В ООН підтвердили майже 10,5 тис. випадків загибелі чи поранення цивільних через російську агресію

Уряд Російської Федерації поширює «дезінформацію про катастрофічні наслідки своєї невиправданої війни, включаючи глобальну продовольчу безпеку», йдеться у заяві, поширеній Державним департаментом США у середу, 22 червня.

У документі, розміщеному на веб-сайті установи, наводяться приклади спроб російського уряду та підконтрольних йому ЗМІ перекласти провину за продовольчу кризу в країнах Близького Сходу та Африки на Україну та західні санкції.

Ця масштабна кампанія з дезінформації Кремля, повідомляє Держдеп, націлена на найбільш постраждалі регіони Близького Сходу та Африки; а її наративи посилюються «контрольованими Кремлем державними ЗМІ, такими як RT Arabic, RT en Francais, а також державними ЗМІ Китайської Народної Республіки (КНР)».

«Як і в минулих неправдивих наративах про біологічну зброю в Україні, провідні дипломати російського уряду та його посольства поширюють дезінформацію, часто зосереджуючи увагу на африканській та близькосхідній аудиторії», - йдеться у заяві.

Серед наведених прикладів - промова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Дня Африки 25 травня, в якій він «закликав африканських послів у Москві вимагати скасування "незаконних, антиросійських" санкцій, щоб посилити продовольчу безпеку» та виступ посла Росії в ООН Василя Небензі в Раді Безпеки ООН, під час якого він звинуватив Європу в «надмірній закупівлі та зберіганні» українського зерна та в обміні його на зброю з Україною.

Держдеп стверджує, що таким чином Кремль намагається приховати провину Росії та переконати лідерів країн, які постраждали через брак експорту українського продовольства, підтримати скасування санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на розв’язану нею війну в Україні.

Насправді, наголошує Держдеп, російська агресія спричинила катастрофічні наслідки для України, головного постачальника зерна в десятках країн Африки та Близького Сходу, порушила її економіку, що, як наслідок, загострило продовольчу кризу.

«Відсутність продовольчої безпеки зростала до вторгнення, і війна Путіна посилила цю тенденцію. Росія мінувала українські зернові поля, нападала на торгові судна в Чорному морі та блокувала українцям експорт власного зерна. Росія також грабує українське зерно заради власної вигоди, відповідно до достовірних повідомлень, краде зерно з українських складів», - наголосив Держдеп.

США відкинули звинувачення Росії щодо впливу санкцій на продовольчу безпеку. Навпаки, йдеться у повідомленні, США та партнери зробили кроки для уникнення продовольчої кризи – запроваджені у відповідь на російську агресію санкції місять «вилучення сільськогосподарської продукції і дозволяють здійснювати операції з експорту та реекспорту продовольства в Росію та з Росії, навіть із фізичними чи юридичними особами, які підпадають під санкції».

Також США виділили 2,6 мільярда доларів на продовольчу допомогу в світі, аби пом’якшити наслідки браку українського зерна на світовому ринку.

США наголосили, що російський уряд має припинити використовувати їжу в якості зброї і «дозволити Україні безпечно відвантажувати своє зерно, щоб можна було нагодувати мільйони голодуючих на Близькому Сході та в Африці».

У травні на міжнародному засіданні міністрів у США 90 країн підписали план дій для допомоги розв’язання продовольчої кризи, серед яких - співпраця з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими установами та гуманітарна допомога. Крім 2,8 млрд доларів на екстрену допомогу, в травні президент США Джо Байден також оголосив про додаткові 4,3 млрд гуманітарної допомоги. Для подолання дефіциту добрив, США спрямовують 500 млн доларів на збільшення внутрішнього виробництва добрив.