НАТО запрошує Фінляндію та Швецію. Байден говорить про "натоїзацію" Європи, замість бажаної для Путіна "фінляндизації"

НАТО офіційно запросило Фінляндію та Швецію до членства в Альянсі. "Членство Фінляндії та Швеції посилить безпеку в цих країнах, зміцнить НАТО і безпеку Євроатлантичного регіону, - йдеться в заяві. - Безпека Фінляндії та Швеції безпосередньо важливі для Альянсу, включаючу під час процедури вступу".

Для того, щоб вступити в дію, рішення про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу має бути ратифіковане парламентами країн- учасниць НАТО. Запрошення до членства в НАТО стало можливим після того, як країни досягнули компромісу з Туреччиною. Швеція та Фінляндія погодились поважати застереження країни щодо діяльності низки мереж, які Туреччина вважає терористичними.

Президент США Джо Байден привітав рішення Туреччини. "Я хочу подякувати вам за вирішення ситуації стосовно Фінляндії та Швеції і всю неймовірну роботу, яку ви робите із виведення зена з України", - сказав Байдер президенту Туреччини Таїпу Ердогану на зустрічі під час саміту НАТО в Мадриді у середу.

Путін отримав "натоїзацію" Європи замість бажаної для нього "фінляндизації", заявив президент США Джо Байден, коментуючи посилення ролі НАТО. "Це (поширення НАТО - ред) саме те, чого він не хотів, - сказав Байден про Путіна, - і саме те, що потрібно, щоб гарантувати безпеку Європи".

В Мадриді триває саміт країн НАТО. Президент США Джо Байден в середу оголосив низку заходів, які США вживають, щоб зміцнити безпеку Європи, зокрема створення постійного штабу 5-го корпусу Сухопутних військ в Польщі, збільшення кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії, тощо.