Збитки російських авіакомпаній через війну перевищили спричинені пандемією COVID-19 – доповідь

Polygraph.info - ініціатива Голосу Америки з перевірки фактів

На нещодавньому Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Росії Володимир Путін намагався виправдати свою війну в Україні, виступаючи проти Заходу.

Небагато західних держав приєдналися до події, що зробило участь Китаю більш помітною. Президент Китаю Сі Цзіньпін виступив на форумі віртуально 18 червня, наголосивши на непохитній підтримці Пекіна Москві. Висвітлення звернення в китайських ЗМІ показало більше суперечливих оцінок наслідків російського вторгнення.

16 червня віце-прем’єр-міністр Росії Вікторія Абрамченко прокоментувала глобальну продовольчу кризу, яку загострила війна в Україні.

Абрамченко сказала, що пандемія COVID-19 спричинила потрясіння на світовому продовольчому ринку, і заявила, що масштабні санкції, введені проти Росії через її вторгнення в Україну, погіршили ситуацію.

На додаток до низки факторів, спричинених пандемією [COVID-19], існують додаткові фактори ризику, пов’язані з повітряною та морською блокадою [Росії]», – цитує Абрамченко китайська державна CGTN.

"Це означає, що ми не можемо постачати їжу по всьому світу в країни, які її вкрай потребують. Або ми все ще можемо доставити її, але лише за вдвічі дорожчою ціною", - додала вона.

CGTN підсумувала коментарі Абрамченка таким заголовком: "Західні санкції проти Росії погіршують глобальну продовольчу кризу: віце-прем'єр Росії".

Це неправда. Фактично, дані свідчать про те, що Росія створює продовольчу кризу, прагнучи зняти санкції. Хоча блокування вивезення продуктів харчування з Росії немає, Росія блокує експорт українського зерна і, за повідомленнями, краде його.

Росія та Україна не є найбільшими у світі виробниками пшениці, але на них припадає приблизно 20% та 10% її експорту відповідно. Експерти стверджують, що перебої в цих країнах вплинуть на глобальне постачання продовольства, а Росія робить багато, щоб перешкодити експорту українського зерна.

У травні виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі попередив - блокування російською стороною чорноморських портів України загрожує мільйонам життів у всьому світі.

"Дійсно, блокування цих портів в Одеській області буде оголошенням війни глобальній продовольчій безпеці, - сказав Бізлі. - І це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції по всьому світу”.

Жозеп Боррель, головний дипломат Європейського Союзу, заявив, що Росія винна у глобальній продовольчій кризі, а не санкції ЄС.

"Росія блокує український експорт, - цитує Борреля ABC News. - Не ми, а Росія руйнує порти, знищує запаси продовольства, руйнує транспортну інфраструктуру”.

Боррель сказав, що блокада Росією приблизно 25 мільйонів метричних тонн зерна, що знаходиться в українських портах, є "свідомою спробою (Росії) створити голод у світі". Він відкинув спроби Москви прив’язати продовольчу кризу до Заходу як «пропаганду».

Високі російські чиновники неправдиво стверджували, що вторгнення в Україну та морська блокада українських портів і експорт зерна не мають «нічого спільного з продовольчою кризою», як повідомляє Polygraph.info та інші.

Посол США Джим О'Браєн, голова Управління координації санкцій, також відкинув як «оманливі» твердження про те, що санкції США нібито завдають шкоди експорту продовольства.

"США не мають санкцій проти російських продуктів харчування та добрив, - сказав О'Браєн "Голосу Америки". - Росія порушила один із найпродуктивніших способів отримання зерна країнами. Раніше Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно у південні країни. А тепер це довелося припинити; у березні та квітні поставки значно скоротились".

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс звинуватила Путіна у використанні голоду й нестачі їжі як зброї, щоб зняти санкції.

Інші аналітики поділяють думку, що Москва навмисно створює продовольчу кризу.

Виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, головний редактор Russia Today Маргарита Симонян, схоже, підтримала ідею про те, що глобальний голод допоможе Росії вийти з-під санкцій:

"На основі ідеї "люди хочуть їсти", ви знаєте, є дуже цинічний жарт, який з'явився в Москві, навіть не жарт, а просто крик. Я чула його кілька разів. Це так: «Вся наша надія на голод». Ось що це означає.

Це означає, що зараз почнеться голод, і вони схаменуться, знімуть санкції та подружаться з нами, бо зрозуміють, що з нами неможливо не дружити."

Коментар Симонян, провідної кремлівської пропагандистки, можна було б сприймати як просто риторику. Але окрім блокування українських портів, російські збройні сили націлили удари на ферми, сільськогосподарське обладнання та зерносховища в Україні.

Після того, як Росія знищила великий термінал для зберігання зерна в південному портовому місті Миколаєві на початку цього місяця, Боррель розкритикував спроби Москви перекласти провину на санкції:

"Ще один російський ракетний удар сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, в Миколаєві", - написав Боррель у Twitter.

"У світлі таких повідомлень дезінформація, що поширюється Путіним, щоб відкинути вину, стає все більш цинічною."

Супутникові знімки підтвердили попередні повідомлення про те, що Росія вкрала українське зерно та відправила його союзнику в Сирію.

Сполучені Штати стверджують, що є докази, що Росія прагне продавати награбовану пшеницю постраждалим від посухи країнам Африки, повідомляє The New York Times.

Санкції проти Росії не включають блокаду поставок зерна, яке Росія може вільно перевозити морем. За декількома винятками, санкції, запроваджені Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими союзниками, не стосуються продуктів харчування, добрив і насіння.

Європейський Союз запровадив санкції на імпорт морепродуктів і лікерів (наприклад, ікри, горілки), а також деяких добрив з Росії.

Усе це не означає, що торгівля іншими товарами з Росії не постраждала.

Наприклад, хоча винятки дозволяють експортувати багато добрив з Росії, Bloomberg повідомляє що "багато перевізників вантажів, банків і страховиків" уникали торгівлі, побоюючись, що вони можуть "ненавмисно порушити правила". Це призвело до падіння експорту російських добрив цього року на 24%.

У результаті, як повідомляє Bloomberg, уряд США заохочує «сільськогосподарські та судноплавні компанії купувати та перевозити більше російських добрив».

Усе-таки подібні ускладнення є наслідками російської незаконної війни і не порівнюються з прямими атаками Росії на українське виробництво та експорт продуктів харчування.

На засіданні Ради Безпеки ООН 6 червня президент Європейської ради Шарль Мішель звернувся до посла Росії в ООН Василя Небензі.

Кремль використовує продовольство як невидиму ракету проти країн, що розвиваються, – сказав Мішель.

"Драматичні наслідки російської війни поширюються по всьому світу, і це підвищує ціни на продукти харчування, штовхає людей до бідності та дестабілізує цілі регіони. Росія несе виняткову відповідальність за цю продовольчу кризу. Тільки Росія, незважаючи на кампанію Кремля брехні та дезінформації."

8 червня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також попередив про жахливі наслідки російської війни.

“За оцінками Всесвітньої продовольчої програми (WFP) хвилюючі наслідки війни можуть збільшити кількість людей, які страждають від серйозної продовольчої безпеки, на 47 мільйонів у 2022 році, – сказав він. - Насправді є лише один спосіб зупинити цю наростаючу бурю: російське вторгнення в Україну має припинитися".

Гутерріш сказав, що ведеться робота, щоб допомогти «безпечному та безпечному експорту продуктів харчування українського виробництва через Чорне море та безперешкодному доступу до світових ринків російських продуктів харчування та добрив».

«Ця угода є важливою для сотень мільйонів людей у країнах, що розвиваються, у тому числі в країнах Африки на південь від Сахари», – сказав він.