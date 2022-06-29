Блінкен: зацікавленості Путіна у дипломатії не видно

Росія не виявляє зацікавленості в дипломатичному вирішенні конфлікту з Україною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь на питання про те, чи ведуться перемовини для завершення війни Росії проти України.

"Ми не бачили з боку Путіна зацікавленості в будь-якій суттєвій дипломатичній ініціативі", - вказав Блінкен під час спільної події з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом на полях саміту НАТО 29 червня, що відбувається в Мадриді.

Альбарес погодився з Блінкеном. Він зазначив, що напад на троговельний центр в Кременчуці означає, що "Путін дуже далекий від перемовин і навіть від припинення вогню". Альбарес нагадав, що багато місяців велись перемовини з Росією в рамках Ради "Росія-НАТО", ОБСЄ, Нормандського формату та двостороннього діалогу, "щоб намагатись вирішити будь-які застереження Росії щодо безпеки".

Поки Путін не відмовиться від своєї фіксації на позбавленні України суверенітету та незалежності, буде важко досягнути поступу

Блінкен зауважив, що питання розширення НАТО не стало першопричиною війни, натомість "йдеться про переконання Путіна, що Україна не достойна бути суверенною незалежною країною. Не йдеться про загрозу розширення НАТО

"Поки Путін не відмовиться від своєї фіксації на позбавленні України суверенітету та незалежності, буде важко досягнути поступу", - додав головний дипломат США.

Він додав, що, коли можливість для перемовин завершиться, самі українці мають визначати умови потенційних переговорів.

В Мадриді триває саміт країн НАТО. Президент США Джо Байден в середу оголосив низку заходів, які США вживають, щоб зміцнити безпеку Європи, зокрема створення постійного штабу 5-го корпусу Сухопутних військ в Польщі, збільшення кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії, тощо.