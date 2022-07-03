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- Голос Америки
США, Британія привітали Україну з Днем ВМС
США привітали українські Військово-Морські сили зі святом і від імені своєї країни а також союзників та партнерів висловили підтримку ВМС у захисті України. Про це йдеться у дописі посольства.
"У День ВМС України ми вшановуємо доблесть і рішучість військовослужбовців ВМС України. Сполучені Штати, наші союзники та партнери підтримують ваші зусилля із захисту своєї країни та своїх співгромадян", - мовиться у дописі відомства у Twitter.
Гордість за партнерство і дружбу з ВМС України висловило і Посольство Британії.
"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!" - йдеться в соцмедійному дописі установи.
День Військово-Морських Сил в Україні відзначають у першу неділю липня.
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Історія американської біженки з України
Американка Вікі Нeйлінг кілька років працювала вчителькою англійської мови у селі Радовель, що у Житомирській області. Та коли почалась війна, вона була змушена тікати до Лос-Анджелеса, де раніше проживала. Вікі так звикла до України, що, як і українці в Америці, переживає культурний шок.
Вікі Нейлінг з 2020 року навчала англійської мови українських школярів у селі Радовель, Житомирської області, в рамках проекту відновлення села.
“Мене найняли вчителькою англійської мови в ліцей. Я викладаю в ліцеї з другого по одинадцятий клас”, - розповіла вона.
Жінка сама подала заявку на участь у проекті, адже має особливі почуття до України. З 2016 по 2018-тий працювала волонтеркою Корпусу миру.
“Мені було важко, не буду брехати, найважче для мене була мова. Але я змогла знайти друзів, я могла спілкуватися з людьми про особисті речі”, - розповідає жінка.
Та, коли вдруге їхала в Україну, Вікі не підозрювала, що крім вчителювання доведеться стати біженкою.
“Всі ми, емігранти в Україні - люди, які жили і працювали в Україні, для яких вона стала домом - ми всі думали, що все нормально, що Путін лише блефує, що він не збирається вторгнутися. Ми воюємо з Росією з 2014 року. Як тільки він атакував, ми всі були шоковані. Ми й гадки не мали, що він почне обстрілювати та бомбардувати невинних мирних жителів. Тоді ми зрозуміли, що це стало реальністю, і наскільки це серйозно”, - каже вона.
Жінка не збиралась виїжджати, навіть попри вторгнення росіян. Однак швидко стало зрозуміло, що це повномасштабна війна.
“Спочатку я хотіла залишитися. Я не планувала виїжджати. Проте двадцять п’ятого числа до мене у двері постукали, здається, це було в п’ятницю, постукала одна з моїх колег, вона сказала, що обстрілюють. І тоді я вирішила, що пора йти. Тому я зібрала свій рюкзак. Мій рюкзак був майже спакований. А потім у мене був цей милий маленький старенький бабусин візок, з яким я ходила по магазинах. Я поклала рюкзак туди”, - розповідає вчителька.
Згодом Вікі та її колеги з Житомира потягом евакуювалися до Львова. Говорить, що іноземні громадяни були вражені тим, як добре була організована евакуація.
“Усі: керівництво на місцях, правоохоронні органи, а також урядовці, школи - всі спілкувалися один з одним, і знали, кому довіряти, а кому ні. І вся інформація, яку ми, іноземні вчителі, отримували, надходила від Міністерства освіти і від українських вчителів”, - розповідає вона.
Зараз Вікі живе у Лос-Анджелесі і не залишається байдужою до подій в Україні. Відвідує протести руху Stand with Ukraine. Усюди із собою возить український прапор і хрестик, який їй подарували в Олевську на Житомирщині.
“Я планувала там залишитися. У мене весь одяг, мої ковбойські чоботи, мій велосипед - все в Україні, і я дуже чекаю на те, щоб повернутись і жити там. Перед війною планувала лише приїхати додому на літо, поїсти американську їжу, посмакувати мексиканську кухню, потусуватися в парках розваг, вирішити свої американські справи, а потім повернутися назад”,- ділиться Вікі.
У Лос-Анджелесі Вікі тимчасово живе з братом. Як і чимало інших українських біженців чекає на закінчення війни, щоб повернутись до України.
Дивіться також: Історія американської біженки з України. Відео
В Пентагоні хочуть інспектувати використання зброї Україною
Пентагон вивчає можливість надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні. Про це заявив Джед Роял, заступник голови Агенції Пентагону США з оборонної співпраці.
"З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці", - вказав Роял під час спілкування з пресою з четвер. Така місія експертів, яка б перебувала на місці, могла б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець, повідомляють ЗМІ.
Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні. Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно. "Комунікація з українцями - надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними", - додав він.
Американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги. В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".
Цього тижня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
- Голос Америки
35 країн вимагають виключити Росію та Білорусь з міжнародного спорту
Міністри спорту 35 країн закликали міжнародні спортивні федерації призупинити членство Росії та Білорусі, через російське вторгнення до України і роль, яку в ньому відіграє Білорусь. Відповідну заяву опублікувало польське Міністерство спорту.
Посадовці також закликали зняти із впливових міжнародних посад в спортивних організаціях осіб, пов'язаних з держустановами Росії та Білорусі та припинити угоди про показ подій федерацій на телебаченні цих країн.
«Ми вимагаємо призупинення членства російських і білоруських спортивних союзів у міжнародних федераціях, усунення представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій, а також призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії», — сказав польський міністр спорту Каміль Бортничук під час прес-брифінгу в суботу.
До заклику приєднались 25 з 27 країн ЄС, США, Канада, Велика Британія, Норвегія, Південна Корея, Нова Зеландія, Ісландія, Ліхтенштейн та Японія.
В березні подібну спільну позицію озвучили 37 країн. З початку повномасштабної російської агресії проти України, російські спортсмени фактично виключені з міжнародного спорту, а Міжнародний олімпійський комітет назвав вторгнення порушенням олімпійського перемир'я, повідомляє видання InsideTheGames.
У відповідь на заклик МОК, переважна кількість міжнародних федерацій виключили російських та білоруських спортсменів із змагань. Вони можуть змагатись під нейтральним прапором в деяких видах спорту.
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