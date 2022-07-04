«Найкращі дні Америки – попереду!» Президент Байден привітав американців з Днем незалежності

Президент США Джо Байден у День незалежності США поділився оптимістичними твітами, які звертають увагу на ті цінності, на яких збудована Америка.

«Америка – це ідея. Ідея, що є сильнішою, ніж армія, більшою, ніж океан, потужішою, ніж диктатор, чи тиран. Вона дає надію людям, які є найбільш знедоленим людянм на Землі, гарантує, що до всіх ставляться з повагою і не залишають місця для ненависті», – написав президент Байден у твітері.

У своєму попередньому привітанні з нагоди Дня незалежності він назвав його «священним днем» і наголосив, що «найкращі дні Америки ще попереду.

«Четверте липня є священним днем у нашій країні – це час відзначити доброту нашої нації, єдиної нації на Землі, заснованої на ідеї: що всі люди створені рівними.

Не помиляйтеся, наші найкращі дні ще попереду», – написав президент Байден у своєму твіті.

Святковий настрій багатьом американцям зіпсувало стрімке зростання цін на заправках і в продуктових магазинах, тож це звернення Байдена нагадує про ті цінності, на яких збудовано Америку, і які допомагали їй долати труднощі. Також це звернення є непрямою відповіддю політикам, які намагаються шукати «кращі дні» Америки в минулому.

Президентство Байдена було затьмарено спочатку епідемією ковіду, а потім зростанням інфляції. Якщо минулого року діяльність президента схвалювало понад 50% американців, то за рік підтримка впала на 20%. Лише 14% американців вважають, що країна рухається в правильному напрямку, порівняно з 44% рік тому.

Ціни різко зросли майже на 10% і мільйони американців стурбовані можливим економічним спадом, незважаючи на те, що рівень безробіття є на рекордно низькому рівні.

Довгі вихідні президентська родина провела у Кемп-Девіді. А після обіду в понеділок Байден і перша леді Джилл Байден у Білому домі приймає сім'ї військових на барбекю. Разом вони спостерігатимуть за феєрверком, що увечері має прикрасити небо над Національною алеєю, яка сполучає Білий дім і Конгрес США.