус буде досягнуто.
ЄС може надати Україні статус кандидата на членство. У США нагадують про Грузію
Під час дводенного саміту, що розпочався в Брюсселі в четвер, лідери ЄС розглянуть надання статусу кандидата на членство для України, Молдови та Грузії.
В четвер Європарламент проголосував за надання статусу кандидата на членство для України та Молдови а також перспективи членства для Грузії з наданням статусу кандидата, коли країна виконає низку реформ. 17 червня надати Україні та Молдові статус кандидата рекомендувала Єврокомісія.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Європарламенту і сказала про "вітер змін" в Європі. "Своїми заявками Україна, Молдова та Грузія кажуть нам, що вони хочуть змін, хочуть більше демократії і свободи та потужніших реформ", - додала посадовиця
Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість у тому, що лідери ЄЄ проголосують за надання Україні такого статусу. Щоб набути членства, Україна має виконати низку реформ і Україна планує виконати необхідні рекомендації вже до кінця року, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У США сенатори привітали рішення Єврокомісії рекомендувати статус кандидата на членство для України та Молдови. У спільній заяві, керівники Гельсінської комісії, законодавці Бен Кардін, Стів Коен, Роджер Вікер та Джо Вілсон вказали: "Рекомендація Єврокомісії відзначає неухильні зусилля цих країн втілювати своє прагнення, навіть перед лицем безжалісної російської агресії".
Закондавці, однак закликали ЄС надати статус кандидата на членство також і Грузії, адже "грузинський народ впродовж десятиліть багато чим жертвував заради своєї європейської ідентичності, незважаючи на воєнні дії Росі і складнощі болючих реформ".
Єврокомісія рекомендувала Раді Європи надати Грузії "європейську перспективу, але повернутись і оцінити, як країна виконує низку умов, перед тим, як надати статус кандидата", заявила європарламентарям фон дер Ляєн.
Екс-прем'єр Фінляндії Стубб: "Україна вже перемогла, а з нею і Захід". Інтерв'ю
Екс-прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб не бачить ймовірності, що війна в Україні буде вирішена шляхом переговорів найближчим часом. Стубб, який брав участь у мирних переговорах у Грузії 2008-ого, вважає, що у цій війні ставки - вищі. “Ми - за точкою неповернення” - каже він.
Речі першої необхідності, пошук житла і медична допомога: як волонтери у Нью-Джерсі допомагають біженцям з України. Відео
Попри те, що частина українців, які вимушені були залишити власні домівки, вже потроху їдуть назад до своїх рідних міст, є і ті, кому повертатится нема куди. До Сполучених Штатів продовжують прибувати біженці із України.
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