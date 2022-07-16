Актуально
- Голос Америки
США: Іран може надати Росії атакувальні дрони
Спробами "зруйнувати порядок, заснований на правилах" президент США назвав війну Росії в Україні, дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні а також дестабілізаційні дії Ірану. Ремарки прозвучали під час саміту Байдена та лідерів шести країн Перської затоки а також Єгипту, Йорданії та Іраку, що відбувається в суботу в Саудівській Аравії.
В суботу радник з нацбезпеки США Джейк Салліван озвучив інформацію розвідки про те, що уряд Ірану готується надати Росії декілька сотень безпілотників, включаючи ті, що здатні переносити зброю.
В Білому домі заявили, що російські посадовці щонайменше двічі, 8 червня та 15 липня, відвідували летовища в центрі Ірану і дивились на дрони, які б Росія могла придбати для війни в Україні.
США оприлюднили супутникові знімки дронів "Шахед-191" та "Шахед-129", розміщені на летовищі в Ірані, під час перебування там російської делегації.
"За нашими оцінками офіційна російська делегація нещодавно дивилася на іранські БПЛА. Ми надаємо знімки, зроблені в червні, де показано іранські БПЛА, які російська делегація того дня розглядала, - заявив Салліван. - Це вказує на постійну зацікавленість Росії придбати іранські атакувальні БПЛА".
В АР повідомляють, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірадболлахян у розмові з очільником українського МЗС Дмитра Кулебу, назвав "необґрунтованими" повідомлення про можливий продаж іранських дронів Росії.
В матеріалі використано інформацію АР.
Всі новини дня
Настав час, коли Україна має застосувати усі елементи для звільнення Криму – представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева
Під час кількаденної поїздки до США постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева зустрілася з представниками адміністрації президента США, Конгресу, Державного департаменту США. Як вона розповіла «Голосу Америки», під час цих зустрічей вона говорила про те, що відбувається в Криму та представила політику деокупації півострова. Каже, що одна з тем, яка викликала найбільшу увагу, - той факт, що Росія використовує Крим як транспортний і транзитний хаб для транспортування і депортації людей з материкової частини України на територію Російської Федерації.
Ташева, офіс якої підтримує зв’язок з багатьма людьми на тимчасово окупованому півострові, також розповіла «Голосу Америки», які настрої панують в Криму серед проукраїнськи налаштованого населення, військових, які можуть бути відправлені воювати з українцями, та їхніх родин, а також – про військовополонених на території Криму та що чекає на населення Криму після його деокупації.
Тетяна Ворожко: Таміла, розкажи, будь ласка, якими на цей час є підсумки вашого візиту, з яким меседжем ви приїхали, як то кажуть, і що ви почули у відповідь?
Таміла Ташева: Ключове, з чим ми приїхали, – це, звичайно, підтримка теми Криму на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тому що певною мірою Крим трошечки відійшов на задній плани. Для нас дуже важливо казати про те, що війна почалася не 24 лютого, а почалася вісім років тому власне з вторгненням і окупацією Кримського півострова.
І ми всі побачили зараз, через вісім років, наскільки одну з ключових ролей грає Крим в мілітарній активності Російської Федерації. Ці атаки, які відбуваються на території української держави, як у Вінниці - вони відбувалися, власне, з субмарини в Чорному морі. Відповідно низка інших ракетних ударів були здійснені з боку Криму.
Окрема роль є в такій повзучій окупації, території Кримського півострову - це викрадення зерна, використання Криму як ресурсної та тилової бази Російської Федерації для повномасштабного вторгнення. Тому дуже важливо наших партнерів в Сполучених Штатах Америки про це інформувати для того, щоб питання Криму не губилося, щоб він був постійно в полі уваги наших міжнародних партнерів, і що для України закінчення війни є, власне, з поверненням абсолютно всіх територій – як Кримського півострова, так і окремих районів Донецької, Луганської областей.
ТВ: Як ви сказали, Крим є, фактично, військовою базою Росії. Україна отримала новітню зброю з умовою ненанесення ударів по території Росії. Крим – це Україна, чи піднімалося питання щодо можливих ударів України по російських військових об’єктах на території Криму?
Зараз люди в Криму дуже сильно чекають повернення України
ТТ: По-перше, слід сказати, що такі питання мало би коментувати наше Міністерство оборони, ми всі це розуміємо, але звичайно, що загалом питання Криму після 24 лютого стало комунікуватися трохи інакше, тому що ми розуміємо, що незважаючи на те, що була прийнята стратегія деокупації та реінтеграції в 2021 році, де ключовим інструментом є зовнішньополітичний інструмент повернення і деокупації Кримського півострова, зараз люди в Криму дуже сильно чекають повернення України.
Ми розуміємо, що люди які чинять спротив в Херсонській області, такий самий спротив люди би чинили в Криму в 2014 році, якби за людьми стояла дуже сильна армія, як це є зараз, і стояло би сильне політичне керівництво, якого не було у 2014 році. Тому саме зараз такий момент, коли ми маємо застосувати абсолютно всі елементи, які ми можемо застосувати, включаючи певні військові елементи для повернення території.
Що стосується застосування зброї, яка була поставлена Україні, чи незастосування, це, в першу чергу, мають коментувати, все ж таки наші «безпековики», і Міністерство оборони і наші Збройні Сили України, але, дійсно, Крим є складовою частиною України і ми розуміємо, що і повернення Кримського півострова напряму залежить від успішності операції на півдні нашої держави і звільнення території на півдні, зокрема Херсонської області.
ТВ: Чи з вами, як з представницею українського уряду загалом, не обов’язково по Криму, підіймалося питання стосовно корупції, обговорювалися такі теми?
ТТ: Насправді, ні. Я, як представник президента працюю в повній вертикалі президента. Коли ти починаєш інформувати про ці заходи, які здійснювалися протягом останніх кількох років: Кримська платформа, закон про корінні народи, стратегія деокупації і реінтеграції, закон про політв’язнів, і так далі - мені здається, питання щодо тих конфліктних ситуацій з певними депутатами або конгресменами, які працюють в Україні, вони просто не постають.
ТВ: У вас також зустрічі були у Державному департаменті. Буквально вчора Державний секретар Ентоні Блінкен говорив про "фільтраційні табори" на території Росії, а також на території окупованого Криму, зокрема про те, що Росія має допустити спостерігачів, щоб вони могли дізнаватися, що там відбувається. Також він говорив про депортацію людей, дітей і розлучення родин. Чи йшлося про це і що зараз відбувається з цими питаннями в Криму?
Фактично Крим використовують як такій транзитний хаб для перевезення наших людей
ТТ: Так, ми намагалися інформувати і про цю тему теж, ми підготували детальний звіт щодо незаконного транспортування і депортації людей з материкової частини України через Крим на територію Російської Федерації. Фактично Крим використовують як такій транзитний хаб для перевезення наших людей. Ми мали розмови з великою кількістю людей, які підпали під фільтраційні заходи на адмінмежі з Кримом, коли людей роздягали дійсно догола, коли, в чоловіків особливо, брали свідчення письмові про те, що буцімто Україна здійснює якісь атаки на цивільні міста і знищує інфраструктуру, вбиває людей, буцімто це роблять військові.
Звісно, ми знаємо про нелегальне вивезення дітей, в тому числі через територію Кримського півострову. І загалом політика Російської Федерації щодо спрощеного надання нашим громадянам громадянства РФ, або спрощеного надання громадянства українським дітям і спрощена процедура усиновлення на території Російської Федерації – звісно, це теж лягло в основу наших аналітичних матеріалів, ми про це намагались розповідати. Але про використання Криму як транспортного і транзитного хабу – це те, про що нас розпитували наші колеги у Сполучених Штатах.
ТВ: Що стосується українських військовополонених на території Криму, що зараз відомо про них?
ТТ: Перше слід сказати, що є військовополонені і є цивільні заручники. Відповідно, з території Херсонської області дуже активно вивозяться наші громадяни, які є активістами, вони викрадаються дуже часто навіть зі своїх будинків і відправляються незаконно на територію Кримського півострова, наприклад, у СІЗО у місті Сімферополі, у такі центри, в Севастополі. Про військовополонених ми теж маємо інформацію, але ми не маємо інформації про кількість таких людей.
Більшість цивільних заручників утримують на території Херсонської області, їх незаконно викрадають, катують, потім людей випускають - або через два місяці, інколи через кілька днів після того, як через допити і катування в них взяли якісь свідчення.
Що стосується цивільних заручників, їх кількість є набагато більшою. Більшість людей утримують на території Херсонської області, їх незаконно викрадають, катують, потім людей випускають - або через два місяці, інколи через кілька днів після того, як через допити і катування в них взяли якісь свідчення. А є випадки, коли викрадають кримських татар з території Херсонської області, які перевозяться на територію Криму і потім їх починають звинувачувати в екстремістській або терористичній діяльності.
Щодо ситуації з утриманням військовополонених, чи надається їм медична допомога – ми, чесно кажучи, не знаємо, тому що безпосередньо з військовополоненими ми не мали комунікації, але знаємо, що вони там точно є.
ТВ: Чи є у вас інформація щодо настроів як серед російських солдатів, які знаходяться на території Криму, так і тих, що колись були чи досі залишаються українськими громадянами – що вони думають про можливу участь у війні проти України?
ТТ: По-перше, слід сказати, що на території Криму протягом восьми років проходили призовні кампанії, їх було всього 15, 1-го квітня стартувала 15-та призовна кампанія. Щороку вони призивають біля 5,000 осіб - це здебільшого молоді люди 18-22 років.
Ми ідентифікували 109 випадків похоронів на території півострова людей, які були відправлені на війну з території Кримського півострова
Відповідно, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, частина з призовників 2021 року потрапила на військові дії в Україні, незважаючи на те, що це, згідно з законодавством Російської Федерації, заборонено. З ними підписують швидкі контракти шляхом тиску на них або на їх родини, або навіть вже після смерті таких осіб фальсифікувалися документи і буцімто вони з власної волі йшли воювати на територію української держави.
Ми ідентифікували 109 випадків похоронів на території півострова людей, які були відправлені на війну з території Кримського півострова. Здається, 58 з них є, скоріш за все, громадянами України. Частина з них є тими, хто зрадили присязі в 2014 році, тобто це професійні військові, які були в 2014-му році і частина людей, яка народилася в Криму, і скоріш за все вони мають громадянство української держави.
Тому багато людей не хочуть йти в армію або не хочуть бути призваним. Дуже велика кількість людей виїжджає, і дуже часто це саме проукраїнське населення та проукраїнські активісти, оскільки вони бояться бути мобілізованими.
І якщо подивитися на їх соціальні мережі, що обговорюють, – звісно, що обговорюються і питання Керченського мосту, і ймовірні прильоти на територію Криму з сучасного обладнання, яке нам постачають наші міжнародні партнери, тобто, є певне хвилювання, що повномасштабна війна перейде з материкової частини України на територію Кримського півострова, тому багато хто дуже боїться, якщо говорити про чоловіків, воювати і ми знаємо це від певних військових, в тому числі.
Вони розуміють, що кількість загиблих на війні, кількість цих трун і тіл, які приходять на територію півострова, вони є колосальні. Тому є спротиви, коли матері, родичі в Криму таких солдатів або імовірно мобілізованих або тих хто буде призваний в армію зверталися до військових комісарів на території півострова, писали листи, що ми не хочемо, щоб наші діти пішли на війну. Тому так, це дуже жваво обговорюється і я більше ніж впевнена і знаю від певних людей, що на війну вони йти не хочуть.
ТВ: А взагалі, яка є підтримка? Якщо порівняти з тими цифрами, які ми чули нещодавно від російських журналістів щодо Росії, згідно з якими, одна третина - проти, дві третини – за, а серед молоді підтримка закінчення війни в Україні набагато вища. В Криму така сама, як загалом по Росії чи ні?
ТТ: Перша річ - на території півострова, якій протягом 8 років колонізувався Російською Федерацією, проживає від 500 до 700 тисяч російських громадян. Тому ці громадяни скоріш за все думають, що війна або так звана спеціальна військова операція - це правильно.
Я спілкуюсь з великою кількістю людей - не лише кримських татар, які розповідають про настрої на території півострова. Всі вони говорять, що ми сподіваємось, що це саме той момент, завдяки якому ми зможемо повернути територію Кримського півострова, ми чекаємо армію.
Що стосується наших громадян, то я більше ніж на 100% впевнена, що ці люди чекають Україну. Я спілкуюсь з великою кількістю людей - не лише кримських татар, які розповідають про настрої на території півострова. Всі вони говорять, що ми сподіваємось, що це саме той момент, завдяки якому ми зможемо повернути територію Кримського півострова, ми чекаємо армію.
Це було одне з питань, яке нам президент України, під час нашої останньої зустрічі, поставив: «Як буде ставитись місцеве населення?» І тут велика роль української держави полягає у тому, щоб працювати з нашим українським населенням, намагатися допомагати, якщо вони зараз хочуть виїхати з території півострова, не лякати якимись заходами, пов'язаними з переслідуванням за те, що вони проживали на території півострова, і ми, дякувати Богу, це не робимо.
І звичайно - відправляти меседж на територію півострова для наших громадян, що якщо вони не здійснювали воєнних злочинів, злочинів проти людяності, якщо вони не порушували прав людини, не сприяли утвердженню російського окупаційного режиму – вам точно нема що боятися і жодної відповідальності ви не понесете. Якщо ви якісь заходи здійснювали, пов'язані з комунікацію з окупаційною адміністрацією, - скоріш за все, ви попадете під люстраційні або амнестійні заходи. Ми зараз напрацьовуємо таке законодавство. Дуже важливо, щоб люди розуміли, за що в них буде відповідальність, а за що не буде відповідальності. Але більшість населення, я точно знаю, не понесуть жодної відповідальності. Люди, розуміючи це, дійсно говорять, що ми чекаємо українську армію, український уряд для того, щоб жити вже під контролем української держави.
ТВ: Але побоювання все одно є, люди все одно бояться, що вони понесуть якусь відповідальність, можливо, вони паспорт змінили чи ще щось.
ТТ: Що стосується паспорта - в нас така позиція, яка зафіксована в стратегії деокупації, низці законодавчих чи інших актів, що якщо ви маєте російській окупаційний паспорт, ми його називаємо «кримським паспортом», то він не несе жодної юридичної сили. Він є нікчемним документом, це не несе за собою відповідальності, тому що ми розуміємо, що жити в умовах окупації без такого документа неможливо, до нього прив'язані абсолютно всі сервіси: медичний сервіс, пенсійні виплати і так далі.
Звичайно, бояться ті люди, які сприяли окупанту в порушенні прав людини - це прокурори, судді, слідчі, працівники поліції і так далі. Такі, звичайно, що будуть нести відповідальність, в тому числі кримінальну, згідно українського законодавства. Інша категорія людей, яка приїхала на території півострова, - це російські громадяни, вони точно знаходяться на території півострову незаконно, відповідно, вони мусять протягом певного періоду виїхати після звільнення території.
ТВ: Вони ще не починають виїжджати?
ТТ: Частина людей виїжджає вже, ми знаємо, була і така в нас інформація, але немає якогось масового «ісходу» із Криму, але певна частина людей, дійсно, виїжджає, продає своє майно на території півострову. Але, я думаю, що це більше пов'язано з певними військовими діями, а з іншого боку - з тим рівнем протесту проти агресії, який ми зараз спостерігаємо.
Нам може здаватися, що люди не виходять масово на акції протесту, але зараз протест в Криму і спротив він виглядає зовсім інакше
Нам може здаватися, що люди не виходять масово на акції протесту, але зараз протест в Криму і спротив він виглядає зовсім інакше. Це і псування майна в машинах з символікою «Z» або кілька днів тому молоді хлопці у Севастополі побили російських військових. Люди в Криму, наприклад, виходять з одиночними протестами. В силу того, що російській окупант не розуміє, що відбувається в Криму і чи їх в певний момент не схоплять, не поб'ють і так далі; для того, щоб якось зберегтися, вони для себе вибирають виїзд з території півострова, але масового виїзду саме російських військових або правоохоронних органів, судів або просто російського населення з Криму, немає. Але, я думаю, чим ближче до моменту повернення контролю України над нашою територію Кримського півострову, вони будуть активніше виїжджати з території Криму.
ТВ: Я про останню категорію запитаю – українці, які були мобілізовані, вони потрапили на решту території України. Ви раніше закликали, щоб вони здавалися в полон. Якщо вони здаються в полон, чи застосовуються до них окремі процедури, порівняно зі звичайними російськими військовополоненими?
ТТ: Мають застосовуватися. Це, звичайно, в першу чергу, буде питання до наших правоохоронних органів, до офісу Генеральної прокуратури, як кваліфікувати ці дії.
Відповідно до Четвертої Женевської Конвенції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території, які незаконно призиваються в лави країни агресора, не мають нести відповідальності, але, що важливо, - до моменту здійснення ними злочинів
Взагалі, відповідно до Четвертої Женевської Конвенції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території, які незаконно призиваються в лави країни агресора, не мають нести відповідальності, але, що важливо, - до моменту здійснення ними злочинів. Тобто, якщо звичайний молодий хлопець вісімнадцяти років був незаконно призваний до лав російської армії в цьому році або в минулому році, відслужив, але не був відправлений на війну, відповідно не чинив якихось злочинів, не вбивав цивільне населення, він не має нести такої відповідальності, яку несуть звичайні громадяни Російської Федерації, які воюють проти України.
Ми закликаємо наших українських громадян, якщо ви вже не змогли ніяк виїхати або якимось чином оминути, якусь довідку зробити - бо різні методи є, хтось, наприклад, собі стріляє в ногу - якщо ви не змогли від цього відхреститися, як то кажуть, то, відповідно, перше, що ви можете зробити, - здаватися в полон. І потім, я впевнена, те, що ви були призвані і відправлені, якщо буде доказано, що ви не чинили жодних злочинів - це буде пом’якшеною складовою і ви, скоріш за все, не понесете відповідальності.
ТВ: Останнє питання, повертаючись до візиту, чи йшлося про якісь нові ініціативи та кроки?
ТТ: Ми, в тому числі, звісно, комунікували питання Кримської платформи, тому що ми – представництво президента – працюємо як національний офіс Кримської платформи, можу сказати, що ми точно будемо проводити заходи до кінця цього року в рамках Кримської платформи. Це будуть різні заходи і один з заходів буде на рівні парламенту. Деталі буде ще озвучувати президент України, Міністерство закордонних справ України, але такі заходи будуть, і ми вже почали комунікувати з нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки, щоб вони взяли участь у цих заходах в рамках Кримської платформи до кінця поточного року.
Вікторія Бабінська Шумейкер допомогла в роботі над цим матеріалом.
В результаті повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 163 культурних об'єкти - ЮНЕСКО
Станом на 15 липня ЮНЕСКО задокументувала пошкодження 163 культурних об’єктів: 71 релігійної споруди, 12 музеїв, 32 історичні будівлі, 24 будівлі, присвячених культурній діяльності, 17 пам’ятників, 7 бібліотек. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррія «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України» повідомив Лазар Ассомо, директор Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проведення засідання на цю тему підтримали 38 країн-членів ООН.
Ассомо також додав, що більше половини зафіксованих пошкоджень або руйнувань об’єктів (53%) знаходяться в Харківській та Донецькій областях. Культурні об’єкти також значно постраждали в Києві, зокрема, підтверджено пошкодження або руйнування 26 об’єктів. 40% з них - культові споруди.
Художники, куратори музеїв та багато інших працівників культури, позбавлені засобів до існування через війну. Масове переміщення населення загрожує охороні нематеріальної спадщини, а також безперервності культурного життяЛазар Ассомо
«Дозвольте мені також наголосити, що війна впливає не лише на матеріальну спадщину, а й на весь культурний сектор України. Художники, куратори музеїв та багато інших працівників культури, позбавлені засобів до існування через війну. Масове переміщення населення загрожує охороні нематеріальної спадщини, а також безперервності культурного життя», - додав він.
В той же час, Ассомо повідомив, що ЮНЕСКО разом з урядом України провела консультації щодо співпраці, яка буде включати в себе оцінку збитків та спільні зусилля по відновленню об’єктів. «Однією з нагальних потреб є розбудова потенціалу. Відтік кваліфікованих спеціалістів є серйозною перешкодою для ефективного вирішення викликів війни», - зазначив він.
Минулого тижня місія ЮНЕСКО в Україні змогла оцінити готовність закладів культури до наслідків війни та вислухала повідомлення про потреби. «Художники, музиканти, актори та інші працівники культури потребують підтримки. Вони позбавлені основного джерела доходу, і цих кваліфікованих професіоналів не можна ігнорувати. ЮНЕСКО вже підтримує дві неурядові організації, які надають екстрену фінансову допомогу художникам у країні та за її межами. Підтримка безперервності культурної діяльності під час конфлікту всередині країни має вирішальне значення», - переконаний експерт.
Багато музеїв, бібліотек та архівів не можуть забезпечити належний захист своїх колекцій як через фінансову ситуацію, так і через безпеку
Ще однією загрозою є незаконний обіг культурних цінностей. Багато музеїв, бібліотек та архівів не можуть забезпечити належний захист своїх колекцій як через фінансову ситуацію, так і через безпеку. ЮНЕСКО планує підтримати кілька музеїв Одеси для посилення їхньої безпеки.
Внаслідок російського наступу та тимчасової окупації українці також були позбавлені доступу до мільйонів музейних експонатів у сотнях музеїв та приватних колекцій Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Частина музейних колекцій, наприклад у Маріуполі та Мелітополі, була вкрадена та перевезена російською адміністрацією в інші місця. Таким чином, йдеться у виступі, уся культурна спадщина зараз знаходиться під ударом, і має бути захищена для всього людства.
Під час засідання виступила і заступниця міністра культури України Катерина Чуєва. Цифри, які вона презентувала, значно відрізняються від даних ЮНЕСКО. За її словами, наразі зафіксовано 423 епізоди пошкодження або руйнування об’єктів культурної спадщини України. Ці випадки перевірені та опубліковані на спеціальній
Внаслідок російського наступу та тимчасової окупації українці також були позбавлені доступу до мільйонів музейних експонатів у сотнях музеїв та приватних колекцій. Частина музейних колекцій була вкрадена та перевезена російською адміністрацією. Уся культурна спадщина зараз знаходиться під ударом і має бути захищена.Катерина Чуєва, заступниця міністра культури України
онлайн-платформі. 128 з них – це об'єкти нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам'яток. 147 – це релігійні споруди. Майже третина з них – пам’ятки історії або архітектури, або визначні історичні будівлі. Ще 46 об’єктів - це меморіальні пам’ятники на честь історичних осіб та подій, 33 - музеї, 59 – культурні центри, театри та кінотеатри, а також 40 бібліотек. Майже сотня об’єктів повністю або практично повністю зруйновані.
«Внаслідок російського наступу та тимчасової окупації українці також були позбавлені доступу до мільйонів музейних експонатів у сотнях музеїв та приватних колекцій Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Частина музейних колекцій, наприклад у Маріуполі та Мелітополі, була вкрадена та перевезена російською адміністрацією в інші місця. Таким чином, уся культурна спадщина зараз знаходиться під ударом і має бути захищена для всього людства», - додала Чуєва.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу знову провів паралелі між Росією і нацистьською Німеччиною та згадав Нюрнберзький процес. «Документи про злочини проти культури та розкрадання культурних цінностей були представлені в обмеженому обсязі, а заяви про втрату культурних цінностей ґрунтувалися переважно на зведених даних про втрати. Роль багатьох нацистських структур, які активно займалися переміщенням, вивезенням і знищенням культурних цінностей, часто не була представлена на Нюрнберзькому процесі. Історичні уроки необхідно вивчити та взяти до уваги, коли ми зосереджуємо наші зусилля на тому, щоб притягнути Росію до відповідальності», - переконаний він.
Кислиця також переконаний, що окрім створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України, потрібен інструмент відшкодування всіх збитків, завданих агресією, в тому числі і культурній спадщині. «Ми вважаємо, що така компенсація може бути забезпечена за рахунок російських активів і коштів, які знаходяться за межами Росії», - переконаний він.
В кінці виступу Кислиця також зазначив, що було б добре передати підсумки дискусії до бюро Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. «Однак очолює цей орган представник держави-агресора – представник Путіна в ЮНЕСКО посол Кузнєцов. Ласкаво просимо в абсурдний і суперечливий світ ООН! Важливо, однак, забезпечити, щоб усі російські військові злочинці розглядалися як нацистський міністр «народної просвіти та пропаганди», навіть якщо сьогодні вони продовжують очолювати Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!» - переконаний український дипломат.
Оксана Маркарова: такого рівня взаємної прозорості зі США, як зараз, я не памʼятаю ніколи
“Наразі для нас пріоритет - надання безпекової допомоги Україні, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”. Так відповіли в Білому домі на запитання Голосу Америки про те, яким є статус програми ленд-лізу для України. Українська служба ГА детальніше розпитала про це в посолки України в США Оксани Маркарової. Зокрема йшлося про те, коли запрацює програма ленд-лізу, та як Україна забезпечує нагляд за поставками та використанням американської військової допомоги.
За словами диломатки, наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні.
Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програмою президентських повноважень. Ці кошти передбачено рішенням Конгресу. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, де передбачено кошти на оборонну допомогу та супутні витрати.
“Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми”, - каже Оксана Маркарова.
Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми, сподіваюсь, будемо застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти в інших програм.Оксана Маркарова, посолка України в США
“Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми, сподіваюсь, будемо застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти з інших програм. Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу”, - пояснює посолка України в Сполучених Штатах.
Кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні. Однак Оксана Маркарова обережно припускає, що вони можуть вичерпатись і до цього.
“Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити”, - каже дипломатка.
За її словами, зараз у своїх запитах до США Україна робить акцент на дальнобільній артилерії, РСЗВ, бойових дронах, контрбатарейних засобах та інших системах. Однак на цьому перелік потрібного обладнання не закінчується.
“В нас є потреба і в протитанкових засобах, і в засобах для розмінування, і в пальному, і в запчастинах… Координація відбувається і на рівні голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова, і на рівні генерала Залужного та його колеги генерала Марка Міллі. Але така сама координація відбувається фактично на кожному рівні співпраці. І можу сказати, що Пентагон досить гнучко реагує на наші потреби”.
Нещодавно окремі американські законодавці - зокрема конгресвумен Вікторія Спартц, висловили стурбованість щодо нагляду за поставками американської зброї в Україну.
Оксана Маркарова каже - цілком розуміє такі занепокоєння, оскільки США виділяють Україні величезні суми із коштів платників податків. За її словми, зі свого боку Україна робить усе можливе, аби забпезпечити максимальну прозорість та звітність.
Такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не памʼятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку.Оксана Маркарова, посолка України в США
“Я залучена до всіх комунікацій. Не про всі можу розказувати, але такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не памʼятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку”, - каже Маркарова.
“Те, що в такій складній ситуації нам вдається разом з партнерами настільки ефективно та чітко не лише доставляти зброю до наших кордонів, але й перевозити її через кордон і розвозити - це велика заслуга”, - вважає дипломатка.
Вона каже, що Україна надає партнерам повне розуміння того, як використовує кошти та зброю - наскільки це можливо в умовах активних бойових дій. Окрім обміну інформацією з Пентагоном та Білим домом, українська влада постійно інформує також і Конгрес.
“Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність. Не тільки в адміністрацію США, USAID та Світовий банк, через чий рахунок ці кошти заходять. Цю ж звітність ми відправляємо Конгресу - окремо від себе це робить і Світовий банк”.
Маркарова каже, що Україна використовує фінансову допомогу США для бюджету здебільшого на військові видатки. Із невійськових, за її словами, йдеться про пенсії, виплати медикам, зарплати вчителям та ін.
“Коли йдеться про зброю - то ми дуже чітко ведемо обмін інформацією. І зі свого боку неодноразово заявляли, що ми готові нашим партнерам - не лише США - показувати усе на місцях в Україні”, - каже Оксана Маркарова.
Вона переконана, що належна прозорість є в спільних інтересах України та США: “За українською стороною тут точно затримки не буде. Ми вдячні нашим партнерам за всю допомогу, яка надається - і розуміємо, що прозорість у використанні - це запорука того, щоб ця допомога продовжувала надаватись”.
- Голос Америки
Байден у Саудівській Аравії згадав про вбивство журналіста Хашокджі
Візит до Саудівської Аравії, який завершує чотириденне турне президента США Джо Байдена країнами Близького Сходу, оглядачі називають моментом, який створює особистий виклик для президента. Адже ще під час своєї передвиборчої кампанії в листопаді 2019 року тоді ще кандидат на посаду президента Байден обіцяв зробити все, для того щоб ізолювати спадкоємця саудівського трону – принца Мухаммеда бін Салмана.
Члена королівської родини пов'язували із жорстоким вбивством в посольстві цієї держави у Туреччині Джамаля Хашокджі, саудівського дисидента та колумніста газети The Washington Post у 2018 році, який постійно жив у Сполучених Штатах. Уряд Саудівської Аравії неодноразово відкидав ці звинувачення, зауважуючи, що винні у цьому вбивстві були покарані.
Коли Байден у п’ятницю прибув до Джидди, що є другим за величиною містом в країні і вважається її «економічною столицею», він взяв участь у офіційній зустрічі з королем Саудівської Аравії Бін Салманом. Враховуючи погіршення стану здоров’я короля, робочу зустріч проводив його син і спадкоємець. Говорячи з журналістами після першої зустрічі з принцом Мухаммедом, Джозеф Байден сказав, що порушував питання Хашокджі.
«Я порушив це питання на початку зустрічі, чітко давши зрозуміти, що я думав про це в той час, і що я думаю про це зараз. Я чітко висловив свою точку зору. Я дуже прямо сказав, що для американського президента мовчання щодо прав людини суперечить тому, ким ми є і ким є я. Я завжди буду відстоювати наші цінності», – сказав Байден.
У відповідь на запитання репортера про те, як відреагував принц, Байден сказав: «Він по суті сказав, що не несе особистої відповідальності за це. Я вказав, що думаю, що він несе».
Ціни на нафту, санкції щодо Росії, зростання впливу Китаю – в центрі уваги Вашингтона
Поїздка відбувається на тлі високих цін на бензин та інфляції в США, які Байден частково пов'язує із вторгненням Росії в Україну. Дорожче паливо частково призвело і до рекордного за останні 40 років зростання інфляції в США – понад 9% у червні. Для Байдена це є важливим внутрішньо політичним питанням, адже на проміжних виборах у листопаді його партія змагатиметься за місця в Конгресі. Демократи виборюватимуть у республіканців всі 435 місць у Палаті представників і 35 із 100 місць у Сенаті.
Я зроблю все, що в моїх силах для того, щоб збільшити постачання нафти до СШАДжо Байден
Нова політична та економічна реальність, яка утворилася через широкомасштабний напад Росії на Україну прискорила зростання цін на енергоностії, передусім нафту.
«Я зроблю все, що в моїх силах для того, щоб збільшити постачання нафти до США», – сказав презвидент Байден у своєму першому виступі для преси у Саудівській Аравії.
Як зауважує CNN, офіційні особи Білого дому усвідомлювали, що адміністрацію жорстко критикуватимуть за зустріч із саудівським принцом, навіть члени власної партії Байдена, але вирішили піти на цю зустріч, оскільки вважають, що для просування інтересів США працювати з Саудівською Аравією набагато легше, ніж без них.
«Президент вирішив, що ця поїздка варта політичних втрат, якщо вона дозволить протистояти китайському впливу, домогтися додаткового видобутку нафти та заохотити тісніші зв'язки з Ізраїлем», – пише газета New York Times.
Газета нагадує, що в інших випадках, наприклад з Кубою та Венесуелою, Байден наголошував, що його «адміністрація робить демократію та повагу до прав людини першорядним фактором у спілкуванні з лідерами інших країн».
Але Саудівська Аравія може стати важливим союзником США у справі обмеження цін на нафту. Останніми місяцями, коли на російську нафту наклали санкції західні країни, Саудівська Аравія, найбільший у світі виробник нафти подвоїла імпорт російської нафти. За даними, які опрацювало агентство Reuters, Саудівська Аравія імпортувала 647 тисяч тонн російської нафти з квітня по червень.
Як пояснює видання Business Insider, закупівля нафти в Росії дозволяє Саудівській Аравії звільнити власний експорт нафти, щоб отримати прибуток від рекордно високих цін на міжнародному ринку.
Очікується, що Байден закликатиме уряд Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, намагаючись стримати стрімке зростання цін. Як зуаважували американські офіційні особи наперердодні, США високо оцінили плани Саудівської Аравії «підтримати баланс світового ринку нафти для сталого економічного зростання». Телекомпанія CNN з посиланням на представника Білого дому пише, що цей крок призведе до зниження ціни найближчими тижнями. При цьому, президент та інші офіційні особи відкидають припущення, що багаті запаси нафти в Саудівській Аравії є ключовою мотивацію для поїздки.
Як пише CNN, робочий візит Байдена розглядається як шанс перезавантажити стосунки, і жодних чітких заяв про збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією не очікується відразу після того, як Байден покине країну.
Просування технологій 5G і 6G, перемир’я в Ємені, співпраця в медичній сфері
У плані візиту є підписання меморандуму про співпрацю щодо технологій 5G і 6G, які США просувають по всьому світу, а також у сфері екологічно чистої енергії, куди планують інвестувати свої гроші саудити, у медичній сфері. Окремо планується підписання угоди про кібербезпеку, згідно з якою дві країни обмінюватимуться досівдом та інформацією про загрози, а також співпрацюватимуть у дослідженні космосу.
Крім цього, президент Байден, як очікується, вітатиме зусилля Саудівської Аравії щодо перемир’я в Ємені, що «допоможе полегшити страждання жителів країни».
За словами офіційного представника Білого дому, на якого посилається CNN, Байден також привітав зусилля Саудівської Аравії щодо зміцнення відносин з Іраком, зокрема у сфері енергетики. США вітають плани приєднання Іраку до електромереж Саудівської Аравії та інших країна Ради співробітництва Перської затоки, сказав чиновник.
У матеріалі використовувалися повідомлення CNN, New York Times, Reuters, Business Insider.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum