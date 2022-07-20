До кінця тижня Білий дім оголосить про нові HIMARS для України, на тлі планів Росії анексувати додаткові території – Кірбі

США готують новий пакет військової допомоги Україні і повідомляють, що Росія планує анексію нових українських територій, які вона контролює в Херсонській, Запорізькій областях, а також всієї території Донецької та Луганської областей. Новий пакет допомоги США включатиме додаткові системи HIMARS, інші реактивні системи залпового вогню та артилерійські боєприпаси.

Про це у вівторок 19 липня на брифінгу в Білому домі заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки.

Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет допомоги, надання зброї та обладнання для України, в рамках президентських повноважень.

«Насильницька анексія буде тяжким порушенням Статуту ООН. І ми не дозволимо їй залишитися без відповіді, чи без покарання. Ми будемо продовжувати надавати Україні безпекову допомогу. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет допомоги, надання зброї та обладнання для України, в рамках президентських повноважень. Це буде вже 16-й пакет допомоги Україні в рамках президентських повноважень з того часу, як президент заступив на посаду», – відзначив Джон Кірбі.

Представник Білого дому також заявив, що адміністрація планує викривати і надалі плани Росії, показуючи світу, що її плани щодо анексії території України є «продумані, незаконні та нелегитимні».

Посилаючись на розвідувальні дані, Кірбі заявив, що Росія готується до анексії території України, яку вона контролює, що є «прямим порушенням суверенітету України».

Ми бачимо численні докази, які наводить розвідка та які є у відкритому доступі, що Росія має намір спробувати анексувати додаткові українські території

«Ми бачимо численні докази, які наводить розвідка та які є у відкритому доступі, що Росія має намір спробувати анексувати додаткові українські території», – сказав Кірбі.

За його словами, Росія прагне втілити той самий сценарій, який вже використовувався у 2014 році під час анексії Криму, коли Росія встановлювала нелегітимних посадових осіб на територіях України, які опинялися під її контролем.

«І ми знаємо, їхні наступні кроки. Ми знаємо, що ці проксі-урядовці будуть робити. Вони оголосять фальшивий референдум про приєднання до Росії, а потім Росія використає ці референдуми як підставу для того, щоб оголосити про свій контроль над суверенною українською територією», – стверджує Кірбі.

За його словами, російські офіційні особи не повідомляють, коли планується провести так звані референдуми, але, судячи з заяв російських маріонеток на цих територіях, вони можуть відбутися вже у вересні, разом з регіональними виборами в Росії.

Тим часом Росія вже створює «умови на місцевості» для управління окупованими регіонами: відкриває відділення російських банків, встановлює рубль як головну місцеву валюту, саботує доступ до інтернету. За словами Кірбі, російські сили безпеки переслідують українців, які, на їхню думку, пов’язані з опором окупації.

«Наприклад, у Херсоні Росія захопила контроль над телевізійними вежами, створила лояльні до себе сили безпеки, замінила телекомунікаційну інфраструктуру і змусила жителів подавати документи на російське громадянство, почала видавати російські паспорти», – пояснює Кірбі.

Росія ставить керувати окупованими територіями російських громадян, які жодним чином не пов’язані з українськими територіями. Кірбі наводить приклад Сергія Єлісєєва, колишнього офіцера російських спеслужб, якого росіяни поставили керувати окупованою Херсонською областю.

За словами Кірбі, США будуть накладати санкції на таких осіб, як уже було зроблено минулого місця по відношенню до так званого «мера Мелітополя» та керіника і заступника керівника так званого «уряду ДНР».

Ми ніколи не визнаємо, що такі анексовані території належать Росії

У відповідь на дії Росії США та їхні союзники і партнери запроваджуватимуть нові санкції, для того щоб Росія «стала ще більш ізольованоюу світі, ніж вона є зараз», сказав Кірбі.

«Ми ніколи не визнаємо, що такі анексовані території належать Росії, будемо підтримувати зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності за насильницькі депортації, переслідування опозиції та інших тяжких порушень прав людини, які скоює Росія», – сказав Кірбі.

США, за його словами, будуть нагадувати президенту Росії Володимиру Путіну про те, що він може не втримати ці території.

Українські військові будуть намагатися повернути ці території, українські громадяни чинитимуть опір російському контролю та намагатимуться вигнати Росію

«Це не даність. Українські військові будуть намагатися повернути ці території, українські громадяни чинитимуть опір російському контролю та намагатимуться вигнати Росію, що вони і робили протягом останніх п’яти місяців», – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні потрібно щонайменше 50 систем HIMARS і M270, щоб стримувати російські війська, і щонайменше 100 таких систем для того, щоб перейти у наступ для звільнення своїх територій. Про це Резніков заявив 19 липня під час дискусії, організованої дослідницьким та аналітичним центром «Атлантична рада».