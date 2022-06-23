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В ООН підтвердили майже 10,5 тис. випадків загибелі чи поранення цивільних через російську агресію
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4662 випадки загибелі, 5803 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії.
Серед загиблих – щонайменше 320 дітей, серед поранених – 479.
Це дані від 24 лютого до півночі 22 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».
Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь(Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна, Лисичанськ і Сєвєродонецьк (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб».
В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.
За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка у травні, тільки в цьому місті внаслідок дій російських військ загинули понад 20 тисяч цивільних.
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- Голос Америки
Держдеп звинуватив Росію у «брехні» щодо винуватців продовольчої кризи
Уряд Російської Федерації поширює «дезінформацію про катастрофічні наслідки своєї невиправданої війни, включаючи глобальну продовольчу безпеку», йдеться у заяві, поширеній Державним департаментом США у середу, 22 червня.
У документі, розміщеному на веб-сайті установи, наводяться приклади спроб російського уряду та підконтрольних йому ЗМІ перекласти провину за продовольчу кризу в країнах Близького Сходу та Африки на Україну та західні санкції.
Ця масштабна кампанія з дезінформації Кремля, повідомляє Держдеп, націлена на найбільш постраждалі регіони Близького Сходу та Африки; а її наративи посилюються «контрольованими Кремлем державними ЗМІ, такими як RT Arabic, RT en Francais, а також державними ЗМІ Китайської Народної Республіки (КНР)».
«Як і в минулих неправдивих наративах про біологічну зброю в Україні, провідні дипломати російського уряду та його посольства поширюють дезінформацію, часто зосереджуючи увагу на африканській та близькосхідній аудиторії», - йдеться у заяві.
Серед наведених прикладів - промова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Дня Африки 25 травня, в якій він «закликав африканських послів у Москві вимагати скасування "незаконних, антиросійських" санкцій, щоб посилити продовольчу безпеку» та виступ посла Росії в ООН Василя Небензі в Раді Безпеки ООН, під час якого він звинуватив Європу в «надмірній закупівлі та зберіганні» українського зерна та в обміні його на зброю з Україною.
Держдеп стверджує, що таким чином Кремль намагається приховати провину Росії та переконати лідерів країн, які постраждали через брак експорту українського продовольства, підтримати скасування санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на розв’язану нею війну в Україні.
Насправді, наголошує Держдеп, російська агресія спричинила катастрофічні наслідки для України, головного постачальника зерна в десятках країн Африки та Близького Сходу, порушила її економіку, що, як наслідок, загострило продовольчу кризу.
«Відсутність продовольчої безпеки зростала до вторгнення, і війна Путіна посилила цю тенденцію. Росія мінувала українські зернові поля, нападала на торгові судна в Чорному морі та блокувала українцям експорт власного зерна. Росія також грабує українське зерно заради власної вигоди, відповідно до достовірних повідомлень, краде зерно з українських складів», - наголосив Держдеп.
США відкинули звинувачення Росії щодо впливу санкцій на продовольчу безпеку. Навпаки, йдеться у повідомленні, США та партнери зробили кроки для уникнення продовольчої кризи – запроваджені у відповідь на російську агресію санкції місять «вилучення сільськогосподарської продукції і дозволяють здійснювати операції з експорту та реекспорту продовольства в Росію та з Росії, навіть із фізичними чи юридичними особами, які підпадають під санкції».
Також США виділили 2,6 мільярда доларів на продовольчу допомогу в світі, аби пом’якшити наслідки браку українського зерна на світовому ринку.
США наголосили, що російський уряд має припинити використовувати їжу в якості зброї і «дозволити Україні безпечно відвантажувати своє зерно, щоб можна було нагодувати мільйони голодуючих на Близькому Сході та в Африці».
У травні на міжнародному засіданні міністрів у США 90 країн підписали план дій для допомоги розв’язання продовольчої кризи, серед яких - співпраця з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими установами та гуманітарна допомога. Крім 2,8 млрд доларів на екстрену допомогу, в травні президент США Джо Байден також оголосив про додаткові 4,3 млрд гуманітарної допомоги. Для подолання дефіциту добрив, США спрямовують 500 млн доларів на збільшення внутрішнього виробництва добрив.
- Голос Америки
США оголосили кроки у відповідь на світову продовольчу кризу, яку посилила війна РФ проти України
Вторгнення Росії до України призвело до подальшої дестабілізації ринків продовольства та добрив. В п'ятницю міністри закордонних справ країн "Групи Семи", керівництво ООН та представники країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи, зберуться в Берліні на форумі "Єднаймося заради продовольчої стабільності".
Поки Путін продовжує війну в Україні, мільйони людей поза кордонами України страждатимуть від нестачі продовольства, а країни Близького сходу та Африки потерпатимуть найбільше. Про це напередодні заявив помічник держсекретаря США Рамін Тулуй, відповідаючи на питання преси щодо форуму.
Він заперечив заяви Росії про те, що система міжнародних санкцій, буцімто, заважає експорту пшениці та добрив і вказав, що США підтримують зусилля ООН із забезпечення експорту зерна з портів Одеси.
Метою форуму, що відбудеться з два дні до саміту "Групи Семи" є "зібрати не лише країни, що надають гроші, вирощують продукти харчування, але і ті, які потребують допомоги, дати їм можливсіть висловити ці потреби і взяти участь у напрацюванні рішень цієї надзвичайно важливої проблеми", зазначив американський посадовець.
В травні 90 країн на міжнародному засіданні міністрів у США підписали план дій в цій сфері. Також Німеччина оголосила ініціативу в травні з обміну інформацією щодо допомоги донорів та потреб країн.
Серед кроків, які США вживають для подолання кризи Тулуй назвав співпрацю з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими установами та гуманітарну допомогу. Він відзначив, що США виділили 2,8 млрд дол на екстрену продовольчу допомогу з часу початку війни проти України. В травні Байден оголосив про додаткові 4,3 млрд гуманітарної допомоги. Для подолання дефіциту добрив, США спрямовують 500 млн дол на збільшення внутрішнього виробництва добрив, вказав посадовець.
- Голос Америки
HIMARS вже в Україні - Резніков
Американські ракетні системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Посадовець висловив вдячність очільнику Пентагону Ллойду Остіну "за ці потужні інструменти!".
"Літо буде спектоним лдя російських окупантів і останнім для деяких із них", - написав Резніков у Twitter.
Як повідомляв Голос Америки, Україна цього місяця отримує чотири системи залпового вогню HIMARS. Також США провели навчання для українських військових із оперування такими системами. Ракетні системи також надає Велика Британія, про надання таких систем заявила Німеччина.
Американське видання CBSNews повідомило, з посиланням на інформацію від американських посадовців, що Білий дім може оголосити про нові поставки HIMARS вже в четвер. Також йдеться про додаткові поставки боєприпасів та гаубиць.
Кількість наданих США Україні систем залпового вогню HIMARS залежить від того, скільки таких систем Україна здатна ефективно застосувати в бою, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на безпековій конференції в американському аналітичному центрі CNAS у Вашингтоні раніше цього місяця.
"Один з ключових факторів того, як ми надаємо ці системи, це те, скільки можливо ефективно прийняти на полі бою. Це складні системи, які вимагають навчання, - сказав Салліван. - Ми провели навчання початкової команди українців, але зі збільшенням кількості систем, очевидно, потрібно збільшувати кількість навченого персоналу. Це відбуватиметься в наступні тижні і місяці".
Салліван припустив, що наступний пакет допомоги США Україні може включати більшу кількість таких систем.
Лідери "Групи Семи" та НАТО посилять тиск на Росію і обговорять дії Китаю - посадовці США
ВАШИНГТОН, 22 червня (Reuters) – Лідери країн “Групи Cеми” та альянсу НАТО на самітах наступного тижня обговорять шляхи посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною в Україні а також підкреслять постійну стурбованість щодо дій Китаю, заявили високопосадовці США у середу.
Президент Джо Байден виїжджає в суботу, щоб зустрітися з іншими лідерами G7 на півдні Німеччини, перш ніж відправитися в Мадрид на саміт, де, як очікується, НАТО оголосить про плани розширення своїх сил у Східній Європі, а Вашингтон розробить кроки для зміцнення європейської безпеки.
Лідери Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії вперше приєднаються до саміту НАТО, щоб показати, що війна в Україні не зменшує увагу країн до Китаю, заявили чиновники.
Очікується, що лідери G7, зустрівшись у замку під Мюнхеном 26-28 червня, також розглянуть "примусові економічні практики" Китаю, які стали ще агресивнішими в останні роки, сказав один із чиновників.
"Війна Росії проти України активізувала наше партнерство в усьому світі, – сказав другий посадовець. - Це також показує, як питання України не відволікають нас від Китаю. Насправді, якраз навпаки".
Нова стратегічна концепція, яка буде схвалена лідерами НАТО на зустрічі в Мадриді 29-30 червня, стоссуватиметься не лише загрози з боку Росії, але і Китаю, сказав чиновник.
Німеччина, яка цього року очолює G7, також запросила Аргентину, Індію, Індонезію, Сенегал та Південну Африку взяти участь у окремих сесіях саміту.
“На саміті ми представимо конкретний набір пропозицій щодо посилення тиску на Росію та продемонструємо колективну підтримку України”, – сказав один із посадовців
Лідери G7 розпочнуть нову інфраструктурну ініціативу, спрямовану на те, щоб запропонувати країнам з низьким і середнім рівнем доходів високоякісні, прозорі інвестиційні альтернативи, заявили чиновники, на противагу китайському проекту «Один пояс, один шлях», який критикували за непрозорі контракти та обтяжливі умови позики.
“На саміті ми представимо конкретний набір пропозицій щодо посилення тиску на Росію та продемонструємо колективну підтримку України”, – сказав один із посадовців.
Вплив російської війни в Україні на різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування та ризики для країн із низьким і середнім рівнем доходу також будуть в центрі обговорення, сказали чиновники.
"Лідери також просуватимуть бачення світу, засноване на свободі та відкритості - не примусі, не агресії, не сферах впливу. Вони зміцнять наше співробітництво з економічних питань, кібер та квантових технологій, і, зокрема, викликів з боку Китаю", - додав посадовець.
Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах у віртуальному форматі і представить план дій для протидії Росії а тако запити на допомогу, необхідну його країні, повідомили представники США.
Байден проведе двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і зустрінеться в Мадриді з президентом Іспанії Педро Санчесом і королем Феліпе, повідомили чиновники.
Про двосторонню зустріч між Байденом і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, який блокує плани щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, не оголошувалось, але один із офіційних представників сказав, що Вашингтон впевнений, що турецькі занепокоєння будуть врегульовані і консенсус буде досягнуто.
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