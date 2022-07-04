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«Найкращі дні Америки – попереду!» Президент Байден привітав американців з Днем незалежності
Президент США Джо Байден у День незалежності США поділився оптимістичними твітами, які звертають увагу на ті цінності, на яких збудована Америка.
«Америка – це ідея. Ідея, що є сильнішою, ніж армія, більшою, ніж океан, потужішою, ніж диктатор, чи тиран. Вона дає надію людям, які є найбільш знедоленим людянм на Землі, гарантує, що до всіх ставляться з повагою і не залишають місця для ненависті», – написав президент Байден у твітері.
У своєму попередньому привітанні з нагоди Дня незалежності він назвав його «священним днем» і наголосив, що «найкращі дні Америки ще попереду.
«Четверте липня є священним днем у нашій країні – це час відзначити доброту нашої нації, єдиної нації на Землі, заснованої на ідеї: що всі люди створені рівними.
Не помиляйтеся, наші найкращі дні ще попереду», – написав президент Байден у своєму твіті.
Святковий настрій багатьом американцям зіпсувало стрімке зростання цін на заправках і в продуктових магазинах, тож це звернення Байдена нагадує про ті цінності, на яких збудовано Америку, і які допомагали їй долати труднощі. Також це звернення є непрямою відповіддю політикам, які намагаються шукати «кращі дні» Америки в минулому.
Президентство Байдена було затьмарено спочатку епідемією ковіду, а потім зростанням інфляції. Якщо минулого року діяльність президента схвалювало понад 50% американців, то за рік підтримка впала на 20%. Лише 14% американців вважають, що країна рухається в правильному напрямку, порівняно з 44% рік тому.
Ціни різко зросли майже на 10% і мільйони американців стурбовані можливим економічним спадом, незважаючи на те, що рівень безробіття є на рекордно низькому рівні.
Довгі вихідні президентська родина провела у Кемп-Девіді. А після обіду в понеділок Байден і перша леді Джилл Байден у Білому домі приймає сім'ї військових на барбекю. Разом вони спостерігатимуть за феєрверком, що увечері має прикрасити небо над Національною алеєю, яка сполучає Білий дім і Конгрес США.
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- Олексій Коваленко
Українська колона вперше взяла участь в параді на День незалежності США у Вашингтоні
4 липня американці відзначають День незалежності. Cвяткування 246-го дня народження США в американські столиці триває цілий день і починається з параду на центральній вулиці міста.
В параді, який організовує Національна паркова служба США, беруть участь окрестри з різних штатів, військові підрозділи, відомі творчі колективи.
Вперше в параді в центрі столиці взяла участь і колона українців.
Представники української громади розгорнули велкикй прапор України а також прикрасили свої машини українськими та американськими прапорами.
Відкривав колону плакат з написом: "Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку України".
"Вперше на Конституційній авеню в колоні українські прапори, марш «Ой у лузі червона калина» і Слава Україні що 5 хвилин", - написала в соцмедіа посол України в США Оксана Маркарова.
В параді взяли участь представники танцювального колективу "Карпатія", дитячої організації "Пласт", команда посольства України в США та громандські організації, серед яких були представлені United Help Ukraine та US Ukraine Аctivists.
Маркарова висловила вдячність США за " допомогу, за дієву підтримку нашої боротьби, яка ґрунтується на цінностях свободи, незалежності, суверенітету і людської гідності - які є спільними для наших краін, і закликаємо продовжувати і нарощувати допомогу - до перемоги України, а значить і всього демократичного світу!"
Святковий день у Вашингтоні триває. В цей день президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден організували барбекю для родин військових на південній галявині Білого дому .
Пізніше того ж дня вони дивитимуться феєрверк до Дня Незалежності на головній алеї американської столиці. Зазвичай феєрверк у столиці приходять подивитись більше 700 000 людей.
Великі святкування сьогодні проходять і в інших містах країни. Наприклад, в Нью-Йорку сьогодні буде найбільший в США за масштабами фейерверк. Його, заявляють організатори, можна буде побачити навіть із сусідніх штатів Нью-Джерсі і Коннектикут.
А в Філадельфії, штат Пенсильванія проходитиме 16-денний фестиваль фейерверків, музики та страв. В Атланті, штат Джорджія проходить традиційний забіг, в якому беруть участь 60 тисяч людей. А в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, можна буде подивитись старі голівудські фільми з маленьких човнів посеред озера Кастаік.
Папа Римський Франциск збирається в Україну, «але спочатку до Москви»
Папа Римський Франциск заявив, що планує поїхати з миротворчою місією до Москви та Києва найближчим часом, якщо йому дозволить здоров’я. Понтифік відкинув чутки про те, що він планує піти у відставку у зв’язку з погіршенням здоров’я.
Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце для служіння справі мирупапа Франциск
В ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters у своїй резиденції у Ватикані Папа Франциск зазначив, що планує відвідати Київ, але спершу хотів би потрапити до Москви.
«Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце для служіння справі миру ...», – сказав Папа Франциск.
За його словами, державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін веде переговори про можливий візит з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але початкові ознаки не були обнадійливими.
Жоден Папа ще не відвідував Москву. Коли Ватикан вперше запитав про поїздку кілька місяців тому, Франциск сказав, що Москва відповіла, що це невідповідний момент. Але він натякнув, що тепер, можливо, щось змінилося.
Папа Франциск, який виступав з багатьма заявами щодо припинення війни і неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну, минулого четверга прямо звинуватив Москву у веденні «жорстокої та безглуздої агресивної війни».
Понтифік заявив, що цього місяця він планує відвідати Канаду, а пізніше поїхати до Москви і Києва.
«Зараз можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати в Україну, – сказав він. – По-перше, поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти, але я хотів би поїхати в обидві столиці».
Під час недільної служби у Ватикані папа знову молився за мир в Україні. «Продовжуймо молитися за мир в Україні та в усьому світі», – закликав папа Франциск під час недільної молитви Ангел Господній, додавши, що «світ потребує миру». Він сказав, що мир не може базуватися «на балансі озброєнь або взаємному страху», додавши, що така стратегія «поверне годинник на сімдесят років назад».
У своєму твіттер-повідомленні, опублікованому російською і українською мовами, папа Франциск сказав, що «потрібно перейти від стратегій політичного, економічного та військового впливу до глобального проекту миру: ні світові, поділеному між силами, які конфліктують; так світові єдності між народами і цивілізаціями у взаємопошані».
У розмові, що відбулася у суботу 2 липня у Ватикані і тривала 90 хвилин і велася без присутності помічників, 85-річний понтифік поскаржився на проблему з коліном, яка заважає йому виконувати деякі обов'язки. Зокрема, папа був змушений скасувати свій візит до Демократичної республіки Конго і Південного Судану, який планувався в день проведення інтерв’ю.
Також у цій розмові папа спростував чутки про те, що у нього рак, пожартувавши, що його лікарі «нічого мені про це не сказали».
У засобах масової інформації ширяться чутки, що план подій, намічених на кінець серпня, може передвіщати оголошення про відставку. Йдеться про зустрічі з кардиналами для обговорення нової конституції Ватикану, церемонію вступу на посаду нових кардиналів і візит до італійського міста Л'Аквіла. Це місто асоціюється з двома попередніми відставками пап – папи Целестина V у ХІІІ столітті та нещодавньою відставкою папи Бенедикта XVI.
Папа Франциск сказав, що не планує іти у відставку зараз, хоча раніше він казав, що колись він може піти у відставку, якщо погіршення здоров’я унеможливить йому керувати Церквою. До відставки Бенедикта XVI про це не могло бути і мови.
Українці-католики Ірландії отримають свого Апостольського візитатора
У понеділок 4 липня, Папа Римський Франциск призначив єпископа Кеннета Новаковського, єпарха Української Католицької Єпархії Пресвятої Родини в Лондоні, Апостольським візитатором для українських вірних греко-католиків у Республіці Ірландія та Північній Ірландії, повідомляють Новини Ватикану.
Єпископ Новаковський зазначив, що внаслідок війни проти України різко зросла кількість українців-католиків в Ірландії
Як повідомляється, рішення Папи Римського було прийнято за рішенням Синоду Єпископів УГКЦ.
Єпископ Новаковський зазначив, що внаслідок війни проти України різко зросла кількість українців-католиків в Ірландії. Якщо раніше це була одна парафія в Дубліні, то «прибули тисячі переміщених українців, які тікали від небезпеки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого».
«Я сподіваюся дуже тісно співпрацювати з римсько-католицькими єпископами Ірландії та Північної Ірландії у пошуку шляхів позитивної відповіді на гуманітарну допомогу та душпастирські потреби зростаючої української громади», – сказав єпископ Новаковський.
За даними Центрального статистичного управління Ірландії, в країну прибуло майже 39 тисяч біженців з України. Серед них найбільша категорія – «мати з дітьми» – 15 850 осіб.
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