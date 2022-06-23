Суд у США скасував обмеження на носіння зброї в Нью-Йорку

Верховний суд у четвер скасував закон Нью-Йорка щодо обмеження носіння зброї, що стало важливим рішенням в сфері обігу зброї у США.

Очікується, що рішення суддів дозволить більшій кількості людей легально носити зброю на вулицях найбільших міст країни, включаючи Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Бостон а також в інших місцях. Близько чверті населення США проживає в штатах, які, як очікується, підпадуть під це рішення, яке стало першим серйозним рішенням Верховного суду щодо використання зброї за більше ніж десятиліття.

Рішення прийнято на тлі активної праці американсього Конгресу над законодавством про обіг зброї, після нещодавніх масових стрілянин у Техасі, Нью-Йорку та Каліфорнії.

Суддя Кларенс Томас написав думку більшості суддів, що Конституція захищає «право людини носити пістолет поза домом для самооборони».

У своєму рішенні судді скасували закон Нью-Йорка, який вимагає від людей доводити особливу потребу в носінні зброї, щоб отримати дозвіл на її носіння в громадських місцях. Судді заявили, що ця вимога порушує право на «зберігання та носіння зброї», закріпленому в Другій поправці до Конституції США.

Каліфорнія, Гаваї, Меріленд, Массачусетс, Нью-Джерсі та Род-Айленд мають подібні закони, які можуть бути оскаржені в результаті рішення. Адміністрація Байдена раніше закликала суддів підтримати закон Нью-Йорка.

Прихильники закону Нью-Йорка стверджували, що його скасування зрештою призведе до збільшення кількості зброї на вулицях і підвищення рівня злочинів.

На більшості території США, власники зброї без перешкод легально носять зброю в громадських місцях. Але в Нью-Йорку та кількох штатах є обмеження. Закон Нью-Йорка, який діє з 1913 року, твердить, що для того, щоб приховано носити пістолет у громадських місцях, особа має отримати дозвіл і довести «належну причину», конкретну потребу носити зброю.

Держава видає загальні дозволи, за якими особа може носити зброю будь-де, і обмежені дозволи, які дозволяють особі носити зброю, але лише для певних цілей, таких як полювання та стрільба по цілях, тощо.

Востаннє Верховний суд ухвалив важливе рішення щодо зброї в 2010 році. У цьому рішенні та постанові від 2008 року судді встановили загальнонаціональне право зберігати зброю вдома для самооборони. Питання суду цього разу стосувалося того, щоб поширити це право за межі будинку.

Раніше суд визнавав обґрунтованість обмеження на носіння зброї у первних місцях, таких як урядові будівлі та школи. Те ж саме йдеться про заборону носіння зброї злочинцям і психічно хворим.

Проти закону Нью-Йорка позов подала Асоціація рушниць та пістолетів Нью-Йорка, яка називає себе найдавнішою в країні організацією захисту права носити вогнепальну зброю. До скарги приєдналось і двоє чоловіків, які прагнуть без обмежень носити зброю за межами своїх будинків.

Рішення суду не повністю відповідає громадській думці. Близько половини виборців на президентських виборах 2020 року заявили, що закони щодо обігу зброї в США мають бути більш суворими, згідно з широким опитуванням виборців AP VoteCast. Третина опитаних стверджує, що закони мають залишатися такими, якими вони є, тоді як лише приблизно 1 з 10 законів щодо зброї мають бути менш суворими.

Близько 8 з 10 виборців від Демократичної партії заявили, що закони щодо зброї мають бути більш суворими, показав VoteCast. Серед виборців-республіканців приблизно половина висловились проти змін у законодавстві.