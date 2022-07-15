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"PR-перемога Кремля" - експерти реагують на обговорення можливого дефлоту України
Україна продовжить сплачувати за зовнішнім боргом. Такі очікування озвучили в МВФ.
Наразі Україна вчасно обслуговує зовнішній борг і "мі очікуємо, що так і триватиме", - наводить Reuters слова речника МВФ Джеррі Райса під час брифінгу в четвер. Він вказав, що міжнародна підтримка дозволить Україні фінансувати урядові потреби і не запозичувати більше.
Уряд має сплатити 1,4 млрд дол за зовнішніми облігаціями на початку вересня. Ця виплата покаже, чи здатний уряд Україи уникнути дефолту, попри тривалу і виснажливу війну, пише Bloomberg.
Сумніви в здатності України сплатити за боргами викликало звернення "Нафтогазу" до кредиторів із запитом про відтермінування сплати, вважає Стюарт Калвергауз з фірми Tellimer.
НАК "Нафтогаз" України звернувся до міжнародних кредиторів про відтермінування виплат за боргом на два роки. Строк виплат за облігаціями компанії на суму більш ніж 335 млн дол настає 19 липня. В агентстві Fitch побачили ризик дефолту в запиті "Нафтогазу" і пов'язали його з вказівкою українського уряду закупити додаткові обсяги газу.
"Нафтогаз отримав вказівки від уряду придбати та імпортувати газ обсягом до 5,6 млрд куб м, що за теперішніми цінами становить приблизно 8 млрд дол США і, ймовірно, значно перевищує наявні готівкові гроші "Натогазу", - йдеться в повідомленні Fitch. Агенція знизила рейтинг компанії з ССС до С.
Однак, консультант кредиторів "Нафтогазу" компанія Dechert порадила кредиторам не погоджуватись на відтермінування, вказуючи на наявність ліквідності у компанії.
Американський дописувач Джордан Шачтель вважає "гроші йдуть у прірву" в Україні, а "національна газова компанія сигналізує, що може оголосити дефолт за борговими виплатами і уряд може скоро піти за нею".
Сценарій дефолту України через "Нафтогаз" був би значною PR-перемогою Кремля, зауважує британський економіст Тімоті Еш. Він припускає, що "хтось проштовхує сценарій дефолту через "Нафтогаз". "Реструктуризація боргу може бути потрібною після війни, але посеред конфлікту це дестабілізує і так складну ситуацію", - пише Еш у Twitter.
Дефолт за зовнішніми зобов'язаннями зареєстрували в Росії. Про дефолт Білорусі оголосила агенція Moody's, однак в країні це заперечили.
Згідно з оцінками українського уряду, бюджет потребує 5-9 млрд дол щомісяця на забезпечення фінансових потреб. Міжнародна спільнота заявляє про надання 20 млрд доларів підтримки Україні. На бюджетну підтримку США надали Україні майже 4 млрд доларів через механізми Світового банку з початку російського вторгнення, повідомили в уряді США. Протягом наступних місяців США планують надати ще 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки.
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Маркарова: «Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна». Відео
«Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і користуючись однією з цих програм, нам її надавати», - заявила посолка України в США Оксана Маркарова.
Міністр фінансів США засудила посадовців РФ за підтримку Путіна
NUSA DUA, Індонезія, 15 липня (Reuters) - Міністр фінансів США Дженет Єллен засудила «жорстоку та несправедливу війну» Росії в Україні і заявила, що російські фінансові чиновники, які беруть участь у зустрічі G20 в Індонезії в п'ятницю, також відповідальні за «жахливі наслідки» війни.
Єллен, виступаючи на відкритті зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків Групи 20 на індонезійському острові Балі, привітала міністра фінансів України та звинуватила у негативних наслідках війни «виключно» Росію, сказав посадовець Міністерства фінансів США.
Заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов приїхав на Балі, а міністр фінансів РФ Антон Сілуанов брав участь у заідані віртуально під час виступу Єллен, повідомило джерело.
Єллен заявила журналістам у четвер, що російським офіційним особам не місце на зустрічі 20 найбільших економік, і закликала світову спільноту притягнути Росію до відповідальності за війну та її вплив на ціни на енергоносії та продовольство.
Очільниця Міністерства фінансів США закликала членів G20 збільшити та прискорити фінансову допомогу Україні. Міністр фінансів України Сергій Марченко був присутній на відкритті засідання.
“Я рішуче засуджую жорстоку та несправедливу війну Росії, — сказала Єллен. - Розпочавши цю війну, Росія несе повну відповідальність за негативні наслідки для світової економіки, зокрема за підвищення цін на сировинні товари”.
"Ви розділяєте відповідальність за невинно втрачені життя та поточні людські та економічні втрати, які війна спричиняє у всьому світі", — сказала Єллен, звертаючись до російських офіційних осіб.
Вона сказала, що російські офіційні особи, які беруть участь у зустрічі, "посилюють жахливі наслідки цієї війни своєю постійною підтримкою режиму Путіна".
"Ви розділяєте відповідальність за невинно втрачені життя та поточні людські та економічні втрати, які війна спричиняє у всьому світі", — сказала вона, звертаючись до російських офіційних осіб.
Єллен закликала країни підтримати обмеження ціни на російську нафту, щоб допомогти знизити ціни на енергоносії та зберегти пропозицію нафти після того, як в кінці року ввійдуть в дію європейські, а можливо і британські та американські санкції щодо транспортування російської нафти.
Якщо не вжити таких заходів, сказала вона журналістам у четвер, це призведе до закриття значної кількості російської нафти та зростання світових цін на нафту.
Британія викликала посла РФ, через смерть британця на окупованій території України
ЛОНДОН, 15 липня (Reuters) - Міністерство закордонних справ Великої Британії в п’ятницю викликало російського посла Андрія Келіна, щоб висловити «глибоку стурбованість» повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника.
"Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час ув’язнення російськими проксі в Україні. Росія має нести повну відповідальність за це", — сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс.
"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додала вона.
Офіційний представник самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) повідомив про смерть Пола Юрі раніше того дня.
Його смерть також підтвердила британська благодійна організація Presidium Network, яка назвала його гуманітарним працівником і заперечила, що він мав будь-який військовий досвід.
45-річний Юрі був затриманий і звинувачений у «найманстві» в так званому “ДНР”, утворенні, яке визнають лише Росія, Сирія та Північна Корея.
Ім'я російського торговця зброєю фігурує у можливому обміні в'язнями
Російський торговець зброєю, якого називають «торговцем смертю», і який був прототипом персонажа в голівудському фільмі, повернувся на шпальти газет, після інформації про його можливе повернення до Москви в рамках обміну в’язнями.
Якщо 55-річного Віктора Бута врешті-решт буде звільнено в обмін на зірку WNBA Брітні Ґрайнер і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, як припускають деякі публікації, це продовжить історію харизматичного торговця зброєю, якого США ув’язнили більше ніж десятиліття тому.
Деякі вважають, що Бут — хитрий бізнесмен, несправедливо ув’язнений після надто агресивної спецоперації США, інші ж вважають, що він - торговець зброєю, продаж якої спровокував деякі з найгірших конфліктів у світі
Деякі вважають, що Бут — хитрий бізнесмен, несправедливо ув’язнений після надто агресивної спецоперації США, інші ж вважають, що він - торговець зброєю, продаж якої спровокував деякі з найгірших конфліктів у світі.
Фільм Ніколаса Кейджа «Володар війни» 2005 року засновано на історії Бута, колишнього офіцера радянських військово-повітряних сил, який здобув популярність, нібито постачаючи зброю для громадянських воєн у Південній Америці, на Близькому Сході та в Африці. Кажуть, що серед його клієнтів був Чарльз Тейлор з Ліберії, давній лідер Лівії Муаммар Каддафі та обидві сторони громадянської війни в Анголі.
Шира А. Шайндлін, колишня федеральна суддя Нью-Йорка, яка винесла вирок Буту, не засмутилась через можливе звільнення Бута.
"Він провів достатньо часу у в’язниці за те, що він зробив у цій справі", - сказала Шайндлін в інтерв'ю, зазначивши, що Бут відсидів у в'язницях США більше 11 років.
У 2011 році він був засуджений за звинуваченням у тероризмі. Прокуратура заявила, що він готовий продати зброю на суму до 20 мільйонів доларів, включаючи ракети «земля-повітря», щоб збивати американські вертольоти.
Бут наполягає на своїй невинуватості, заявляючи, що він законний бізнесмен і не продавав зброю. Він мав велику підтримку з боку високопоставлених російських чиновників з моменту першого арешту. Російський депутат дав свідчення, коли Бут боровся з екстрадицією з Таїланду до США.
Минулого року деякі з його картин були виставлені в Громадській палаті Росії, органі, який контролює законопроекти та громадянські права. Справа Бута добре вписується в наратив Москви про те, що Вашингтон буцімто намагається заманити в пастку та пригнітити невинних росіян на надуманих підставах.
"З резонансної справи Бута розгорнулося справжнє "полювання" американців на російських громадян по всьому світу", - писала минулого року урядова газета "Российская газета".
Росія все частіше називає його справу порушенням прав людини. Його дружина та адвокат стверджували, що його здоров’я погіршується через суворі тюремні умови, де іноземці не завжди мають право на перерви, які можуть отримати американці.
Минулого місяця уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявила: «Ми дуже сподіваємося, що наш співвітчизник Віктор Бут повернеться на батьківщину».
Москалькова повідомила, що Міністерство закордонних справ, Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції працюють над тим, щоб з'ясувати, чи може Бут претендувати на передачу Росії для відбування решти терміну покарання.
Бута, якого зараз утримують у закладі середнього рівня безпеки в Меріоні, штат Іллінойс, планують звільнити в серпні 2029 року.
Якби ви запитали мене сьогодні: «Як ви вважаєте, чи буде 10 років справедливим вироком?», я б відповіла «так», – сказала Шайндлін.
"Він погодився на важку угоду", — сказала суддя у відставці, зазначивши, що спецслужби США «вклали йому в уста слова», щоб він сказав, що знав, що американці можуть загинути від зброї, яку він продав, щоб вимагати посилення покарання на основі тероризму, що означає тривале а може і довічне ув’язнення.
«Ідея обміняти його не повинна бути неприйнятною для нашого уряду. Звільнити його було б неправильно», — сказала Шайндлін. Тим не менш, вона сказала, що рівномірний обмін Грайнер на Бута буде «занепокоєнням».
Зірку WNBA та дворазову золоту медалістку Олімпійських ігор заарештували в лютому в московському аеропорту, де поліція заявила, що знайшла олію канабісу в каністрі для вейпу в її багажі. У той час як уряд США класифікував її як «неправомірно затриману», 7 липня Ґрайнер визнала себе винною у звинуваченні у зберіганні наркотиків під час процесу в російському суді.
Шейндлін сказала, що Ґрайнер заарештували за те, що "не варто і п'яти хвилин у в'язниці".
Таку думку поділяють і інші. У редакційній статті від 9 липня газета St. Louis Post-Dispatch зазначила, що Бут незаконно продав зброю на мільярди доларів, «щоб розпалити війни по всьому світу», і на ньому “кров тисяч", тоді як Ґрайнер "зробила дурну помилку, випивши невелику кількість канабісу. Вона нікому не зашкодила".
Грайнер може отримати до 10 років в'язниці. Ті, хто розуміє, що подібні кроки зазвичай передують обміну ув'язненими, не очікували визнання нею провини. Вілана заарештували три роки тому за звинуваченнями в шпигунстві, які США назвали сфабрикованими та фальшивими.
У квітні 2012 року Шайндлін призначила обов'язковий мінімум 25 років позбавлення волі, який зараз відбуває Бут, але вона сказала, що зробила це лише тому, що це було потрібно.
Його взяли під варту в розкішному готелі Бангкока після розмов з інформаторами спецоперації Управління по боротьбі з наркотиками, які видавали себе за посадових осіб Революційних збройних сил Колумбії, також відомих як FARC. Вашингтон класифікував групу як наркотерористичну.
Його привезли до США в листопаді 2010 року.
Прізвисько «Торговець смертю» прикріпив до Бута високопосадовець МЗС Великої Британії. Це прізвисько було включено до обвинувального висновку уряду США щодо Бута.
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