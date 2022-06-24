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«Лікарі без кордонів»: 70% травм цивільні українці отримали внаслідок обстрілів і бомбардувань
ЛЬВІВ ‒ Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів», починаючи з 31 березня, перевезла медичним потягом і надала медичну допомогу близько 700 цивільним українцям, які були поранені внаслідок ворожих обстрілів, бомбардувань та діяльності російських диверсійних груп на території України.
Лікарі евакуювали постраждалих із Сходу України у безпечніші регіони.
Рани пацієнтів і їхні історії, наголошують «Лікарі без кордонів», свідчать про жахливі страждання цивільних людей у війні Росії проти України.
30-річна пацієнтка М. розповіла, як їй вдалося виїхати з окупованого Маріуполя. Вона і її чоловік були евакуйовані медичним потягом «Лікарі без кордонів».
У багатоквартирному будинку, де мешкало подружжя, стався вибух . Тому жінка і чоловік, який працював у поліції, переїхали до батьків у приватний будинок. Там прожили кілька тижнів. Однак у місті почались розмови про «зачистки» Росією українських ветеранів війни і працівників поліції. Подружжя вирішило виїхати з Маріуполя.
Ноги лежали окремо від верхньої частини тілапацієнтка потяга
«Майже тиждень ми вибирались із Маріуполя. Залишити лівобережний район було важко, уцілів один міст. В автомобілі нас було п’ятеро – мій чоловік, син, сестра мого чоловіка, її трирічна дочка і я. Батьки залишились. Просто забракло місця. На вікнах машини причепили напис «Тут діти». Старий одяг використовували як білий прапор. Коли доїхали до центру, почули вибухи, побачили чоловіка, який лежав на землі. Його ноги лежали окремо від верхньої частини тіла. Він благав про допомогу. Почалася стрілянина, цілилися у вікна нашої машини. Мій чоловік кричав, що треба пригнутися. Машина врізалася у щось металеве і зупинилась. Тоді почалось найжахливіше.
Я побачила, що чоловік у крові. Лівий бік голови ‒повністю. Він був живий, але мав пошкоджене око. Стрілянина припинилась, я почала кричати, що чоловік вмирає. Ми дістались до єдиної лікарні у місті. Там була операційна, але не було електропостачання і провести операцію не змогли, просто зшили верхню повіку з нижньою. Це все, що лікарі могли зробити. Вранці ми побачили автобуси перед лікарнею, які їхали на Володарське. Ми поїхали, але там не було лікарів. Провели у місцевій школі два дні і місцевий мешканець за гроші відвіз нас у місто поблизу. Він висадив нас біля місцевої лікарні. На рентгенівському знімку було видно, що в оці чоловіка є осколки скла. Стан чоловіка погіршився. Операцію провести було неможливо. Ми п’ять днів провели у церкві, нам дали їжу. Вперше за півтора місяці ми мали гарячу воду. 1 квітня поїхали далі. Колеги відвезли мого чоловіка у лікарню в Дніпрі. Його прооперували і, за словами лікарів, йому дуже пощастило, бо тиждень після травми інфекція не поширилася на мозок. Чекає ще одна операція і протезування ока», ‒ каже жінка.
Лікарі медичного потяга щодня чують жахливі історії від пацієнтів про те, як російські війська обстрілювали цивільних людей під час евакуації, спробі покинути зони бойових дій. Під час невибіркових бомбардувань і обстрілів гинули або ж отримували поранення люди у житлових кварталах. До осіб похилого віку було жорстоке ставлення з боку ворога, який зумисно стріляв у немічних людей.
11% пацієнтів ‒ неповнолітні
Понад 40% пацієнтів із пораненнями, яких евакували медичним потягом, люди похилого віку і діти. Переважно у них вибухові травми, травматичні ампутації, осколкові і вогнепальні поранення. За даними «Лікарів без кордону», це свідчить, що цивільне населення не є захищеним у цій війні, а це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права.
11 % пацієнтів, які отримали травми через війну, неповнолітні особи. Понад 70% травм люди отримали внаслідок вибухів, 20% – через осколки або постріли. Понад 10 відсотків пацієнтів втратили одну або кілька кінцівок. Найменшому з евакуйованих пацієнтів було шість років.
Ми бачили багато ампутаційАльбіна Жаркова
«Ми бачили багато ампутацій, травматичних ампутацій, багато осколкових поранень черевної порожнини, грудної клітки, черепно-мозкових травм. Деякі множинні ушкодження м’яких тканин, сильні опіки, які можуть наслідком вибухової травми. Ми бачили все. Кульові травми», ‒ говорить лікарка Міжнародної гуманітарної місії Альбіна Жаркова.
Медичний потяг розроблений спеціально, з огляду війни в Україні. Адже доводиться транспортувати людей у різних станах.
В Україні невибіркові напади на цивільнихБертран Драге
«Організація «Лікарі без кордонів» закликає всі озброєні групи поважати міжнародне гуманітарне право і виконувати свої зобов’язання щодо захисту цивільного населення та інфраструктури, дозволяти людям переміщатися у безпечне місце, а також забезпечити безпечну та своєчасну евакуацію хворих і поранених. Ми закликаємо забезпечити гуманітарний доступ, щоб мати можливість надавати допомогу людям, де б вони не були. В Україні ми, як мінімум, спостерігаємо невибіркові напади на цивільних», ‒ каже Бертран Драге, президент брюссельського відділення організації «Лікарі без кордонів».
Медичний потяг приймає пацієнтів із лікарень, розташованих поблизу лінії фронту на Сході країни і везе людей у медичні заклади в безпечніші регіони. Цей потяг функціонує у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та «Укрзалізницею».
У працівників гуманітарної місії немає можливості дістатись до місць безпосередніх бойових дій, звідки найбільше прибуває поранених. Тому таких пацієнтів перевозять у лікарні більших міст, а звідти вже організовано забирають «Лікарі без кордонів». Чимало постраждалих самостійно намагаються вибратися з небезпечних міст і сіл.
У львівських шпиталях продовжують лікування десятки поранених українців, яких евакуювали медичним потягом. За час війни чимало тих, хто потребував протезування, відправлені за кордон. 23 червня у США поїхала Наталя з 11-річними двійнятами. Вони потрапили у квітні під російський ракетний обстріл на вокзалі у Краматорську. Внаслідок цього жінка втратила одну кінцівку, донька – обидві. Син не був поранений, весь час перебування у шпиталі доглядав за мамою і сестричкою. У США Наталя і її донька пройдуть протезування і реабілітацію.
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Пентагон: HIMARS допоможуть ЗСУ під Сєвєродонецьком
Відхід українських військ з Сєверодонецька створить "кращі позиції" для оборони військ, заявив посадовець Пентагону під час брифінгу в п'ятницю, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін. Посадовець назвав відхід "професійним технічним відходом з метою консолідувати сили на позиціях, кращих для захисту" від російських сил.
Посадовець додав - ракетні системи HIMARS, які надійшли до України цього тижня, стануть українським військовим в обороні. Перша партія з чотирьох систем HIMARS вже в Україні, як і команда український війскових, яка пройшла навчання з управління та ремонту установок. Друга партія HIMARS, говорить посадовець, буде готовою для розміщення в Україні в липні.
Не лише США надають артилерійські системи Україні. Відповідна зброя надходить з Також, Німеччина, Британії, Словаччини та Польщі, додав американський посадовець.
В українському Міністерстві оборони відмовились коментувати можливий вихід українських сил з Сєвєродонецька. Під час брифінгу в п'ятницю, представник Міноборони закликав зосередитись "на інформації, яку подає Генеральний штаб і Міноборони України".
Джон Кірбі: «Ми хочемо, щоб територіальна цілісність України повністю відновилася». Інтерв'ю
Джон Кірбі, колишній речник Пентагону, а тепер координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США розповів в інтерв'ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко, що Сполучені Штати "прагнуть забезпечити, щоб Україна могла продовжити захищати себе та свій суверенітет".
Юлія Ярмоленко: Американські системи HIMARS сьогодні [23 червня] прибули до України. Який вплив, за вашими очікуваннями, вони матимуть на полі бою?
Джон Кірбі: Найбільша різниця систем HIMARS – ракетних систем високої мобільності – це відстань, радіус, вони дають українцям перевагу бути на більш дальній відстані від російський військ, поки вони продовжують вести боротьбу кожного дня на більш концентрованій нині території.
Ю.Я.: Сполучені Штати надають Україні безпрецедентну військову допомогу. Але все ж, є голоси, як у Києві, так і у Вашингтоні, які кажуть, що допомоги не достатньо, що надходить вона не досить швидко. Чи відчуває адміністрація, що надає Україні достатньо зброї – великої і малої – аби справді вона мала вплив на полі бою просто зараз?
Д.К.: Ці системи вже змінюють ситуацію на полі бою, навіть сьогодні. І це вам скажуть самі українці. І йдеться не лише про великі системи. Це і стрілецька зброя та боєприпаси, які вони використовують буквально щодня у цій битві з росіянами. І вони відіграють роль. І ми, очевидно, є найбільшим донором безпекової допомоги Україні з-поміж усіх інших країн світу. Ми вже виділили понад 6 мільярдів, насправді майже 7 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації Байдена, і майже 6 мільярдів з початку вторгнення. Надходить багато оснащення, і президент дав чітко зрозуміти, що ми будемо продовжувати надавати цю допомогу і надалі.
Ю.Я.: Чи варто очікувати, що найближчим часом ще більше систем HIMARS буде надіслано в Україну? Який максимум систем HIMARS/ MLRS США можуть надати, якщо зважати на їхні запаси?
Д.К.: Я думаю, ви побачите нові поставки таких систем як HIMARS у майбутніх траншах. Це дуже ймовірно. Не хочу забігати наперед конкретних оголошень [через кілька годин після інтерв’ю США оголосили новий пакет допомоги Україні], але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, наскільки це можливо. Я вам скажу, це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі.
Ю.Я.: Джоне, чи можете ви прояснити, з якою метою адміністрація надає Україні зброю: аби вони могли захиститися, чи завдати поразки росіянам, виштовхнути їх за кордони, і врешті виграти війну?
Насправді, Путін має закінчити цю війну, але пан Зеленський може визначити, як виглядатиме перемога.
Д.К.: Ми справді зосереджені на тому, щоб Україна могла продовжувати захищати себе та свій суверенітет, свій народ, свою територіальну цілісність. І, очевидно, боротьбу ведуть українці. Лише вони визначають, які операції вони будуть проводити, це їхнє право. І оснащення, яке вони отримують зі Сполучених Штатів, тепер їхнє. Це українська власність, і вони вирішують, як вони її використовувати. Безумовно, ми хочемо, щоб суверенітет України повністю поважали, ми хочемо, щоб територіальна цілісність України повністю відновилася. Насправді, Путін має закінчити цю війну, але пан Зеленський може визначити, як виглядатиме перемога.
Ю.Я.: І якщо українці вирішать, що вони хочуть перемогти, виштовхнувши росіян на позиції 23 лютого, ви підтримаєте це, і використання ними наданої зброї для контрнаступів?
Д.К.: Українці вже проводять контрнаступ у власній країні. Подивіться, що вони роблять на півдні, подивіться на Харків на півночі, де росіяни майже повністю оточили місто, а українці їх відштовхують, відштовхують до кордону. Пан Зеленський є головнокомандувачем своїх збройних сил. Ми поважаємо те, що він має право визначати, як він збирається використовувати ці сили, і як він збирається визначати перемогу. Наша робота полягає в тому, щоб у нього були доступні інструменти, щоб зробити це найбільш ефективним способом.
Ю.Я.: Чи готується адміністрація до того, що це буде затяжна війна? Ми вже чуємо такі думки, до прикладу, від генсека НАТО Столтенберга. Які очікування американської сторони?
Д.К.: Коли Путін вирішив зосередитися на Донбасі, американські посадовці майже одразу почали говорити, що боротьба може затягнутися на тривалий час. Треба пам’ятати, що це частина України, за яку українці та росіяни ведуть боротьбу із 2014-ого року. Ми схильні вважати 24 лютого переломним моментом, і так і було, але українські солдати гинули, воювали і помирали за свою країну ще роки до цього. Отже, це частина країни, яку обидві армії добре знають, і обидві там окопуються. Росіяни досягають певного невеликого прогресу, але він не є послідовним. Українці дають відсіч. І це, безумовно, може вилитися у тривалий конфлікт.
Ю.Я.: 9 липня буде 60 днів від моменту, коли президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Коли адміністрація планує зробити цей механізм частиною програми військової допомоги для України? Чи зброя, яку США будуть надсилати за цією програмою, відрізнятиметься від того, що Вашингтон дає українцям нині?
Д.К.: Ми, безумовно, вітаємо підтримку Конгресу, і ці додаткові повноваження, надані урядові, щоб допомоги Україні захистити себе. Ми досі працюємо над цим конкретним актом, і тим, які потужності він може допомогти нам передати Україні. Тим часом ми продовжуємо надавати багато матеріалів через повноваження на використання устаткування із наших власних запасів. Ми маємо таку можливість, президент без зволікань її використовує, і ви побачите, що цей потік буде лише продовжуватися. Буквально кілька тижнів тому Конгрес схвалив додатковий запит на 40 мільярдів доларів – не вся сума іде на безпекову допомогу, але велика її частина. І ми також маємо повноваження через Ініціативу безпекової допомоги Україні, і ми їх використовували лише минулого тижня. Це працює так: Міністерство оборони може укласти контракт на предмети, які надходять безпосередньо в Україну. Тож у нас є цілий набір інструментів, і ми відкриті до використання їх усіх.
Ю.Я.: Були повідомлення про те, що американська розвідка має менше інформації, ніж хотіла б мати про українські військові операції, про людські і технічні втрати. Чи вважає Адміністрація це проблемою у контексті надання військової допомоги Україні?
Я б лише сказав, що наші відносини зі Збройними Силами України дуже і дуже міцні. І ми розмовляємо з ними майже кожен день, на різних рівнях, аж до міністра оборони і голови Об’єднаного комітету начальників штабів – і починаючи від робочих рівнів, від військового до військового.
Д.К.: Я б не хотів в інтерв’ю обговорювати питання розвідки. Я б лише сказав, що наші відносини зі Збройними Силами України дуже і дуже міцні. І ми розмовляємо з ними майже кожен день, на різних рівнях, аж до міністра оборони і голови Об’єднаного комітету начальників штабів – і починаючи від робочих рівнів, від військового до військового. Мета цих розмов – допомогти нам краще зрозуміти, що потрібно Україні у боротьбі. Однією з речей, про які ми ще не згадали, коли говорили про допомогу, і про те, скільки вони отримують, і як швидко, – ми передаємо її партіями – саме для того, щоб вони отримували ту допомогу корисну у для боротьби, яку вони ведуть саме на ту мить. І українці були дуже чесні та відкриті з нами щодо боїв, які вони ведуть, і того, що їм потрібно. І вони були чесними з рештою світу. Тому ці розмови триватимуть. І це дійсно важливо.
Ю.Я.: Я, все ж, маю перепитати. Ми чули від міністра Остіна і держсеркетаря Блінкена, що вони хочуть, аби Україна перемогла. Чи досі це позиція адміністрації?
Д.К.: Звісно, ми хочемо, аби Україна досягнула успіху як на полі бою, так і за столом переговорів – якщо, і коли до цього дійде. Наразі ми, очевидно, не на цьому етапі. Але ми переконані, що лише президент Зеленський має визначити, що означатиме перемога. Це його країна. Він – головнокомандувач, і ми його поважаємо. На відміну від росіян, ми поважаємо рішення українців, які обрали його президентом. І ми поважаємо його лідерство і обов'язок.
Слов’янські кафедри в західних університетах – переважно російські. Це потрібно змінити – Плохій про деколонізацію досліджень
Упродовж століть, коли йшлося про Східну Європу, створювався образ Європи, яка була не зовсім Європою, була «недоєвропою», Європою другого ешелону, «Європою кандидатів, а не членів», каже відомий українсько-американський історик, гарвардський професор Сергій Плохій. Але кордони Східної Європи змінюються швидше, ніж середовище західних університетів, в яких і надалі Слов’янські дослідження представлені переважно російськими, а на вивчення Польщі, Чехії, чи навіть України, не залишається ресурсів. Нинішня ситуація, що виникла після нападу Росії на Україну дає унікальний шанс змінити акценти, переконаний учений.
Після того, як більшість країн традиційної Східної Європи увійшли до ЄС, вони перестали бути «європейцями другого сорту», стали сприйматися як частина «справжнього» європейського простору, каже історик під час конференції у четвер, 23 червня. В цей же день лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.
Виступаючи на одному зі семінарів, присвяченому питанню Деколонізації Східної Європи, організованому Українським товариством Кембриджського університету, Сергій Плохій наголосив, що сам термін з’явився у міжвоєнний період і замінив собою термін, який використовували німецькі геостратеги – Mitteleuropa, і який означав країни, що не мали за собою історії незалежного існування як держав, бо створилися на уламках трьох імперій – Австрійської, Російської та Турецької
«Такою була ситуація до розпаду східного табору та СРСР, коли країни, що були в тіні імперій, стали набирати самостійної ваги, частина з них увійшли до Європейського Союзу, а сам термін посунувся далі на схід», – пояснює історик, який спеціалізується на цьому регіоні.
Слов’янські кафедри насправді є переважно російськими
Парадоксально, але в той час, "як керівництво Росії намагається стерти Україну з мапи світу", ця ж сама війна, за словами Сергія Плохія, створила умови для фахівців з історії України, показати її місце на світовій мапі.
Нині нові історичні обставини – війна, яку розпочала Росія проти України, створюють можливість для фахівців з історії Східної Європи розповісти про предмет своїх досліджень якомога ширшій аудиторії. Парадоксально, але в той час, "як керівництво Росії намагається стерти Україну з мапи світу", ця ж сама війна, за словами Сергія Плохія, створила умови для фахівців з історії України, показати її місце на світовій мапі.
При цьому, каже історик, треба усвідомлювати, що така увага до України не триватиме довго, тому потрібно використати цей час максимально, щоб присутність українського питання в західних дослідженнях Східної Європи розширилася і закріпилася. Зокрема, Гарвардський інститут українських досліджень, яким керує професор Плохій, намагається привабити більше уваги до України і за рахунок використання нових технологій. Сергій Плохій наводить приклад проекту Мапа, що подає історичні дані про Україну, накладаючи їх на мапи різних часів, надаючи можливість наочно побачити дані про різні історичні періоди, про мову, релігію, соціологію різних регіонів України.
Чи вдасться збільшити вагу академічних українських досліджень, залежатиме від того, чи отримають дослідники більше фінансування та чи більше студентів оберуть цей фах. Адже досі фінансування українських досліджень у західних університетах залежить в основному від приватних пожертв, на відміну, наприклад, від російських досліджень.
«Зміни, які відбулися після розвалу Радянського Союзу, призвели до скорочення програм слов’янських студій, які існували у післявоєнний період. І в більшості випадків відділи, що називалися Слов’янськими і включали чеські, польські, чи навіть українські дослідження, насправді займалися лише російськими дослідженнями. Нині дуже мало університетів мають Слов’янські кафедри, де викладаються якісь інші мови, ніж російська, чи вивчаються якісь інші предмети, ніж російські», – пояснює Сергій Плохій.
Слов’янські факультети потрібно «деколонізувати» і повернути їм іхнє первісне значення», каже дослідник.
Ця ситуація, на його думку, давно вимагає змін і до них мають долучитися не лише приватні донори, а і самі університети, які мали б спрямувати більше коштів у вивчення українських та інших слов’янських предметів.
«В американських університетах на це ще матимуть вплив студенти, які платять за своє навчання, а в Європі, де університети мають державне фіансування, наприклад, у Німеччині, це має бути відповідальність уряду. Але так, чи інакше, Слов’янські факультети потрібно «деколонізувати» і повернути їм іхнє первісне значення», – каже дослідник.
Україна «не може собі дозволити не вивчати Росію»
Говорячи про деколонізацію українських досліджень, Сергій Плохій каже, щодавно на часі подивитися на історію Росії українськими очима, і перш за все це мали б зробити не українські дослідники за кордоном, а ті, що працюють в самій Україні.
Він каже, що стежить за дискусіями про вивчення російської мови, літератури, історії, які відбуваються в Україні на тлі російської агресії, і на його думку, «Україна не може собі дозволити не мати досліджень такої країни, як Росія». Але ці дослідження, каже Плохій, мають базуватися на українському погляді на російську історію, на історію Російської імперії.
Голос Америки висвітлює думки західних істориків та мислителів стосовно війни Росії проти України. Інтерв'ю з Кирилом Говоруном про роль РПЦ в розпалюванні війни в Україні, майбутнє «депутінізації» свідомості росіян дивіться тут. Дивіться Енн Епплабаум: Чому Путін, як колись Сталін, так боїться України (тут). А також - інтерв’ю з істориком Норманом Наймарком про те, чому важливо визнати злочини росіян в Україні геноцидом, з дослідником російської пропаганди Пітером Померанцевим, журналістом Себастьяном Юнгером, про три причини ймовірної перемоги України, та фінансистом Білом Браудером, який, зокрема говорив про перспективи використання заморожених російських активів для відбудови України та компенсацій постраждалим.
- Голос Америки
США оприлюднили розвіддані про знищення Росією елеваторів в Україні
У США розсекретили дані щодо атак російських сил на українські зернові термінали, включаючи напад на термінал "Ніка-Терра" в Миколаєві.
Другий за величиною зерновий термінал в Україні зазнав значних руйнувань під чаc нападу на початку червня. Зруйновано три елеватори а також навантажувальні механізми, видно із зображень, вказують ЗМІ.
"Світ мусить притягнути Росію до відповідальності за дії, що шкодять світовій продовольчій безпеці", - написав речник Держдепу США Нед Прайс у Twitter.
США також розсекретили інформацію, що свідчить про замінування Росією регіонів Чорного моря, щоб заблокувати порти Одеси та Очакова. Також, щоб перешкодити вивозу зерна, російські сили замінували ділянки Дніпра, свідчать дані розвідки, повідомляє The Guardian.
Росія заперечує мінування Чорного моря і покладає провину за це на Україну. Також Росія заявляє, що це західні санкції, а не блокування, обмежують експорт. Ці твердження неодноразово спростовували в Україні та США.
В п'ятницю міністри закордонних справ країн "Групи Семи", керівництво ООН та представники країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи, беруть участь у форумі "Єднаймося заради продовольчої стабільності" в Берліні.
Поки Путін продовжує війну в Україні, мільйони людей поза кордонами України страждатимуть від нестачі продовольства, а країни Близького сходу та Африки потерпатимуть найбільше. Про це заявив помічник держсекретаря США Рамін Тулуй, відповідаючи на питання преси щодо форуму в середу.
Німецька міністр закордонних справ Анналена Бербок перед відкриттям форуму в п'ятницю заявила, що перешкоджаючи вивезенню зерна з України, Росія "взяла в заручники цілий світ".
У форумі беруть участь 50 делегацій. Метою зустрічі, що відбувається з два дні до саміту "Групи Семи" є "зібрати не лише країни, що надають гроші, вирощують продукти харчування, але і ті, які потребують допомоги, дати їм можливсіть висловити ці потреби і взяти участь у напрацюванні рішень цієї надзвичайно важливої проблеми", зазначив Тулуй.
В травні 90 країн на міжнародному засіданні міністрів у США підписали план дій в цій сфері. Також Німеччина оголосила ініціативу в травні з обміну інформацією щодо допомоги донорів та потреб країн.
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