Норвегія звинувачує проросійські групи в кібернападі

Осло (Reuters) – За минулу добу низка установ у Норвегії зазнали так званої кібератаки з відмовою в обслуговуванні (DDoS), заявив у середу норвезький орган безпеки NSM, звинувачуючи «злочинне проросійське угруповання».

Атаки, які почалися вночі, були спрямовані на приватні та державні установи, які надають важливі послуги, повідомляє агентство. Воно, однак, не називає постраждалих.

"Ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, чи пов’язано це із спонсорованими державою діячами", - повідомила пізніше в ефірі TV2 керівник NSM Софі Ністром.

"Ми цілком впевнені, що конфіденційна інформація не була отримана", - додала вона.

Веб-сайт Норвезької інспекції праці був недоступний у середу, і норвезькі ЗМІ повідомляли, що він був серед тих, хто зазнав нападу.

"Нещодавно ми спостерігали подібні атаки в інших країнах, хоча жодна з них не повідомила про якісь тривалі наслідки", - заявив NSM.