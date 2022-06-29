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Україна отримає більше 20 човнів виробництва Metal Shark - компанія
Пентагон оголосив про поставку 18 берегових та річкових човнів Україні а також високомобільних ракетних пускових систем та іншої оборонної допомоги в рамках пакету допомоги обсягом 450 мільйонів доларів США.
Шість із цих бойових човнів виробила компанія з Луїзіани Metal Shark. Загалом для допомоги Україні компанія виробляє 23 човни, повідомили в компанії.
Американська компанії з Луїзіани розпочала виробництво додаткових 17 човнів для України, включаючи 11-метрові патрульні човни Defiant, три човни-перехоплювачі Fearless.
Компанія співпрацювала з урядом США над програмами зміцнення берегової оборони України з 2019 року, але після повномасштабної агресії Росії проти України, активізувала ці зусилля, повідомили в Metal Shark.
“Metal Shark працює з посольством США в Києві з 2019 року над розробкою стратегії, яка зараз втілюється на підтримку військових спроможностей України, тому добре знати, що наші човни прибудуть туди, де вони найбільш потрібні", - заявив Генрі Ірізаррі, віце-президент компанії.
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Президент Індонезії пропонує передати послання від Зеленського Путіну
Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував у середу передати послання від президента України Володимира Зеленського російському лідеру Путіну, прагнучи зміцнити сподівання на мир.
Відповідь Зеленського на пропозицію Джокові (як називають президента Відодо) поки не було оприлюднено, як і те, чи мав український лідер повідомлення, яке він хотів передати Путіну.
Джокові є головою Групи 20 країн і одним із шести лідерів, яких Організація Об’єднаних Націй призначила «чемпіонами» Глобальної групи з реагування на кризи. Групу створили для подолання загрози голоду та злиднів, спричинених війною РФ в Україні.
Після візиту в Україну Джокові має відправитися до Москви, щоб зустрітися з Путіним. Він заявив, що закликатиме президента погодитись на припинення вогню. Мирні переговори між Москвою та Києвом заморожені, сторони звинувачують у цьому одна одну.
"Незважаючи на те, що це важко досягти, я висловився за важливість мирного врегулювання, - сказав Джокові після зустрічі із Зеленським. - Я запропонував передати повідомлення від президента Зеленського президенту Путіну, з яким скоро зустрінуся".
До вторгнення Росії в Україну 24 лютого Україна була одним із найбільших постачальників пшениці в Індонезію, але російська морська блокада зупинила експорт зернових з Києва через Чорне море, загрожуючи глобальною продовольчою кризою.
Джокові заявив, що він відданий боротьбі зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії та дефіцитом після вторгнення Росії.
Потрібно докласти всіх зусиль, щоб Україна могла відновити експорт продовольства», – сказав він у Києві, підкресливши необхідність гарантій безпеки українських поставок продовольства, особливо морським шляхом.
Джокові, який прибув до Києва з Польщі поїздом у середу вранці, повторив запрошення Зеленського взяти участь у саміті лідерів G20 на індонезійському Балі в листопаді.
Він також відвідав місто Ірпінь, де, за заявами України, російські солдати скоїли звірства. Москва заперечує звинувачення.
Вся територія України - місце злочину - Держдеп США
Посолка США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак назвала всю територію України «місцем злочину». Про це вона заявила під час заходу Інституту миру США 28 червня, присвяченому тематиці притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні. У День Конституції України в Інституті миру говорили про те, як порушуються базові права українців під час повномасштабної війни Росії проти України.
Директор відділу політики і стратегії у сфері захисту прав людини Міністерства юстиції США Ілай Розенбаум, якого генеральний прокурор США Меррік Гарланд призначив очолювати спеціальну групу Міністерства юстиції США для розслідування воєнних злочинів в Україні, назвав поточні зусилля із документації, розслідування та попередження воєнних злочинів в Україні «безпрецедентними». За його словами, Міністерство юстиції США продовжить брати участь у цих зусиллях.
На заході Інституту миру США також виступали українська генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, посолка України в США Оксана Маркарова, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич та президентка Інституту миру США Лізе Гранде.
У нас є чітке повідомлення для всіх, хто навіть замислюється над скоєнням воєнних злочинів та інших тяжких злочинів в Україні. Одне слово – ні.Ілай Розенбаум, Директор відділу політики і стратегії захисту прав людини Міністерства юстиції США
«У нас є чітке повідомлення для всіх, хто навіть замислюється над скоєнням воєнних злочинів та інших тяжких злочинів в Україні. Одне слово – ні. Ми пропонуємо цим людям зупинитись та подивитись на ті численні випадки, коли через місяці, роки і навіть десятиліття після скоєння злочинів, США та інші країни арештовували злочинців. Наприклад, коли людина зробить помилку та вирішить відвідати країну з якою є угода про екстрадицію», - заявив Ілай Розенбаум. Раніше на посаді Директора офісу спеціальних розслідувань Розенбаум відповідав за ідентифікацію, позбавлення громадянства та депортацію винних у злочинах нацистів під час Другої світової війни. За цю роботу його називають «мисливцем за нацистами».
Під час заходу в Інституті миру генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова озвучила кількість злочинів російської армії під час повномасштабної війни Росії проти України, які зараз розслідує її офіс: «Обстріляно 25 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, більшість з яких знищено. Сьогодні ми вже задокументували та розслідували понад 20 тисяч випадків воєнних злочинів. Це включає напади на цивільних осіб, цивільні об’єкти, навмисні вбивства, незаконне позбавлення волі, випадки зґвалтування та інші форми насильства».
На думку Венедіктової, основною причиною такої кількості воєнних злочинів з боку російського війська є спроби стерти українську ідентичність: «Ви можете запитати, чому Росія вдається до такої військової політики, яка суперечить міжнародному праву, правилам і методам ведення війни. Кремль хоче, щоб українці боялися ідентифікувати себе як українці. Таким чином вони намагаються перемогти українську незалежність та ідентичність. Але ці чотири місяці війни показали, що такі дії марні. Українці як ніколи консолідовані».
Вся Україна - місце злочину. Справи будуть розслідуватись протягом багатьох років.Посолка США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак
«Вся Україна - місце злочину. Справи будуть розслідуватись протягом багатьох років. Суди в Україні будуть першими, хто розглядатиме ці справи, потім - міжнародні кримінальні суди і потенційно - кримінальні суди в Європі, якщо російські зловмисники почнуть подорожувати, а ми знаємо – вони завжди це роблять», - заявила Бет Ван Шак.
За її словами, Консультативна група з питань воєнних злочинів, яка допомагає офісу генпрокурора України із розслідуваннями воєнних злочинів, отримала додаткове фінансування від Білого дому та заручилась підтримкою Європейського Союзу і Великої Британії. Також вона наголосила на роботі українських команд мобільного правосуддя (Ukrainian Mobile Justice Teams), які очолює міжнародний кримінальний юрист Вейн Джордаш. «Сьогодні згадували жахливий напад на торговий центр (в Кременчуці – ГА). Одна з мобільних груп правосуддя була там у перший день після того, як це сталося, працюючи зі слідчими, національною поліцією та іншими під керівництвом Генеральної прокуратури, щоб зібрати докази відповідно до стандартів кримінального законодавства, зберегти докази та зробити їх доступними для будь-яких майбутніх юридичних процесів», - говорить Бет Ван Шак.
Нагадаємо, що 21 червня Генеральний прокурор США Меррік Гарланд приїхав до Києва із неоголошеним візитом, щоб обговорити зусилля щодо виявлення, арешту та судового переслідування осіб, причетних до воєнних злочинів та інших злодіянь, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Україні генпрокурор США зустрівся із українською генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою. Він анонсував створення Команди з відповідальності за воєнні злочини. Цей підрозділ відповідатиме за централізацію та посилення роботи американського Мін’юсту з розшуку та покарання винних у воєнних злочинах в Україні.
До цього, в березні, генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої Міністерство юстиції країни докладає максимальних зусиль для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційний режим.
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- Голос Америки
Країни Заходу заморозили активи російських олігархів на $30млрд, активи Центробанку Росії - на $300 млрд
Робоча група “Російська еліта, проксі та олігархи” (REPO) заблокувала або заморозила активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 30 мільярдів доларів. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
“Членам REPO вдалося досягти цього успіху завдяки тісній та інтенсивній державній та міжнародній співпраці та координації”, - мовиться у повідомленні Адміністрації президента США.
Як повідомляє уряд США, за допомогою зусиль міністерств фінансів, юстиції, внутрішніх справ, торгівлі, а також членів Європейської комісії, за 100 днів повномасштабної війни в Україні робочій групі вдалося здійснити низку обмежувальних заходів.
Зокрема було заблоковано активи підсанкційних росіян на суму понад 30 мільярдів доларів, заморожені активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.
Заарештовані, вилучені або заблоковані елітна нерухомість, яхти та інші судна, що належать підсанкційним росіянам.
Крім того, через обмежений доступ до світової фінансової системи Росія має труднощі із закупівлею технологій, які вона потребує для продовження воєнних дій в Україні.
Робоча група також активно працює, щоб унеможливити обхід санкцій, а також веде роботу з приватним сектором та іншими країнами, щоб сприяти ефективному впровадженню санкцій.
У березні цього року міністерства фінансів і юстиції США оголосили про запуск багатосторонньої робочої групи "Російська еліта, проксі та олігархи" (REPO), До неї увійшли країни, які погодилися використовувати повноваження для збору та обміну інформацією, з метою замороження чи вилучення власності підсанкційних російських еліт по всьому світу. До групи приєдналися Європейська комісія, а також уряди Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Великої Британії та США.
Норвегія відмовилася пропустити російські вантажі на Шпіцберген
Міністерство закордонних справ Норвегії відхилило запит російського підприємства «Арктиквугілля», яке попросило дозволу перевезти російські вантажі на Шпіцберген, повідомив телеканал NRK.
На прикордонній станції Стурскуг було зупинено 20 тонн російських товарів, які вирушили до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені. За даними телеканалу, «Арктиквугілля» і посольство Росії відправили листа в МЗС Норвегії з проханням зробити виняток із санкцій. Однак у відомстві заявили, що у Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на всій території Шпіцбергена.
Віце-спікер Ради федерації РФ Костянтин Косачов заявив у своєму телеграм-каналі, що непропущені вантажі – це продовольчі товари для російських шахтарів, які працюють у Баренцбурзі. Косачов охарактеризував те, що відбулося як порушення положень Паризького договору про правовий статус арктичної території.
Норвегія не є членом Євросоюзу, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
Раніше Литва припинила залізничний транзит вантажів, які потрапили під санкції Євросоюзу, з основної території Росії до Калінінградської області. Під заборону ЄС потрапило майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.
На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, розширив список осіб і організацій, на яких поширюються експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення. Крім того, розширено перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони і безпеки Росії. До нього увійшли 80 хімікатів, які можуть бути використані для хімічної зброї.
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